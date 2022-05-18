從中醫觀點看作息不正常與肥胖，如何針對患者個別體質治療？

文：高定一

中醫觀點：什麼是「作息不正常」？

中醫認為，下午11點－凌晨3點是屬於肝膽經循行時段，所以建議大家儘量在晚間11點前就寢，且至少在凌晨3點前睡眠不要受到打擾而中斷。

臨床上睡眠障礙常見症狀有：不易入睡（須躺半小時以上）、眠淺易醒、打呼特別大聲或伴有睡眠呼吸中止、夜尿頻繁等。長期失眠的患者還可能出現胸悶心悸、肩頸僵硬痠痛、口苦咽乾與腸胃功能失調（如便祕或腹瀉）等症狀，而女性患者更常出現水腫與經期紊亂的狀況。

誰容易作息不正常？

作息不正常常見於須日夜輪班工作者：如：醫護人員、空服員與機場工作人員、超商店員、警消人員等，或是常須熬夜念書準備報告、考試的學生。

常見到許多護理人員由於白班、小夜、大夜班交互輪換，導致作息大亂，下班後睡不著，上班時又沒精神，嚴重的甚至還出現經期紊亂與下肢水腫等症狀。

作息不正常容易造成的肥胖問題，怎麼解決？

根據中醫觀點，作息紊亂常易導致體質產生「痰、火、虛、瘀」四大問題，進而引發水腫、代謝功能下降、胃口異常亢盛、血液循環障礙、腸胃功能失調（便祕或腹瀉）。

一般人認為減肥好像就要拉肚子，實則不然。中醫認為，臨床上的肥胖患者其實以氣虛體質佔多數，若是患者自行亂服坊間購得的瀉藥或減肥產品，反而有可能「越拉越虛、越虛越胖」，或是拉完肚子後體重好像有減輕一點點，但停服產品後就立馬復胖。這些不但不是減肥的正途，反而很可能對身體造成傷害。

中醫的治療原則，主要是在辨證的基礎上，逐步清除患者體內長年累積下來的痰濕、胃火與血瘀，並伺機補足氣血的虛損。

如此針對患者個別體質量身打造的攻補兼施戰術，不但能從根本扭轉患者的「易胖體質」，往往也同時一併處理了長期以來讓患者所苦的過敏、失眠／睡眠呼吸中止、胃酸逆流、月經不調，甚至連高血壓、糖尿病、血脂異常等慢性代謝性疾病都能獲得較佳的控制與改善。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航