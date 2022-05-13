【書評】《十字軍首役》：是入侵還是聖戰？招徠十字軍是明智之舉還是引狼入室？

文：李文成（一歷百憂解）

【書評】聖戰？還是一場人欲的鬥獸場

在中文世界裡一字定褒貶的傳統其來有自，從孔子修春秋開始，史家就重複在記錄歷史的過程裡，留下自己濃厚的道德評判，特別是「征」「伐」二字，更具有濃厚的懲凶揚善的色彩。過去我們在解讀十字軍「東征」時也非常容易陷入這樣的既定印象：自由、進步的基督教世界為了解放被野蠻穆斯林所侵略的聖地，在十一世紀踏上了偉大的征程，前往未知的伊斯蘭世界，並且促進了東西方文化的交流，為日後文藝復興奠定基礎。

西方史家更是給予這場戰爭定義為「crusade」——聖戰、運動與堅持理想的行動。因此任何在這個過程裡與西方抗衡的力量，想當然耳都是邪惡的，突厥人、埃及人、阿拉伯人甚至是拜占庭人都是包藏禍心，意圖顛覆基督與教堂的存在。

東羅馬的危機

過去，伊斯蘭觀點的十字軍書籍隨著美國在本世紀初對中東世界的干預，多次重新被重視與提及，但拜占庭帝國的聲音卻伴隨一四五三年被鄂圖曼征服，幾乎在過去完全被選擇性消音。如果我們重新站在君士坦丁堡當時的領袖——阿列克修斯的立場來看待這場「聖戰」，將會發現這個過程並不光彩，甚至充滿人欲計算。

拜占庭走過查士丁尼的輝煌時代後，遇到了東方崛起的強權不斷威脅邊疆的窘境，原本延展到兩河流域的廣袤領土逐漸被伊斯蘭勢力蠶食；如果說壓力只單純來自於東方，這個當時世界上最為富裕、文明的古老帝國或許尚有一戰之力，但西北兩側的蠻族入侵，同樣也為國家帶來巨大的耗損——尤其來到十一世紀之後，整個基督教世界都在維京這個強大的族群南下過程裡精疲力竭，君士坦丁堡的珍藏與寶物更為侵略者提供動機，所謂「君子無罪，懷璧其罪」，諾曼地與俄羅斯的重甲騎士幾次兵臨城下，讓東方帝國在兩側之間防守疲於奔命。

內外交迫下，帝國出現了如李世民一般的鐵腕強人——阿列克修斯，這個出身行伍、對下有著強大號召力，並且存在極高道德感的領導者，在經過政變與強力反擊蠻族後，重新讓拜占庭繼續站穩在黑海與地中海之間，然而挑戰卻在千禧年第一個世紀的尾聲再次降臨。

招徠十字軍是明智之舉還是引狼入室

阿列克修斯的帝國幾經戰亂洗禮之後，國庫空虛、財政收入緊張，東方的伊斯蘭世界也因為政權交替而出現動盪，這讓從希臘化時代以後的重鎮安納托利亞地區變得戰雲密佈，隨著尼西亞、安哥拉的淪陷，阿列克修斯將國家和平的希望委託給了西方——教皇烏爾班二世的身上，此後才有在克萊芒那篇震古鑠今的演說：任何有罪之人都將於這場戰役裡獲取榮耀，進而為基督立下不朽，也為自己的惡做出補償，這幾句話迅速令歐洲文化圈陷入了收復失地的狂熱當中，法國國王的弟弟休、布永的高佛列以及因為赫赫戰績而使歐洲在中世紀許多人都以他為名的蒙希博得開始各自踏上征程。

對於不久前正因為神聖羅馬帝國皇帝與教皇紛爭而陷入混亂狀態的西方而言，簡直是不可思議的天降團結，他們共同找到了一個目標，足以讓人陷入瘋狂而忘卻紛擾的方向，這股熱情甚至調動了最底層的民眾，在隱士彼得的鼓舞下，來自德法兩國的無數流浪漢、罪人與地痞，也開始了他們的「朝聖之路」。

但這個過程一點也不神聖，迷路、饑荒、搶劫甚至是屠殺就在他們還未曾踏上伊斯蘭世界前就已經展開，最惡名昭著的莫過於這支所謂平民十字軍首次刀刃出竅就是揮向同為十字信仰的猶太人、匈牙利人與拜占庭人身上，當他們抵達君士坦丁堡後，皇帝阿列克修斯深感引火燒身，於是在警告他們不要隨意與突厥人作戰、小心等待正規十字軍部隊後，就迫不及待的將他們送往海的另一端。這群烏合之眾在尼西亞周遭不但是洗劫同為基督信仰的本地人，甚至因為爭功、不團結，最終被穆斯林部隊包圍，困厄之中喝馬血、人尿來補充水分，在惡臭與絕望裡走向毀滅。

東方成為歐洲騎士屠刀下的犧牲

而正規部隊的王公貴族雖然擁有煊赫的身份與傲人戰績，但在為了上帝立功得到天堂入場券之前，在人間的爭權奪利才是第一要務，在與皇帝阿列克修斯一番勾心鬥角的博弈之後才正式前往那片已經被平民十字軍鮮血染紅的土地。更諷刺的是，在他們攻下亞歷山大帝國時代建造的古城安哥拉時，十字軍對當地百姓展開無差別的屠戮、幾位高級領袖為了瓜分新得土地與既得利益，在聖城耶路撒冷前停滯了將近一年時光。

而兵入聖城的那一刻，也是歷史書寫當中的一大污點，血染的聖殿與哀嚎的哭泣，為這場十一次東征過程裡戰果最為豐碩、看似最為光明的「crusade」畫下休止符，然而歐洲人的殘暴、血腥與貪婪，也給中東以及東羅馬留下深刻的印象。

是入侵還是聖戰？

十字軍在東方完成了收復聖城的目的，甚至在這裡成立封建國家，歐洲人在此役後更近一步奠定自身強大的基石，卻也種下了無數仇恨的種子，為後來兩個世紀東西雙方的動蕩不安埋下禍根。當一場戰爭被戴上桂冠、詩歌掩蓋了戰場上的哀鳴、卑鄙與不堪被美化為道德與神聖，歷史難道應該為侵略者美化？還是任憑勝利者打扮？在第一次十字軍東征的數年之後，侵略者被歐洲人瘋狂崇拜，甚至引發一波又一波的聖地狂熱，沒有被阿拉伯人攻陷的君士坦丁堡迎來了浩劫，所謂同拜基督的兄弟，入侵了拜占庭首都，這座千年古城當時所受的傷害，意外引發蝴蝶效應，它深刻烙印在號稱「第三羅馬」的俄羅斯民族心理，甚至成為當前普亭政府屢次發表敵視西方言論時，能夠在國內挑動民族情緒的關鍵依據。