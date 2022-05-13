【書評】《十字軍首役》：是入侵還是聖戰？招徠十字軍是明智之舉還是引狼入室？

我們想讓你知道的是
血染的聖殿與哀嚎的哭泣，為這場十一次東征過程裡戰果最為豐碩、看似最為光明的「crusade」畫下休止符，然而歐洲人的殘暴、血腥與貪婪，也給中東以及東羅馬留下深刻的印象。
文：李文成（一歷百憂解）
【書評】聖戰？還是一場人欲的鬥獸場
在中文世界裡一字定褒貶的傳統其來有自，從孔子修春秋開始，史家就重複在記錄歷史的過程裡，留下自己濃厚的道德評判，特別是「征」「伐」二字，更具有濃厚的懲凶揚善的色彩。過去我們在解讀十字軍「東征」時也非常容易陷入這樣的既定印象：自由、進步的基督教世界為了解放被野蠻穆斯林所侵略的聖地，在十一世紀踏上了偉大的征程，前往未知的伊斯蘭世界，並且促進了東西方文化的交流，為日後文藝復興奠定基礎。
西方史家更是給予這場戰爭定義為「crusade」——聖戰、運動與堅持理想的行動。因此任何在這個過程裡與西方抗衡的力量，想當然耳都是邪惡的，突厥人、埃及人、阿拉伯人甚至是拜占庭人都是包藏禍心，意圖顛覆基督與教堂的存在。
東羅馬的危機
過去，伊斯蘭觀點的十字軍書籍隨著美國在本世紀初對中東世界的干預，多次重新被重視與提及，但拜占庭帝國的聲音卻伴隨一四五三年被鄂圖曼征服，幾乎在過去完全被選擇性消音。如果我們重新站在君士坦丁堡當時的領袖——阿列克修斯的立場來看待這場「聖戰」，將會發現這個過程並不光彩，甚至充滿人欲計算。
拜占庭走過查士丁尼的輝煌時代後，遇到了東方崛起的強權不斷威脅邊疆的窘境，原本延展到兩河流域的廣袤領土逐漸被伊斯蘭勢力蠶食；如果說壓力只單純來自於東方，這個當時世界上最為富裕、文明的古老帝國或許尚有一戰之力，但西北兩側的蠻族入侵，同樣也為國家帶來巨大的耗損——尤其來到十一世紀之後，整個基督教世界都在維京這個強大的族群南下過程裡精疲力竭，君士坦丁堡的珍藏與寶物更為侵略者提供動機，所謂「君子無罪，懷璧其罪」，諾曼地與俄羅斯的重甲騎士幾次兵臨城下，讓東方帝國在兩側之間防守疲於奔命。
內外交迫下，帝國出現了如李世民一般的鐵腕強人——阿列克修斯，這個出身行伍、對下有著強大號召力，並且存在極高道德感的領導者，在經過政變與強力反擊蠻族後，重新讓拜占庭繼續站穩在黑海與地中海之間，然而挑戰卻在千禧年第一個世紀的尾聲再次降臨。
招徠十字軍是明智之舉還是引狼入室
阿列克修斯的帝國幾經戰亂洗禮之後，國庫空虛、財政收入緊張，東方的伊斯蘭世界也因為政權交替而出現動盪，這讓從希臘化時代以後的重鎮安納托利亞地區變得戰雲密佈，隨著尼西亞、安哥拉的淪陷，阿列克修斯將國家和平的希望委託給了西方——教皇烏爾班二世的身上，此後才有在克萊芒那篇震古鑠今的演說：任何有罪之人都將於這場戰役裡獲取榮耀，進而為基督立下不朽，也為自己的惡做出補償，這幾句話迅速令歐洲文化圈陷入了收復失地的狂熱當中，法國國王的弟弟休、布永的高佛列以及因為赫赫戰績而使歐洲在中世紀許多人都以他為名的蒙希博得開始各自踏上征程。
對於不久前正因為神聖羅馬帝國皇帝與教皇紛爭而陷入混亂狀態的西方而言，簡直是不可思議的天降團結，他們共同找到了一個目標，足以讓人陷入瘋狂而忘卻紛擾的方向，這股熱情甚至調動了最底層的民眾，在隱士彼得的鼓舞下，來自德法兩國的無數流浪漢、罪人與地痞，也開始了他們的「朝聖之路」。
但這個過程一點也不神聖，迷路、饑荒、搶劫甚至是屠殺就在他們還未曾踏上伊斯蘭世界前就已經展開，最惡名昭著的莫過於這支所謂平民十字軍首次刀刃出竅就是揮向同為十字信仰的猶太人、匈牙利人與拜占庭人身上，當他們抵達君士坦丁堡後，皇帝阿列克修斯深感引火燒身，於是在警告他們不要隨意與突厥人作戰、小心等待正規十字軍部隊後，就迫不及待的將他們送往海的另一端。這群烏合之眾在尼西亞周遭不但是洗劫同為基督信仰的本地人，甚至因為爭功、不團結，最終被穆斯林部隊包圍，困厄之中喝馬血、人尿來補充水分，在惡臭與絕望裡走向毀滅。
東方成為歐洲騎士屠刀下的犧牲
而正規部隊的王公貴族雖然擁有煊赫的身份與傲人戰績，但在為了上帝立功得到天堂入場券之前，在人間的爭權奪利才是第一要務，在與皇帝阿列克修斯一番勾心鬥角的博弈之後才正式前往那片已經被平民十字軍鮮血染紅的土地。更諷刺的是，在他們攻下亞歷山大帝國時代建造的古城安哥拉時，十字軍對當地百姓展開無差別的屠戮、幾位高級領袖為了瓜分新得土地與既得利益，在聖城耶路撒冷前停滯了將近一年時光。
而兵入聖城的那一刻，也是歷史書寫當中的一大污點，血染的聖殿與哀嚎的哭泣，為這場十一次東征過程裡戰果最為豐碩、看似最為光明的「crusade」畫下休止符，然而歐洲人的殘暴、血腥與貪婪，也給中東以及東羅馬留下深刻的印象。
是入侵還是聖戰？
十字軍在東方完成了收復聖城的目的，甚至在這裡成立封建國家，歐洲人在此役後更近一步奠定自身強大的基石，卻也種下了無數仇恨的種子，為後來兩個世紀東西雙方的動蕩不安埋下禍根。當一場戰爭被戴上桂冠、詩歌掩蓋了戰場上的哀鳴、卑鄙與不堪被美化為道德與神聖，歷史難道應該為侵略者美化？還是任憑勝利者打扮？在第一次十字軍東征的數年之後，侵略者被歐洲人瘋狂崇拜，甚至引發一波又一波的聖地狂熱，沒有被阿拉伯人攻陷的君士坦丁堡迎來了浩劫，所謂同拜基督的兄弟，入侵了拜占庭首都，這座千年古城當時所受的傷害，意外引發蝴蝶效應，它深刻烙印在號稱「第三羅馬」的俄羅斯民族心理，甚至成為當前普亭政府屢次發表敵視西方言論時，能夠在國內挑動民族情緒的關鍵依據。
Tags：
翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
我們想讓你知道的是
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代工藝技術，創造兼具專業潛水錶機能與優雅風格的代表作，讓錶迷玩家心動不已。
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，重新演繹1960年代的經典潛水錶款，繼承浪琴表一脈相傳的鬼斧神工，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代技術，打造無可比擬的精彩腕錶。揉合經典美學與創新工藝，讓許多錶迷玩家都拜倒在浪琴表LEGEND DIVER極致不凡的魅力之下。
浪琴表LEGEND DIVER優雅匠心，一如絕無僅有的陶藝之美
陶藝是一種溫潤的藝術，揉合原始質樸的陶土與手作的溫度，揉捏拉展出渾圓與流暢線條；接著漆上釉色，在內斂沈穩的大地色系中，揀選映照匠心的色彩，並於高溫燒窯後淬煉出嶄新風貌，彷彿被賦予了全新生命。
有萬年以上歷史的陶瓷工藝，至今歷久不衰，是因為不同時代的匠人秉持著工藝堅持與創新追尋，得以不斷翻新傳統，再創絕代風華。如同源自1832年的浪琴表，是最早研發防水錶的先行者，更是腕錶界「優雅」的代名詞；旗下最新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，乃延續將近190年歷史的頂級工藝，維持堅若磐石的價值，於設計與配色融入當代靈感，造就傳奇復刻，翻新經典的全新史詩，持續領銜當代時尚潮流。
令人津津樂道的，還有LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶的精彩淵源。1937年，浪琴表推出當時世界上第一款防水計時碼表並獲得專利；1959年，浪琴表正式推出第一款潛水錶SUPER COMPRESSOR；到了2007年，浪琴表延續經典傳奇，打造風華獨具的LEGEND DIVER潛水錶，立刻成為全球時尚界與錶迷的關注焦點，傳承的精神延續至今，LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶成為浪琴表最暢銷的復刻錶款之一。
這就是任憑時間打磨、不斷自我砥礪進化的浪琴表，以最高水準的頂尖工藝翻新傳奇，向尊貴的優雅精神與風格追求致敬，打造腕錶世界無可取代的經典魅力。
浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨
晶瑩剔透、高可塑性，是玻璃令人嚮往的本色，而玻璃工藝的製作過程，本身即是一門藝術。經驗豐富的匠人運用口吹或手工熱塑拉絲，做出千變萬化的玻璃塑形，接著為玻璃融入色調，將岩漿一般的滾燙玻璃形塑成理想樣貌。冷卻後的玻璃，酷似寶石的質感與硬度，百看不厭。精準而巧妙的玻璃工藝，正與浪琴表LEGEND DIVER相映成趣。
浪琴表LEGEND DIVER延續潛水錶血統不斷進化，如今的復刻新版保留原作精神，包括：錶殼線條、面盤設計、微凸鏡面、面盤外圈潛水計時刻度環等，可說是一脈相傳，唯細節之處有賴與時俱進的製錶工藝，處理得更為精緻漂亮。
聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。
不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER
集優雅的浪琴印象、潛水運動血統、經典復古風格於一身，浪琴表LEGEND DIVER新錶款以嶄新的色彩面貌，以及當代技術的精準性能，打造經典系列的全新代表作，不只見證浪琴表190年的豐富製錶技術，也展現浪琴傳承百年卻從不故步自封的進步精神，在追求完美細節的路上，擁抱創新、講究精髓，不斷為腕錶歷史寫上傳奇創新的一頁。