李貴敏：防疫保單續約頻喊卡，是業者拒絕為中央防疫政策買單的徵兆

文：李貴敏（立法委員）

疫情發燒，防疫保單爭議也成為民眾關注焦點。前陣子我接到民眾陳情，接連幾次質詢金管會，期能釐清理賠條件及下架疑慮時，金管會還斬釘截鐵的説，防疫保單只是改版，還會再上架九張保單，並保證民眾不會買不到。

言猶在耳，這幾天就發生民眾連連抱怨防疫險無法續保或買不到的事件，難怪民怨沸騰。

早就提醒官員「該注意業者是否撐得下去」

原本看似保險業金雞母的防疫保單，一時之間，在業者眼中形同燙手山芋，而弱勢的消費者更擔憂權益受損。據報，金融消費評議中心就湧進數百通電話抗議，1998專線也被打爆。我們國會辦公室的陳情電話也接不完。但，這讓人意外嗎？

回想當初，防疫保單成為全民爭逐的正夯商品，不正因為保險公司抓住商機，並隨疫情變化，相繼推出疫苗保單、防疫保單等各類型保單吸引民眾購買，短期內即售出逾十億餘元的保單，而理賠金額卻不成比例，以致業者獲利豐碩，民間卻哀嚎連連。

之後，隨著疫情惡化、失控，理賠申請自然增加，只是在商言商，當保險公司發現原經理賠精算的保單不再如原先預期獲利滿滿後，自然不再願意續保，而想下架或改版。所以，我當時質詢金管會時還特別提醒官員，除了注意保單條款的合理性外，也要注意業者能否撐得下去！

這個政府究竟有多無心、無能或與無感，才會對於民眾的無助及民意代表的聲聲呼喚置之不理，或以「不會買不到」一語搪塞過關？官員們各個高高在上，或許從無「自主應變」的壓力，也無法體會民眾在疫情衝擊下，對於理賠條件或範圍毫無協商談判的空間，而祗能默默承受。

官員的眼力，難道看不到收受保費和實際理賠數量的重大差異？不知道爭議接二連三爆發？如果知道，為什麼政府還可以置之不理、無為無感？

Photo Credit: 中央社 金管會主委黃天牧

保險公司精算失靈，導致被迫雨天收傘

究竟什麼是保險？又為什麼需要保險？保險就是透過當事人約定，一方交付保險費於他方，他方對於因不可預料，或不可抗力之事故所致之損害，負擔賠償財物之行為。所以「保險」就是「一人有難，衆人分攤」，大眾係透過繳納一定費用分攤風險。

保險公司在保險制度上扮演了重要的角色，也因此保險公司設計保單前，其精算師及團隊事前精算各類風險，例如隔離、確診人數比例及可能的理賠數額等，以作為其保單架構、內容及條款的依據。

如今，是否因為防疫政策臨時從「清零」大轉彎到不知所云的「新台灣模式」，再加上疫情大爆發和政府要求民眾「自主應變」，保險公司擔心與保單原本估算的基礎偏離致獲利不再，而不願續保？

就此，政府對於關乎公眾權益的保險類別及條款可以視若無睹嗎？可以單純以「契約自主」為由，不在乎弱勢民眾的權益，而堅持以有利保險公司的保單條款為據嗎？如是，政府「為民服務」的精神在那裡？保險公司的「企業社會責任」又在那裡？曾幾何時，弱勢的民眾祗能成為政府或企業刀俎下的魚肉？

凡此種種，不難道就是立委反覆提醒、聲聲呼喚政府如實監管，而不能放任業者雨天收傘的主要原因嗎？

真正問題根源：中央不說清楚政策方向的「超前部署」

行政官員及司法人員均知保險合約是附合契約，要保人或被保人對於保險契約內容僅得表示接受或拒絕而不能修改。所以，政府對於保單更應善盡監管之義務，以確保沒有談判權的弱勢消費者權益未受侵害。

Photo Credit: 中央社

令人擔憂的是：防疫保單失控只是冰山一角，回溯源頭，蘇院長拋出「新台灣模式」之後，上至蘇院長、陳時中部長，下至地方官員都不知道所謂「新台灣模式」究竟是什麼？連官員在立法院備詢時都説不出個所以然，民間自然無所適從。

其實，祗要官員用點心，說清楚、講明白，有明確的規劃、配套與執行步驟，盡早讓民眾預期防疫政策將由「清零」轉向「共存」，業者考量風險胃納之後，反應就會更明確、更即時，提早因應隔離、確診人數必然將大幅增加的趨勢，民間因應的空間也自然更大。

換言之，這麼短時間內爆發防疫保單下架、退保、不續保爭議，已凸顯了民間企業拒絕為政府在國會殿堂的公開承諾買單。這雖然是企業自保的反應，但也揭開了國王的新衣，就是民間企業對於政府的無知、無為、無感再也難以忍受；才不惜犧牲商譽，斷尾求生！

政府這時候介入道德勸說，硬要企業收回成命實在是太晚了，過往政府洋洋得意的「超前部署」，竟搞到企業信譽、人民權益與政府公信力三輸的局面。

Photo Credit: 李貴敏 立法委員李貴敏

美國時代雜誌去年就表示，台灣防疫完全依賴人民自我約制，但如果政府不說清楚，「小」老百姓怎麼會知道政府的「大」政策呢？

國際評論言猶在耳，卻不見行政官員改善。疫情承平時間只看到疫情指揮官陳時中部長到處趴趴走，疫情加峻時則始終不將政策方向說清楚，其結果就是疫情大爆發時，疫苗、藥物、快篩一團混亂，毫無預警與提前部署可言，也讓台灣「國際防疫前段班」的光環不再。

人民慌亂、政府應變無方，就是今日台灣的現象，防疫保單的爭議不會是最後一件。民眾也只能卑微期盼政府懸崖勒馬，不要再自我感覺良好，把防疫部署說清楚，講明白。在防疫險上面，至少將可能衍伸之消費糾紛盡早提供行政指引，也好讓民間來得及因應。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航