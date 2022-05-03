俄烏戰爭產線排擠影響：M109A6自走砲對台軍售擬以海馬斯火箭先替代，專家憂影響本土防衛戰力

（中央社）國防部5月2日表示，M109A6自走砲軍購案因產線排擠，美方告知最快於2026年後方可交運，並提供包含海馬斯系統在內，其它更精準與遠程的替代方案選項，目前正審慎評估中。

《聯合報》5月2日報導，俄烏戰事對美國軍工業生產能量的影響正在浮現，美國總統拜登上任後宣布美國供售台灣的第一項軍備M109A6自走砲案，美國國務院近日通知台灣的政府喊停。

根據國防部111年度（2022年）預算書，軍方原預期首批8輛於2023年交運，2024及2025年各交運16輛。國防部5月2日發布新聞稿指出，M109A6自走砲軍購案因產線排擠，美方告知最快於2026年後方可交運。

國防部指出，考量台澎防衛作戰精準打擊火力需求，待完成替代方案研議後，下會期將併預算案送立法院審議後執行。

相較國軍長期運用的200餘輛M109A2/A5自走砲車，M109A6具備更高的自動化程度，拜其現代化射控系統所賜，M109A6乘員能透過安全的語音及數位通訊系統解算發射數據，在60秒內發射第一發砲彈後轉移陣地，大幅強化反應及生存能力，如今延期交付，對建構不對稱戰力造成變數。

M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲為美國砲兵部隊的主力火砲，重量約27.5噸、車長9.1公尺、車寬3.1公尺、車高3.3公尺，主要武裝配備為一門M284型155公釐/39倍徑榴砲，能夠發射M203/M203 A1型裝藥。

美方先前於2020年10月宣布軍售台灣11套「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS），採購經費已編列在今年預算。海馬斯多管火箭最大射程可達300公里，最大速度85公里/時，可有效執行反制作戰，且精度、機動能力都有助於精準打擊能力的發揮。

Photo Credit: AP / 達志影像

專家擔心海馬斯多管火箭，無法取代M109A6自走砲

美方通知將延遲交運售台的M109A6自走砲，改提供海馬斯系統等替代方案。專家認為，兩者替代性不高，美方此一決定，恐將導致國軍砲兵射擊指揮自動化程度，短期內難以大幅提升，嚴重影響國軍提升本土防衛作戰的能力。

國防部今天表示，M109A6自走砲軍購案因生產線排擠，美方告知最快於2026年後方可交運，並提供包含海馬斯系統在內，其它更精準與遠程的替代方案選項，我方目前正審慎評估中。

對此，國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，海馬斯多管火箭系統與M109A6自走砲在戰場上擔負任務不同，海馬斯依照發射彈藥種類射程為42到300公里，主要是打擊敵軍前線後方的高價值目標，且數量極為有限；M109A6射程約24至30公里，主要是替前線國軍部隊提供距離較近、持續性火力支援，兩者很難相互替代。

揭仲說，海馬斯與M109A6功能與角色差異極大，就算國軍真捨得用海馬斯來支援第一線地面部隊，但即使日後增購、全部也就17套，所配賦彈藥總數亦無法應付支援第一線地面部隊所需的龐大彈藥量，難以在國土防衛作戰有效提供地面部隊持續火力支援。

國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌表示，國軍目前還在使用越戰時期老式火砲，包括M114牽引式榴砲和M55加農砲，不僅老舊且機動力不佳，M55有效射程僅17公里，更無自動化射控系統，早就不合時宜。

舒孝煌說，陸軍其他的M109A2和A5雖然可以機動，但都不具備自動化射控系統，遠程火力是急待提升；此外，國軍目前已有跟海馬斯火箭類似的國產雷霆2000多管火箭，相對比較急需獲得M109A6自走砲來更新火炮類武器。

舒孝煌指出，M109A6自走砲有自動射控系統、GPS定位、地空無線電、自動射擊管制系統，可由無線電接獲命令後，射擊管制系統自動計算火砲角度和方位，從接到命令到射擊不到1分鐘，國軍先前向美提出採購需求，正因是相當迫切需要更新的武器。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，美國國務卿布林肯近期在國會聽證會，仍強調強化台灣防衛能力，美方對台軍售調整，並非戰略因素，是戰術因素，美方主要考量恐是台灣國防預算偏低，特別是作業維持費不足。

蘇紫雲指出，台灣在2020年對美採購64枚陸軍戰術導彈系統（ATACMS）M57戰術飛彈，數量有限，若能將M109A6預算7.5億美元轉為採購海馬斯砲兵飛彈，至少可額外增加150枚以上的飛彈（視搭配車輛數量而定），可形成更具嚇阻的軍團砲兵火力，不失為另一有效選項。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：楊士範