【書評】《After the Fall》：從匈牙利、俄羅斯、中國，再將眼光拉回自身——美國真的沒落了嗎？

文：馬光廷

美國已經沒落了嗎？

本文要介紹的書《After the Fall: Being American in the World We've Made》的作者Ben Rhodes是歐巴馬總統任期內的副國家安全顧問及文膽，根據《紐約時報》的報導，歐巴馬任內的外交敘事基本上就是由他建構，值得一提的是，作者上任時才32歲！ Rhodes的第一本著作《The World As It Is: Inside the Obama White House》出版於2018年，內容是他在白宮服務的回憶錄。《After the Fall》為其第二本作品，本書可以視為續集，結合回憶錄、遊記、報導文學、政治評論為一體，他在書中分享卸任後走訪世界各國的觀察及見聞。

書名反映本書主軸，作者希望探討「美國沒落」這個主題，美國在兩次世界大戰後成為世界上最強大的國家，儘管冷戰期間一度跟蘇聯互別苗頭，但蘇聯解體後，美國成為名符其實的唯一強權，不過冷戰結束三十年了，歷史的轉變非常迅速又微妙，人們可能根本尚未察覺，世界秩序就已經重新洗牌。美國的獨霸並沒有持續太久，中國改革開放四十幾年，韜光養晦，默默的累積撼動世界的力量，並巧妙的從既有的世界體系中獲益，21世紀將是中美兩國競爭的年代。

他是歐巴馬的左右手

作者Rhodes出生於紐約，大學在萊斯大學主修英語及政治科學，畢業後前往紐約大學取得創意寫作碩士。秉持服務國家的熱忱，他先加入紐約的地方政府組織，接著因緣際會加入歐巴馬的選舉團隊，歐巴馬是繼林肯之後最熱愛文學的美國總統之一（可參照《紐約時報》的文章〈暢銷書作家歐巴馬談文學中的個人與政治〉），歐巴馬經常利用文字向選民傳達自己的理念。

出於相知相惜，歐巴馬非常重用Rhodes，兩人感情親密（請參照《紐約時報》文章〈白宮筆桿子（二）：與歐巴馬心靈融合的人〉），很多重要的演講稿皆由Rhodes在背後操刀。Rhodes並非出身政治世家，又沒有顯赫的從政經驗，竟然年紀輕輕就能進入白宮，成為全世界最有影響力的人的左右手。Rhodes擁有文學背景，所以文筆優美，閱讀本書是一種享受，他能用文字抒發非常私密的感受。

Rhodes離開白宮時才39歲，他自嘲成為一個無業遊民，突然間失去人生目標，前景茫茫。這趟白宮之旅彷彿夢一般，從權力的殿堂突然返回人間，他接著轉型為作家，錄播客節目《Pod Save the World》，並上電視當政治評論員，而這本書就是他的成果之一。他曾經身處世界權力的核心，所以對國際情勢的觀察非常深刻，若想瞭解近30年世界局勢的演變，這一本書不容錯過。

極權主義正在捲土重來

本書依序分成四個部分：匈牙利、俄羅斯、中國、美國。

章節安排是有脈絡的，重要性從小到大，從國外回到母國，作者想透過這本書來反思身為美國人的意義為何？本書副標題Being American in the World We've Made有一股傲氣，但也有一股哀傷，美國型塑了當今世界，如今卻似乎逐漸沒落。作者在書中並沒有明確定義什麼叫做The Fall，但這是一個假想的問句。作者想要釐清美國真的沒落了嗎？世界上對於美國沒落的這種感受又從何而來呢？

美國沒落的另一層含意是民主的衰亡，近幾年全球民族主義浪潮捲土重來，連美國自身都選出一位很像獨裁者的川普總統，川普的當選對世界各地的獨裁者來說是一個絕佳的武器，用來嘲諷民主制度的脆弱及不可取。川普卸任前鼓動選民佔領國會大廈，在在顯示民主的確可能在一夕間垮台。在威權及極權主義氣焰高漲的背景之下，作者前往具有代表性的極權或獨裁國家，訪談相關人士，他想從各路人馬的視角去分析當今的世界情勢。

第一站是匈牙利，匈牙利雖然是歐盟的一員，但近幾年常跟歐盟唱反調，匈牙利在蘇聯解體後一度轉型成自由民主的國家，民主制度也曾逐漸萌芽，不過2010年現任總理奧班・維克多掌權以後，開始扼殺媒體自由、鎮壓反對派等一系列舉措，讓當權者掌握越來越大的權力。

作者訪談了記者、社會運動者等人士，試圖了解匈牙利人民的想法，他們面對民主的退潮又有哪些感受？ 本書寫作的方式為訪談及評論交叉進行，作者會先講解相關的歷史，介紹一下奧班是誰，他又是如何一步步成為總理，掌權後又做了哪些事情，中途穿插與談者的故事。匈牙利也是一個象徵，反映整個歐盟內部潛在的分裂，民族主義正在整個歐洲蠢蠢欲動，法國的勒龐就是一個極佳的例子。作者對此有深入的解析。

俄羅斯帶給世界混亂

第二站是俄羅斯，這個美國以前的死對頭。蘇聯解體以後，經歷失敗的休克療法試圖轉型成民主國家，結果財富聚集到寡頭手上，接著普亭2000年掌權以後，披著民主的外衣，實質上卻又恢復成獨裁國家。普亭在國內擁有高支持度，因為歷經解體後的動盪，民眾感到不安，普亭雖然鐵腕統治，但經濟的成長使老百姓願意接受一切。

普亭工於權謀，不管是對內或對外都很有一套。不過俄羅斯內部也有一些反對派，最知名的人士為納瓦尼（Alexei Navalny），他也是作者訪談的軸心人物。納瓦尼利用社群媒體等新科技的力量，揭露克里姆林宮內部的貪腐，他希望讓俄羅斯的統治階級透明化，進而讓人民重新取回權力。訪談後不久，2020年納瓦尼在機場被人下毒，奇蹟似生還後回到俄羅斯，卻馬上又被關進監獄。