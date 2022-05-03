2022/05/03,
政治

五股、泰山、林口外來人口多，對既有勢力不瞭解，選區新人如何拚出線？

五股、泰山、林口外來人口多，對既有勢力不瞭解，選區新人如何拚出線？
林口五股泰山議員參選人李宇翔 | Photo Credit: 與您飛翔 李宇翔｜小飛俠

我們想讓你知道的是

由於外來人口增加，五泰林的中間選民區塊可以開發，人設的條件影響大，加上此區民進黨基本票盤略大於國民黨，如果分配平均，民進黨當選2席應不是太困難，但國民黨要守住3席優勢就顯得壓力較大。

文：吳建忠

新北市議員原來的第二選區（新莊、林口、五股、泰山區），經地方選委會及中央選委會開會討論後，確定將劃分為二個選區。其中「五泰林」選區內原有4名民進黨新人參選，不過新潮流的林秉宥轉戰新莊，英系陳霖翰因故退選，僅剩蘇系的黃韋鈞和湧言會的李宇翔2位年輕人捉對廝殺。

台灣瘋選舉不是什麼新鮮事，民主有競爭才有進步，對於新人更是如此，唯有做足功課，拿出更多論述與政見，才能爭取選民的認同。因此無論老將新人，這區新人都有幕僚從政資歷，以堅強的戰力，監督市政，爭取建設、捍衛民主自由。

兩位綠營新人，搶奪五泰林的中間選民

平心而論，五泰林的城市風貌漸漸改變，不管逐步打通交通基礎建設，農業蓬勃發展，新興住宅的整體規劃，再加上已竣工通車的機場捷運線，為五泰林地區注入源源不竭的豐沛人口活力，帶動多核心的都市發展，展現多元功能的新都會樣貌，更值得議會新人的注入活水。

近年來新北市的人口成長快，不過在選舉上，五股、泰山、林口選區地理依舊遼闊，尤其林口中間還有一座觀音山，新人要在此區耕耘，難度極高。儘管民進黨有新人加權制度，由於兩位都是新人，已經相互抵銷。相較於起步較晚的黃韋鈞，資深議員何博文辦公室助理出身的李宇翔，已經在過去八年來完整的跑過選區，向鄉親遞上自己的名片與服務。

正因外來人口增加，五泰林的中間選民區塊可以開發，其中近五成民眾對既有政治人物都不瞭解，選舉時會看候選人知名度、形象與議題訴求，人設的條件影響大。

而在新人輩出的民進黨，新人參選總會擔心知名度不夠，多會取綽號或玩諧音哏加強選民記憶點，李宇翔綽號「小飛俠」，掃街或站路口時都會披著一件紅色短披風吸引大家目光，宣傳車也會播放「小飛俠」的音樂；另外一位候選人黃韋鈞則是以「黃圍巾」加深印象。

民進黨新人角逐市議員 各出奇招（1）
Photo Credit: 中央社
新北市五股、泰山、林口議員參選人黃韋鈞

兩位新人都強調自己年輕人與時俱進的新思維，是進入議會問政的基礎。

選票若分配平均，民進黨兩席目標應不困難

為爭取初選出線，新人只能勤跑基層。

李宇翔是綠營五泰林中最早宣布參選的新人，雖然熟悉地方生態，但是黃韋鈞有強大跨派系資源奧援，讓李宇翔危機感也越顯沉重。然而，黃韋鈞過往服務大多在樹林、鶯歌立委選區，對五泰林地方生態略顯陌生，短期也只能靠追垃圾車的方式追分。

從選票分析來看，在藍營部分，陳明義票倉為五股區，宋明宗的票倉是泰山區，蔡淑君則在林口區有優勢，而此區域現有4席空間，因而國民黨在此區布局為現任優先，沒有新人角逐。反觀綠營唯一現任議員為賴秋媚，透過婦女保障名額不用初選進入大選。

此區民進黨基本票盤略大於國民黨，如果分配平均，民進黨當選2席應不是太困難，但相對於國民黨，要守住3席優勢就顯得壓力較大。

在兩位新人維持君子之爭之時，近期卻有份民調意外攪動一池春水——該民調顯示現任議員賴秋媚獲得近5成支持，兩位新人支持度在伯仲之間。眾所周知，由於民調細節往往高深莫測，選民難以細究，發布來源不明的民調是選戰時的常見操作——這種民調數字與「實際數字」存在落差，幾乎是眾所周知的秘密。

在台灣過往的選舉中，從不缺少這類發布各種有利於己、不利於對手民調的戰法，這種刻意影響民意風向的行為在現今講求創意的選戰中，實在無益於台灣民主品質的提升。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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