台灣首座葛萊美返台慶功，行政院長蘇貞昌：讓世界看見台灣，並說出對這個國家的感情與熱愛

來自台灣的設計師李政瀚與于薇，今（2022）年4月以專輯《八歌浪Pakelang》專輯，榮獲第64屆葛萊美獎最佳專輯包裝設計獎（Best Recording Package），成為首度獲得葛萊美獎的台灣藝術家。

昨（2）日，兩人出席在台北流行音樂中心文化館舉辦的慶功記者會，現場祝賀人員包含產官學界，包含行政院長蘇貞昌、文化部次長李靜慧、台北流行音樂中心董事長黃韻玲、風潮音樂創辦人楊錦聰、台灣搖滾教父倪重華等人，至於董事長樂團、原住民歌手郭英男之子蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊，則在現場表演〈歡樂飲酒歌〉、〈八歌浪〉等曲目。

Photo Credit: 中央社 董事長樂團及第二代馬蘭吟唱隊合作的專輯《八歌浪 Pakelang》，由設計師于薇（左起）、李政瀚設計唱 片包裝，獲第64屆葛萊美獎最佳專輯包裝設計獎，2 日在台北流行音樂中心文化館舉行慶功記者會，董事 長樂團成員小白（右起）、Micky、金剛、阿吉、大 鈞（左3）、第二代馬蘭吟唱隊團長蔣進興（左4）出 席。

根據《中央社》報導，在慶功記者會上，李政瀚和于薇表示，這個獎項是整個台灣音樂產業共同拿到的，如果沒有音樂產業環環相扣的努力、沒有風潮音樂多年耕耘、沒有董事長樂團把目標設在葛萊美獎，他們不會有今天的成績。

兩人更進一步透露，隔離期間其實忙得不可開交，每天都在補還工作債，獲獎後工作量確實有增加，李政瀚也大力稱讚夥伴于薇年輕優秀。

李政瀚幽默地說，通常設計師年齡3字頭時，要不成為大師，要不就已離開產業，他正籌備在綠島開雞排店，更開玩笑說，都已想好後路，沒想到竟得了葛萊美獎，現在會邊努力接case邊賣雞排。

而李政瀚、于薇當時在葛萊美領獎時，以英文發表的得獎感言也引起各界熱議，當時他們表示，「我們十分高興能夠以《八歌浪Pakelang》專輯參與葛萊美獎，讓更多人知道台灣。我們來自台灣。台灣是個美麗、愛好和平的國家。我們也感謝一路以來幫助我們的朋友和所有工作人員。台下的你們若有一天能拜訪台灣，我們相當歡迎。」

至於根據《行政院》的新聞稿指出，蘇貞昌院長表示，李政瀚及于薇發表的得獎感言，非常令人感動，他們兩位努力、堅持不懈在自己的崗位上奮鬥，並在全世界皆關注聚焦的場合上，不忘嶄露台灣人的自信，讓世界看見台灣，並說出對這個國家、這塊土地的感情與熱愛，台灣應該感謝有這樣的年輕人，以及如此優秀的樂團。

蘇貞昌更指出，此行特別與大家一同分享榮耀並表達政府的感謝，每個崗位上皆有熱愛工作、深具才華的人，他們在長期堅持努力後，被世界看見，並在全世界關注聚焦的那一刻，向世界展現台灣的自信與美麗，他要代表政府表達由衷的感謝與敬佩。

Photo Credit: 中央社 行政院長蘇貞昌出席致詞表示，將申請頒發特別獎金，鼓勵優秀人才。

《中央社》報導也提及，董事長樂團成員林大鈞表示，其實他們和兩名設計師是網友，這場慶功會才是大家首次碰面，起初製作時，李政瀚還因製作時間不足差點不接案，最後他們強調這張專輯要報葛萊美獎，更提供6個月時間設計，對方才點頭。

至於董事長樂團成員「吉董」吳永吉則說：「我們設計完全沒砍價，讓設計師自由發揮，想說再怎麼貴都沒那麼誇張，結果一張專輯光印刷成本就400、500塊，根本是賣一張、賠一張。」

而吳永吉透露，《八歌浪Pakelang》雖獲文化部補助新台幣120萬元，但總製作成本飆破250萬元。所幸在得獎後訂購量增加，但目前全台大缺貨，已趕製加印2500張，只是印製過程較費工時，最快6月中才能出貨。

最後，林大鈞感慨地說，音樂人出國待遇不比體育選手，出國參加典禮，政府補助不多，回國也沒獎金，「我們先前入圍葛萊美獎也是自費去，完全是為了榮耀、理想和台灣」，今天聽到行政院長蘇貞昌願意開口為他們申請獎金，等同鼓勵國內音樂人、設計人勇敢嘗試，相當感動，期待能聽到好消息。

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核稿編輯：楊士範