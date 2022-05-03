本土＋23102例、5例死亡個案皆未打疫苗：110.61萬劑莫德納今抵台，基層診所加入PCR採檢服務

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增23139例COVID-19確定病例，分別為23102例本土個案及37例境外移入（14例為航班落地採檢陽性），另確診個案中新增5例死亡；中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，前兩天平穩，今天新增比較多，比昨天多三成。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增5例本土病例死亡個案都沒有接種疫苗，為4例男性、1例女性，年齡介於70多歲至90歲以上，屬重度感染個案與具糖尿病、中風及神經系統等慢性病史，死因大部分是合併呼吸衰竭、敗血性休克、癲癇或心肌梗塞等原因，其中有2名80歲長期臥床長者。該5名個案確診日介於今（2022）年4月16日至4月30日，死亡日期介於4月29日至4月30日。

根據統計，目前累計23例本土死亡個案中有12人沒有接種疫苗，達52%超過一半、有4位打過一劑疫苗，占17%、打過二劑者有5位，占22%、打過三劑有2位，占9%；羅一鈞表示，今日新增25例中重症，總共累積已經達到300例的中重症，持續呼籲民眾盡快接種降低重症死亡風險。

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第六批莫德納今日抵台，共110.61萬劑效期到8月18日

指揮中心表示，今第六批採購Moderna疫苗110.61萬劑，將於今日下午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至2022年8月18日。

指揮中心說明，我國已於2021年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，目前共有681.96萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑、第三批2月27日122.46萬劑、第四批4月23日20.04萬劑、第五批4月27日137.16萬劑及本批110.61萬劑。

基層診所加入PCR採檢服務，提供快篩陽性、醫師評估有症狀符合公費者

指揮中心宣布基層醫療診所也加入PCR採檢的服務，提供快篩陽性、或有COVID-19相關症狀經醫師評估符合公費檢驗者；有意願提供採檢服務診所可依照查檢表審視後提出申請，並由醫師公會全聯會彙整名單，在5月5日前提供給指揮中心。

另外，地方衛生局可免安排感染管制專家進行實地或書面查核，經指揮中心指定的社區採檢診所，將由指揮中心提供個人防護裝備及相關工作人員定期快篩試劑。

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5月9日入境居家檢疫天數縮短為7天，期滿後接續自主健康管理7天

為考量Omicron變異株之潛伏期較短且為兼顧維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，指揮中心宣佈自5月9日零時起（航班表定抵臺時間）入境居家檢疫天數縮短為7天，相關措施如下：

一、檢疫天數及場所：

居家檢疫天數為7天，入境日為第0天，並自第8天起接續自主健康管理7天。

以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成7天檢疫。

同日入境之家屬/同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

二、檢測措施：

PCR檢測：於入境時(第0天)依現行措施進行PCR檢測。

家用快篩試劑檢測： 檢疫期滿當日(第7天)執行1次快篩，另提供1支備用快篩試劑，於檢疫期間出現症狀時使用。考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲之居家檢疫者，其檢疫期滿當日採檢措施以PCR檢測；另如有無法自行操作快篩之民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。家用快篩試劑由各國際港埠人員於入境時發放。

Photo Credit: 指揮中心

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範