視覺化筆記工具Heptabase圖解教學：如何將大量的筆記、資料，繪製成一張知識管理地圖？

你可以想像在進行一個專題研究、規劃一個專案流程、整理相對雜亂資料時，有一個工具可以像是一張超大桌子一樣，讓你把所有筆記攤開，重新建立彼此之間上下前後的連結，並看到整個系統、流程的地圖。這就是今天要跟大家介紹的新興視覺化筆記工具：「Heptabase」，這款由台灣開發者創立的個人知識管理工具，非常適合知識學習的整理，但也很適合作為專案流程的規劃。

「Heptabase」提供了有別於傳統線性邏輯的筆記結構，讓你把自己大量的筆記、資料重新「繪製成一張地圖」。

在視覺化的地圖中，除了可以有一覽無遺的鳥瞰視野外，跟著地圖的連結路線與空間位置，接下來無論要從這個地圖中提取地點（重點卡片），或是安排行程（規劃流程），或是把新發現的地點（新的知識）加入，你都會相對清晰的從應該在的路徑與位置中找到他們。

近幾年流行的「卡片盒筆記法」，也衍伸出了像是 Roam Research、 Logseq、 Obsidian 等數位工具，而「Hepta」也同樣是實踐卡片盒筆記法、個人知識管理的最佳工具之一。

相較之下，Roam、 Logseq 、 Obsidian 的雙向連結雖然強大，但如果你期待的是一個更能「按圖索驥」的知識圖譜，那麼這些工具畫出來的連結圖大多時候只有觀賞效果，實用性不大。

而「Heptabase」則是真正實現用視覺化圖譜的方式，實現各種筆記卡片之間彈性連結的工具。

今天這篇文章，就讓我先從如何上手「Heptabase」的幾個關鍵功能，撰寫一篇詳細的圖文教學，讓大家一窺其面貌。

也歡迎參考我用「Hepta」繪製並公開分享的「Heptabase知識管理工具研究流程圖」。

我也拍攝了一段呼應下面文章功能教學的影片示範，有興趣的朋友可以對照參考。

01. 安裝軟體與訂閱服務

「Heptabase」目前還算是公測期間，暫時只有電腦端的軟體可以使用，並且必須付費訂閱。

雖然如此，一方面你可以透過我的文章了解她的功能，另一方面「Hepta」提供了一周內可以退款的服務。

再者，如果你是知識工作者、論文研究者，或是很希望有一個視覺化流程的筆記整理工具的朋友，都很推薦你可以試試看。

圖片來源：電腦玩物

完成訂閱付款後，正式開啟「Heptabase」的軟體，目前提供的電腦端軟體讓整個資料庫可以離線使用，同時也內建了跨裝置的雲端同步功能。

目前「Heptabase」的雲端同步不是完全即時的，你可以透過「Ctrl」＋「S」快捷鍵，強制剛剛的更新同步到雲端，方便跨裝置使用。

圖片來源：電腦玩物

02. 建立白板（Whiteboard）：專案、領域、課題

「Heptabase」有很多不一樣的筆記整理邏輯，也保有很大的彈性，所以每個使用者可能都會用出不一樣的「Heptabase」管理圖像。這邊，我嘗試用這個階段的我所理解的管理路徑，來為大家介紹如何上手「Heptabase」。

首先，我推薦先從如何建立一個「白板（Whiteboard）」開始。

透過左方「Map」，可以在總覽大地圖中任何位置點兩下，建立一個新的「白板（Whiteboard）」。

圖片來源：電腦玩物

一個新的「白板（Whiteboard）」代表什麼呢？我認為她優先適合用於一個長期大專案、一個持續研究的領域、一個很複雜的學習主題。

也就是「白板（Whiteboard）」代表的不是一個小任務或片段知識整理，而是一個需要在拉長時間的過程中，不斷累積新資料，但又需要在不斷新增知識的過程中建立好脈絡、路徑、組織，最後逐漸形成一個大型地圖的主題。

在「白板（Whiteboard）」中，我們不斷透過學習、研究、實測，新增出一張一張的卡片筆記，透過白板的無限大自由空間，我們可以開始把一些相關的筆記「吸合」在一起，排出一個報告的大綱順序，或是組織出一個同類知識的清單。

白板幫助我們自由組織這些卡片筆記，只要兩張卡片筆記靠在一起，就能自動像磁鐵一樣吸住並聚合。

圖片來源：電腦玩物

或者，在「白板（Whiteboard）」中，可以利用快捷鍵「2」，開始在不同的卡片筆記之間化出連接線（Connection）。

點擊連接線（Connection），還可以在上面加上註解文字。

於是，到了這個階段，我們可以開始把前面累積的大量卡片筆記，重新用視覺化的方式，規劃出她的流程圖、心智圖架構。

圖片來源：電腦玩物

在「Heptabase」中建立的每一個白板，是一個我打算長期研究的專題領域，其中一張一張的卡片筆記可以根據他們需要的位置、架構、流程，利用群組組合、連接線條等方式，視覺化的組織，看出我們需要的路線與順序。

圖片來源：電腦玩物

透過不同的白板，我們可以用不同的視覺化方式，重新組織我們的不同專案、專題。

圖片來源：電腦玩物

03. 建立卡片（Card）：筆記、知識、資料

前面先從建立「白板（Whiteboard）」開始，不過內容的核心還是在於一個一個「卡片（Card）」筆記單位上。每一張卡片，對應一個知識、一份資料，或是一則任務筆記。

在「Heptabase」中，我們可以在一張「卡片（Card）」筆記單位裡面，添加：

文字

圖片

超連結

筆記連結

待辦清單

項目清單（可收合）

程式碼區塊

數學公式區塊

以及一些基本格式等等

在白板任何空白處點擊兩下，就能新增一張卡片，卡片中透過／符號，就能插入一些常用的內容格式。

圖片來源：電腦玩物

我們也能在卡片上點擊右鍵，這時候有幾個常用的操作：

Fold：收合卡片內容，只剩標題（可以用來處理次要卡片筆記）。

改變卡片的底色（可以用來標註重點卡片，或是特殊需求卡片）

圖片來源：電腦玩物

每張卡片的「card info」，可以看到：

標籤（後面會介紹）

連結（後面會介紹）：這張卡片連出去到哪些卡片，哪些卡片連進來這張卡片。

Map（這是「Heptabase」總覽地圖的功能）：這張卡片出現在哪些白板（一張卡片可以同時顯示在多張白板），這張卡片和哪些卡片有連接線（Connection），亦即前述的心智圖、流程圖功能。

圖片來源：電腦玩物

04. 連結卡片：快速彙整相關筆記