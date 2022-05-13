視覺化筆記工具Heptabase圖解教學：如何將大量的筆記、資料，繪製成一張知識管理地圖？
我們想讓你知道的是
如果你是知識工作者、論文研究者，或是很希望有一個視覺化流程的筆記整理工具的朋友，都很推薦你可以試試看。
你可以想像在進行一個專題研究、規劃一個專案流程、整理相對雜亂資料時，有一個工具可以像是一張超大桌子一樣，讓你把所有筆記攤開，重新建立彼此之間上下前後的連結，並看到整個系統、流程的地圖。這就是今天要跟大家介紹的新興視覺化筆記工具：「Heptabase」，這款由台灣開發者創立的個人知識管理工具，非常適合知識學習的整理，但也很適合作為專案流程的規劃。
「Heptabase」提供了有別於傳統線性邏輯的筆記結構，讓你把自己大量的筆記、資料重新「繪製成一張地圖」。
在視覺化的地圖中，除了可以有一覽無遺的鳥瞰視野外，跟著地圖的連結路線與空間位置，接下來無論要從這個地圖中提取地點（重點卡片），或是安排行程（規劃流程），或是把新發現的地點（新的知識）加入，你都會相對清晰的從應該在的路徑與位置中找到他們。
近幾年流行的「卡片盒筆記法」，也衍伸出了像是 Roam Research、 Logseq、 Obsidian 等數位工具，而「Hepta」也同樣是實踐卡片盒筆記法、個人知識管理的最佳工具之一。
相較之下，Roam、 Logseq 、 Obsidian 的雙向連結雖然強大，但如果你期待的是一個更能「按圖索驥」的知識圖譜，那麼這些工具畫出來的連結圖大多時候只有觀賞效果，實用性不大。
而「Heptabase」則是真正實現用視覺化圖譜的方式，實現各種筆記卡片之間彈性連結的工具。
今天這篇文章，就讓我先從如何上手「Heptabase」的幾個關鍵功能，撰寫一篇詳細的圖文教學，讓大家一窺其面貌。
也歡迎參考我用「Hepta」繪製並公開分享的「Heptabase知識管理工具研究流程圖」。
我也拍攝了一段呼應下面文章功能教學的影片示範，有興趣的朋友可以對照參考。
01. 安裝軟體與訂閱服務
「Heptabase」目前還算是公測期間，暫時只有電腦端的軟體可以使用，並且必須付費訂閱。
雖然如此，一方面你可以透過我的文章了解她的功能，另一方面「Hepta」提供了一周內可以退款的服務。
再者，如果你是知識工作者、論文研究者，或是很希望有一個視覺化流程的筆記整理工具的朋友，都很推薦你可以試試看。
完成訂閱付款後，正式開啟「Heptabase」的軟體，目前提供的電腦端軟體讓整個資料庫可以離線使用，同時也內建了跨裝置的雲端同步功能。
目前「Heptabase」的雲端同步不是完全即時的，你可以透過「Ctrl」＋「S」快捷鍵，強制剛剛的更新同步到雲端，方便跨裝置使用。
02. 建立白板（Whiteboard）：專案、領域、課題
「Heptabase」有很多不一樣的筆記整理邏輯，也保有很大的彈性，所以每個使用者可能都會用出不一樣的「Heptabase」管理圖像。這邊，我嘗試用這個階段的我所理解的管理路徑，來為大家介紹如何上手「Heptabase」。
首先，我推薦先從如何建立一個「白板（Whiteboard）」開始。
透過左方「Map」，可以在總覽大地圖中任何位置點兩下，建立一個新的「白板（Whiteboard）」。
一個新的「白板（Whiteboard）」代表什麼呢？我認為她優先適合用於一個長期大專案、一個持續研究的領域、一個很複雜的學習主題。
也就是「白板（Whiteboard）」代表的不是一個小任務或片段知識整理，而是一個需要在拉長時間的過程中，不斷累積新資料，但又需要在不斷新增知識的過程中建立好脈絡、路徑、組織，最後逐漸形成一個大型地圖的主題。
在「白板（Whiteboard）」中，我們不斷透過學習、研究、實測，新增出一張一張的卡片筆記，透過白板的無限大自由空間，我們可以開始把一些相關的筆記「吸合」在一起，排出一個報告的大綱順序，或是組織出一個同類知識的清單。
白板幫助我們自由組織這些卡片筆記，只要兩張卡片筆記靠在一起，就能自動像磁鐵一樣吸住並聚合。
或者，在「白板（Whiteboard）」中，可以利用快捷鍵「2」，開始在不同的卡片筆記之間化出連接線（Connection）。
點擊連接線（Connection），還可以在上面加上註解文字。
於是，到了這個階段，我們可以開始把前面累積的大量卡片筆記，重新用視覺化的方式，規劃出她的流程圖、心智圖架構。
在「Heptabase」中建立的每一個白板，是一個我打算長期研究的專題領域，其中一張一張的卡片筆記可以根據他們需要的位置、架構、流程，利用群組組合、連接線條等方式，視覺化的組織，看出我們需要的路線與順序。
透過不同的白板，我們可以用不同的視覺化方式，重新組織我們的不同專案、專題。
03. 建立卡片（Card）：筆記、知識、資料
前面先從建立「白板（Whiteboard）」開始，不過內容的核心還是在於一個一個「卡片（Card）」筆記單位上。每一張卡片，對應一個知識、一份資料，或是一則任務筆記。
在「Heptabase」中，我們可以在一張「卡片（Card）」筆記單位裡面，添加：
- 文字
- 圖片
- 超連結
- 筆記連結
- 待辦清單
- 項目清單（可收合）
- 程式碼區塊
- 數學公式區塊
- 以及一些基本格式等等
在白板任何空白處點擊兩下，就能新增一張卡片，卡片中透過／符號，就能插入一些常用的內容格式。
我們也能在卡片上點擊右鍵，這時候有幾個常用的操作：
- Fold：收合卡片內容，只剩標題（可以用來處理次要卡片筆記）。
- 改變卡片的底色（可以用來標註重點卡片，或是特殊需求卡片）
每張卡片的「card info」，可以看到：
- 標籤（後面會介紹）
- 連結（後面會介紹）：這張卡片連出去到哪些卡片，哪些卡片連進來這張卡片。
- Map（這是「Heptabase」總覽地圖的功能）：這張卡片出現在哪些白板（一張卡片可以同時顯示在多張白板），這張卡片和哪些卡片有連接線（Connection），亦即前述的心智圖、流程圖功能。
04. 連結卡片：快速彙整相關筆記
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加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
我們想讓你知道的是
台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
打造敏捷開發流程、加速前後端工程師的協作效率，是許多企業在面臨疫情之後，認為亟需將彈性元素納入為企業文化當中。雲端運算服務領導業者 AWS 台灣，觀察到前端工程師主要負責處理最貼近用戶的 Web、行動應用程式，但他們往往需要與後端團隊合作過程，遭遇耗費大量討論時間，才能處理使用者介面事項。
為了降低前後端的溝通成本，有些前端工程師在掌握介面管理能力之後，開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗，甚至進一步培養技能，成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。
有的人會透過 Side Project（利用業餘時間開發有興趣的專案）或參加 Hackathon（黑客松）方式，運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端，並建立簡單易用的工具程式。究竟，AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹？
前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列