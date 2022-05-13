一顆卵子的形成需時三個月，給有生育計畫的女性「養卵八要訣」

卵子的品質會受到年齡、環境、體質、飲食、心情等影響。有些女性年齡雖然年輕，但卵子品質卻提前進入高齡階段。所以養卵並沒有分時間，只要想生育，就應該多注重自己的卵子健康。

以下分享養卵八個要訣。

一顆卵子的形成大約需要三個月（大約90天的時間），這養卵的三個月間該注意：

1. 保持適當運動，維持良好血液循環

可以根據自己的個人愛好，進行慢跑、有氧、瑜珈等運動，提高身體機能，使血液中含氧量提升，並有效率的將養分送至身體各部位，達成提升卵巢機能，有利於卵巢保養，且照射太陽可獲得的維生素D，有助於卵巢機能活躍還能促進卵子發育成熟。

2. 適度補充營養品，為卵子提供養分

攝取營養品之前，應將自身狀況告知醫師，經醫師評估後再進行使用。

維他命D3：可提高卵子品質、改善卵巢功能

DHEA（脫氫表雄酮）：改善卵子品質、降低高齡婦女流產率

Q10：可提高卵子品質、改善卵巢功能

肌醇：可增加卵子成熟度

葉酸：改善不規則排卵

3. 盡量避免長期服用止痛藥

盡量避免長期服用止痛藥，它會抑制卵泡內前列腺素的製造，進而導致無法順利破卵。如想懷孕、養卵則應稍微注意並與醫師進行討論。

4. 注意輻射劑量，若有疑慮請教醫師

輻射的來源近至身邊的電子產品，遠至醫院檢查用的X光或電腦斷層檢查，來源無所不在，但輻射的劑量需要到達一定數值才會對卵子造成影響，一般來說是不需要過份擔心。但如有進行醫院相關檢查仍可與醫師諮詢，選擇最好的治療程序。

5. 隨時保持好心情，卵子質量更佳

放鬆心情，過度的壓力會使卵巢無法排卵或影響卵子的成熟度，應盡量保持身心愉悅的狀態會比較容易使卵子健康且容易受孕。

6. 注意經期性生活，小心抗精蟲抗體

經期性生活可能會刺激身體產生抗精蟲抗體，抗精蟲抗體就是指人體免疫細胞不認得精蟲，以為是外來物而進行攻擊。在女性身上的起因目前不明，多會存在於子宮頸黏液中，會阻礙精子的活動力，導致較難以受孕。

7. 每天規律作息，減少熬夜睡眠不足

睡眠不足或是經常熬夜都會影響到身體的荷爾蒙分泌，使荷爾蒙錯亂，嚴重還會導致內分泌調節系統和卵巢功能受到影響，這些都是會直接影響卵子質量的。如果有失眠的困擾，可以嘗試按摩穴道、使用香氛蠟燭、寫日記紓壓、尋求醫師等方式，來幫助入眠。

8. 餐餐飲食均衡，小心不要吃過補

每餐均衡飲食，適當加入黑豆、豆漿可預防卵巢早衰以及調整內分泌；平時除了可以吃中藥補身外，海鮮、豆漿也是補充雌性激素的好夥伴。牛肉、羊肉等紅肉類也是補血的好幫手，但要注意，適量就好，還是要盡量避免過度攝取。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航