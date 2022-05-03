放寬港人移居引國安疑慮暫緩上路，政府擬以四道關卡加強把關

政府原定5月1日放寬港澳「白領專業人才」來台工作資格，連續居留台灣5年，最近1年平均每月收入達基本工資2倍即可申請定居、取得身分證。然上路前引起各界疑慮，尤其香港議題牽扯中國因素，立委憂上路後成為中國滲透管道，因此暫緩。有關取得台灣國籍，應放棄香港永久居留證的部分，國安單位承諾帶回研議。

放寬港專業人士定居暫緩，綠委：恐有國安問題

在現行法規下，在台就業的港人苦無途徑申請定居，無法獲中華民國國籍。《自由時報》報導，陸委會4月下旬表示，內政部5月公告的「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法修正案」將開放港澳專業人士在台工作連續居留5年，每年居住183天以上，最近1年每月收入達中央勞動主管機關公告的基本工資2倍，便可申請定居。

政策上路前遭遇來自綠營民意代表反彈，陸委會副主委邱垂正29日受訪時證實暫緩，希望顧及國家安全、吸引台灣所需專業人才與人道援助政策目標，已確定暫緩公告。並於昨（2）日召集陸委會、國安會、及牽涉就業就學等包括勞動部、教育部、國發會，溝通了解。

《自由亞洲電台》報導，綠營民意代表的質疑包含民進黨立委賴瑞隆，他表示中國可能進行政治滲透，以台灣的自由民主進行政治工作。民進黨立委邱志偉則表示，港人取得台灣身分證若不用放棄香港身分證，會有忠誠的問題。

民進黨發言人、立委林靜儀28日在國防外交委員會質詢，表示台灣應有政策安置「認同台灣」的香港移民，才能同時保障台灣與遷台港人，且表示目前不支持以難民法因應港人問題，因為其中包括了中華民國憲法問題、聯合國難民署認定問題、與其他國家難民先後順序問題、來台港人是否接受難民身分問題等等。

以四道關卡把關，避免成為中國滲透管道

《中央社》報導，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（3）日受訪指出，黨團成員昨天與行政部門討論，雖然在條文上沒有特別的共識，但如何把民運人士跟專業人士分流、合理審查，不要讓政府的美意反而造成國安上的恐慌，行政部門有聽進去，會在相關措施上，給大家比較有信心的做法。

鄭運鵬認為，應該要專案審理與國安審查並進，以免台灣有一些中國企業用專才方式，把佈建在香港很久的人，透過這種方式偷渡進來。

《自由時報》和《公視》報導，相關部會內部討論後，提出未來會有「居留審查」、「5年觀察期」、「專案認定」、「國安審查」4道關卡把關。其中「居留審查」是鎖定白領專業人士進行審查；「5年觀察期」是居留5年從新制施行日起算，每1至2年都需審核居留身分；「專案認定」是跨部會審查專業是否符合需求，也會視申請數量、是否衝擊台灣就業機會；「國安審查」會交由國安單位進行個案審核，即便符合專才需求，若有國安疑慮就剔除。4道關卡都通過，才能取得定居資格。

另外，民團「經濟民主連合」持續建議針對身分代碼「HF177」（因政治因素而致安全及自由受有緊急危害，經行政院大陸委員會會同有關機關審查通過者）實施庇護居留，建議政府在既有架構下修改取得「定居」期間，或比照外國籍或中國籍人士建立「永久居留／長期居留」制度。

《自由時報》報導指出，關於港人要取得台灣國籍，應放棄香港永久居留證的部分，因涉及「國籍法」和其他法律修正，國安單位承諾帶回研議。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：楊士範