《健腦工程》：「非暴力溝通」建立美好關係，練習使用「我訊息」讓表達不帶指責

文：陳皓嬿

良好的人際關係帶來幸福

哈佛大學曾經做過一個長達七十五年的研究，從一九三八年開始，總共追蹤七百二十四位成人，想了解「是什麼為他們帶來幸福與快樂」。團隊從幾十萬頁訪談資料與醫療紀錄中，歸納出一個結論：「良好的人際關係讓人維持健康與快樂」，就這麼簡單。



計畫主持人羅伯特威丁格（Robert Waldinger）表示，研究發現有社交活動的人比較長壽，而孤單的感受則會對身心造成負面影響。如果人是出於非自願地寂寞，便會容易不快樂，中年階段的生理狀態和大腦功能也會提早衰退。

俄羅斯的阿茲海默症研究中心，其研究便指出，孤僻、抑鬱的性格與罹患阿茲海默症高度相關。因為疏離、緊張的人際關係會使大腦分泌壓力賀爾蒙，長期累積下來，便會對大腦認知能力和記憶力造成損傷。

相反地，美國國家衛生研究院則發現，有社交活動的長者，大腦的灰質（負責處理語言、注意力、決策力和資訊處理的區塊）較無社交活動者明顯增加。

研究還發現，影響五十歲以上人們健康狀況的重要因素之一，是他們對目前擁有關係的滿意度，因為高品質的親密關係可以緩解老化帶來的身心衝擊。這些人際關係不局限於配偶或伴侶，朋友、手足、親戚、興趣同好（例如球友、牌咖）也可以。

有趣的是，一個人是否擁有信賴關係，也和其維持自身腦力、 記憶力有關。一個八十歲的長者如果覺得自己身邊有可以依靠、信任的對象，他能讓自己更長久保持清晰的記憶力，反之，他可能會提早面對記憶力衰退。（話說回來，誰想要清楚記得不可信任、難以仰賴的關係經驗呢？）

因此我們建議，不管你是出於主動或被動都好，一周至少維持一次有目的的人際社交互動，協助你預防失智、遠離憂鬱。

有品質的衝突 更了解彼此

威丁格總結「美好的人生建立在良好關係上」，然而心理學家阿德勒也很誠實地告訴大家「我們大部分的煩惱都由人際關係衍生而出」。要維持良好關係並不像呼吸一樣本能自然，它不是件容易的事。

其中「衝突」是許多人在關係中很忌諱、避之唯恐不及的情況。

然而，每個人都是不同的個體，成長背景和經歷自然也不同，因此喜好、習慣、價值觀相左，引發衝突在所難免，而衝突也並非全然不好，因為我們會在衝突中更了解彼此、進而增加親密感，有品質的衝突能讓人們發掘彼此相容、互補的相處方式。

「我訊息」、「你訊息」哪一種比較好？

我們可以從良好的溝通技巧著手學習，讓人際互動更順暢、減少無效的衝突，例如練習使用「我訊息」取代我們習慣的「你訊息」。

試著比較以下兩個對話情境，帶給你什麼不同的感受？

情境A A：嗨，我很抱歉，今天不能跟你去吃午餐了，我太累了。 B：沒關係。我知道你的狀況有時是不可預估的。有什麼我可以幫忙的嗎？ A：沒有。我只是需要休息，沒有需要你幫忙的地方。 B：哦，那你多休息，之後再聊。 A：好的，拜掰。

情境B A：嗨，我很抱歉，今天不能跟你去吃午餐了，我太累了。 B：沒關係。我知道你的狀況有時是不可預估的。有什麼我可以幫忙的嗎？ A：我很感謝你的體諒。是否可以請你帶些食物來這兒一起午餐？我需要吃飯，也很希望可以跟你一起待一會兒。 B：這是個好點子，我很樂意過去，你喜歡什麼樣的餐點？ A：雞肉和沙拉好了，你呢？ B：雞肉和沙拉聽起來很不錯。中午見。

在情境A中，身體不適的那方並沒有讓他的朋友知道他「真正需要的是什麼」，反而因為疲倦而放棄溝通。當他告訴朋友「沒有你可以協助我的地方」，他就失去跟對方進一步溝通的機會。

但在情境B中，身體不適的那方敞開心門和朋友對話，並且向對方分享自己的需求「我想和你吃飯，但我沒辦法出門，如果你能帶著食物來我家就太好了」，最後結果對雙方都是好的。



情境A那句「沒有需要你幫忙的地方」就是所謂的「你訊息」。

「你訊息」常以「你」開頭作為主詞。例如「你應該分擔家務」、「你為什麼不能體貼一點」。

這種表達方式容易給對方一種挑釁、不友善的感覺，且隱含的意味像是「你必須照我的意思來做」或「我是對的，你是錯的」。這會使對方防範起來，捍衛、反擊這些指責，反而讓對話錯失焦點，雙方可能因此開始互相攻擊，離溝通和解決問題越來越遠。

而情境B的「我需要吃飯，也很希望可以跟你一起待一會兒。」則是一個清楚的「我訊息」。

「我訊息」常會以「我」作為主詞開頭，說話的人將焦點擺在自己的感受跟需求上。

所以「你應該分擔家務」可能會改成「我想要多一點休息，讓身心放鬆一點，所以我需要你一起分擔家務」，而「你為什麼不能體貼一點」也許可以改成「因為喜歡被你溫柔對待的感覺，我想要你給我多一些體貼」。

相較於「你訊息」，「我訊息」的表達方式更溫和、不帶指責，能讓雙方試著溝通，在找出問題的解決方法之際，不至於在彼此心裡留下受傷的感覺。

非暴力溝通 建立美好關係

當我們說話時不帶價值判斷或批評，只講出我們觀察到的事情（不論我們喜歡或討厭這件事），然後表達我們對此事的感受（開心、害怕、受傷、生氣），進一步說明是哪些需求被滿足或沒被滿足，而導致我們有了這個感受。

例如一個媽媽被兒子亂丟襪子的行為惹毛，平常她可能會不假思索地開罵：「臭小子，又亂丟襪子，是要我講幾次！你是耳朵有問題嗎？為什麼老是學不會！」兒子可能只會知道老媽很火大，接著就跑去房間躲起來了。

但若她改用我訊息表達：「我看到茶几下有兩隻髒襪子，電視機旁還有另外兩隻，我覺得不太高興，因為我很重視整潔。你是否願意將襪子拿到房間或放進洗衣機呢？」清楚表達她需要兒子「將襪子拿進房間或放進洗衣機」。

雖然兒子可能還是不會太開心，但至少他接收到「老媽需要我做什麼」的訊息，有比較高的機率會把襪子收走（滿足媽媽的需求）。

具體表達需求 別讓親友瞎猜

就像有些公車上會貼著「司機不會通靈，下車請先按鈴」的標語提醒乘客，我們周遭的親友也不會通靈或心電感應，不能期望他們「應該要自動了解我的需求」、「如果愛我就會知道我想要什麼」。