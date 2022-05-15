《健腦工程》：「非暴力溝通」建立美好關係，練習使用「我訊息」讓表達不帶指責
我們想讓你知道的是
親友會出於愛與關心，有想要協助你、提供你需求的「心意」；而我們的任務是具體、清楚地表達自己的需求，讓對方知道我們想要什麼、需要什麼，甚至告訴對方他可以怎麼做。
文：陳皓嬿
良好的人際關係帶來幸福
哈佛大學曾經做過一個長達七十五年的研究，從一九三八年開始，總共追蹤七百二十四位成人，想了解「是什麼為他們帶來幸福與快樂」。團隊從幾十萬頁訪談資料與醫療紀錄中，歸納出一個結論：「良好的人際關係讓人維持健康與快樂」，就這麼簡單。
計畫主持人羅伯特威丁格（Robert Waldinger）表示，研究發現有社交活動的人比較長壽，而孤單的感受則會對身心造成負面影響。如果人是出於非自願地寂寞，便會容易不快樂，中年階段的生理狀態和大腦功能也會提早衰退。
俄羅斯的阿茲海默症研究中心，其研究便指出，孤僻、抑鬱的性格與罹患阿茲海默症高度相關。因為疏離、緊張的人際關係會使大腦分泌壓力賀爾蒙，長期累積下來，便會對大腦認知能力和記憶力造成損傷。
相反地，美國國家衛生研究院則發現，有社交活動的長者，大腦的灰質（負責處理語言、注意力、決策力和資訊處理的區塊）較無社交活動者明顯增加。
研究還發現，影響五十歲以上人們健康狀況的重要因素之一，是他們對目前擁有關係的滿意度，因為高品質的親密關係可以緩解老化帶來的身心衝擊。這些人際關係不局限於配偶或伴侶，朋友、手足、親戚、興趣同好（例如球友、牌咖）也可以。
有趣的是，一個人是否擁有信賴關係，也和其維持自身腦力、 記憶力有關。一個八十歲的長者如果覺得自己身邊有可以依靠、信任的對象，他能讓自己更長久保持清晰的記憶力，反之，他可能會提早面對記憶力衰退。（話說回來，誰想要清楚記得不可信任、難以仰賴的關係經驗呢？）
因此我們建議，不管你是出於主動或被動都好，一周至少維持一次有目的的人際社交互動，協助你預防失智、遠離憂鬱。
有品質的衝突 更了解彼此
威丁格總結「美好的人生建立在良好關係上」，然而心理學家阿德勒也很誠實地告訴大家「我們大部分的煩惱都由人際關係衍生而出」。要維持良好關係並不像呼吸一樣本能自然，它不是件容易的事。
其中「衝突」是許多人在關係中很忌諱、避之唯恐不及的情況。
然而，每個人都是不同的個體，成長背景和經歷自然也不同，因此喜好、習慣、價值觀相左，引發衝突在所難免，而衝突也並非全然不好，因為我們會在衝突中更了解彼此、進而增加親密感，有品質的衝突能讓人們發掘彼此相容、互補的相處方式。
「我訊息」、「你訊息」哪一種比較好？
我們可以從良好的溝通技巧著手學習，讓人際互動更順暢、減少無效的衝突，例如練習使用「我訊息」取代我們習慣的「你訊息」。
試著比較以下兩個對話情境，帶給你什麼不同的感受？
情境A
A：嗨，我很抱歉，今天不能跟你去吃午餐了，我太累了。
B：沒關係。我知道你的狀況有時是不可預估的。有什麼我可以幫忙的嗎？
A：沒有。我只是需要休息，沒有需要你幫忙的地方。
B：哦，那你多休息，之後再聊。
A：好的，拜掰。
情境B
A：嗨，我很抱歉，今天不能跟你去吃午餐了，我太累了。
B：沒關係。我知道你的狀況有時是不可預估的。有什麼我可以幫忙的嗎？
A：我很感謝你的體諒。是否可以請你帶些食物來這兒一起午餐？我需要吃飯，也很希望可以跟你一起待一會兒。
B：這是個好點子，我很樂意過去，你喜歡什麼樣的餐點？
A：雞肉和沙拉好了，你呢？
B：雞肉和沙拉聽起來很不錯。中午見。
在情境A中，身體不適的那方並沒有讓他的朋友知道他「真正需要的是什麼」，反而因為疲倦而放棄溝通。當他告訴朋友「沒有你可以協助我的地方」，他就失去跟對方進一步溝通的機會。
但在情境B中，身體不適的那方敞開心門和朋友對話，並且向對方分享自己的需求「我想和你吃飯，但我沒辦法出門，如果你能帶著食物來我家就太好了」，最後結果對雙方都是好的。
情境A那句「沒有需要你幫忙的地方」就是所謂的「你訊息」。
「你訊息」常以「你」開頭作為主詞。例如「你應該分擔家務」、「你為什麼不能體貼一點」。
這種表達方式容易給對方一種挑釁、不友善的感覺，且隱含的意味像是「你必須照我的意思來做」或「我是對的，你是錯的」。這會使對方防範起來，捍衛、反擊這些指責，反而讓對話錯失焦點，雙方可能因此開始互相攻擊，離溝通和解決問題越來越遠。
而情境B的「我需要吃飯，也很希望可以跟你一起待一會兒。」則是一個清楚的「我訊息」。
「我訊息」常會以「我」作為主詞開頭，說話的人將焦點擺在自己的感受跟需求上。
所以「你應該分擔家務」可能會改成「我想要多一點休息，讓身心放鬆一點，所以我需要你一起分擔家務」，而「你為什麼不能體貼一點」也許可以改成「因為喜歡被你溫柔對待的感覺，我想要你給我多一些體貼」。
相較於「你訊息」，「我訊息」的表達方式更溫和、不帶指責，能讓雙方試著溝通，在找出問題的解決方法之際，不至於在彼此心裡留下受傷的感覺。
非暴力溝通 建立美好關係
當我們說話時不帶價值判斷或批評，只講出我們觀察到的事情（不論我們喜歡或討厭這件事），然後表達我們對此事的感受（開心、害怕、受傷、生氣），進一步說明是哪些需求被滿足或沒被滿足，而導致我們有了這個感受。
例如一個媽媽被兒子亂丟襪子的行為惹毛，平常她可能會不假思索地開罵：「臭小子，又亂丟襪子，是要我講幾次！你是耳朵有問題嗎？為什麼老是學不會！」兒子可能只會知道老媽很火大，接著就跑去房間躲起來了。
但若她改用我訊息表達：「我看到茶几下有兩隻髒襪子，電視機旁還有另外兩隻，我覺得不太高興，因為我很重視整潔。你是否願意將襪子拿到房間或放進洗衣機呢？」清楚表達她需要兒子「將襪子拿進房間或放進洗衣機」。
雖然兒子可能還是不會太開心，但至少他接收到「老媽需要我做什麼」的訊息，有比較高的機率會把襪子收走（滿足媽媽的需求）。
具體表達需求 別讓親友瞎猜
就像有些公車上會貼著「司機不會通靈，下車請先按鈴」的標語提醒乘客，我們周遭的親友也不會通靈或心電感應，不能期望他們「應該要自動了解我的需求」、「如果愛我就會知道我想要什麼」。
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中英雙語節目主持人路怡珍：把每一次回家當成充電的旅行、期待每一次回家的時候
我們想讓你知道的是
在離開主播台後便轉型成全方位主持的路怡珍，時常得在不同身份之間轉換，每天還需要快速掌握國際議題、商業科技趨勢等相關知識。儘管身處在緊湊的工作節奏及壓力下，路怡珍未曾被打亂她一貫的從容與自信，甚至還能維持她所堅持的「質感生活」，箇中秘訣就在於「住顏‧有樹」。
「當世界還在沉睡，我卻早在享受碧綠的河水與自然的景觀，用一早的晨間活動，豐富我的質感生活。」對忙碌的中英雙語節目主持人路怡珍來說，在快步調的都會節奏下，回家該是一種放鬆充電的享受，尤其是居住在享有交通便利、離囂不離城的大自然中，營造出悠活自在的度假感更成為她放鬆自我、快速充電的溫暖歸處。
在離開主播台後便轉型成全方位主持的路怡珍，除了國內外論壇主持、即時口譯、自製英語專訪節目外，2021年初也開始在Clubhouse和浩爾共同主持《全球串連早安新聞》，節目在Podcast總排行榜蟬聯一週冠軍；也因為如此，時常得在不同身份之間轉換的她，每天還需要快速掌握國際議題、商業科技趨勢等相關知識。儘管身處在緊湊的工作節奏及壓力下，路怡珍未曾被打亂她一貫的從容與自信，甚至還能維持她所堅持的「質感生活」，箇的秘訣就在於「住顏‧有樹」。
以四季更迭的不同樣貌，營造讓人充滿能量的生活環境
說起大台北地區最離囂不離城的地方，非淡水莫屬。談及自己對淡水的印象，路怡珍表示，「小時候第一次的校外教學，就是在淡水，它是一個記憶的綜合體，不僅有特殊的街市、人文，還有傳統，還因離紅樹林很近，校外教學的老師仔細地介紹各種自然的景觀，是記憶中非常特別且鮮明的印象。」直至今日，在大台北地區生活的她，當與時間競賽的新聞工作帶來龐大的壓力時，「只要想到放鬆，不論是視角上或心情上的轉變，就會想起淡水帶給我的感受記憶。」
許多人會將旅行做為紓解壓力的一種方式，路怡珍也是，然而她也分享了另一種思維，「對於旅行來說，我們不需要去到新的地方，我們需要的是新的眼光。」她進一步解釋，「在生活之處，即便地理位置沒有變動，但是可以看到大自然一年四季更迭的不同樣貌，就是一個能夠重新療癒、重新充滿能量的生活環境。」
女性購屋必備三要素：安全、安靜、安定
因此，在居住環境的選擇上，從女性視角出發，路怡珍指出有三個「安」必需被滿足，分別是：安全、安靜與安定。「首先，對女性來說，無論是出國或是在外工作、下班聚餐，無論多晚回家，在回家的路上或過程中，安全一定是首要，而便捷的交通運輸便能解決這個痛腳。我有不少外國朋友相當驚豔於大台北地區的捷運，便利效率又很安全。」
再者，每一個人身上都有很多不同的壓力，自然會希望到了一個地方之後，就能安安靜靜地找到自己的歸屬，遠離這種城市喧囂的感覺。「至於第三個『安』，是我覺得最重要的，因為現在環境不穩定的變動太多了，更需要在一個自己居家的地方感受到安定，那種安定可能來自於大自然，也可能來自於跟家人有品質地相處，或者就是跟自己有一個心靈SPA的旅行。」路怡珍說，「其實簡單來說，就是利用各種設計的巧思，或是氣氛的營造讓居家環境及空間呈現出安全安靜安定的感覺。如此一來，在家不僅能享受質感生活，也能重新獲得療癒、重新充滿能量。」
「住顏．有樹」的質感生活，讓「家」成為最佳心靈SPA處所
在每一次有重要的專訪或是拍攝前，路怡珍皆會藉由泡澡來紓解壓力，「一來女生會需要消水腫，放鬆身體的壓力；再來泡澡的時間也能好好思考，讓我沉澱下來，能有更好的表現。」所以她認為在生活中，如果能夠擁有自己湯屋，一定會成為她每日報到的最佳心靈SPA處所。
工作生活的壓力無所不在，路怡珍表示若每個人都能經營好自己的生活，就會有力量去照顧和愛身邊的人，「所以居家空間及環境相當重要，若能備齊這些要素，我會很珍惜，並把每一次回家當成一個充電的旅行，也會很期待每一次回家的時候。」
山水成畫、大樹造屋，「森原樹」一站進北市打造質感森活
將自然、陽光與綠意引進居住空間的「森原樹」，讓居住社區變成一個充滿能量的大自然，也讓住戶從進入社區、回到家的過程中就能放鬆自我，恣意徜徉在樹林帶來的清新氛圍裡，為住戶帶來愜意安靜的安定力量。而鄰近竹圍捷運站，便捷又安全的交通，一站進北市，輕鬆切換場景，享受離囂不離城的便利外，對於重視生活品質的族群而言，更享有同樣位於捷運紅線，卻不到士林一半價格的甜美房價，更容易實現「住顏．有樹」的質感生活。
森原樹｜一站進北市，森態系溫泉莊園：https://nsyt.jsl34.com.tw/
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