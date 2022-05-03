女性移工懷孕後常因擔心被迫解約回國，選擇隱忍或自行產子：勞動部有哪些改善作為？

為保障女性外籍移工在台工作權益，勞動部明文禁止雇主不得以懷孕為由任意解除聘僱契約，並設立解約驗證機制。但監委王幼玲、王美玉調查發現，勞動部空有法令與措施，卻落實不足，不但出現多位懷孕移工遭雇主強迫解約回國之情形，更嚴重影響其工作權益，因此糾正勞動部。

懷孕移工被迫解約回國，監察院提調查資料糾正勞動部

監察委員王幼玲、王美玉指出，國際人權公約已揭示國家應採取適當措施，避免婦女因懷孕或產假而遭到解僱，我國也在2015年全面取消對女性移工的妊娠檢查，相關法令並明文禁止雇主以女性移工懷孕為由，單方面終止聘僱契約，勞動部也有解約驗證機制。

勞動部明文表示：

基於母性保護及國際人權規範，外籍勞工在臺工作期間懷孕產子不應影響其工作權益，雇主依法不得以外籍勞工懷孕產子為由，予以歧視或任意解僱，而外籍勞工於入國前後如已懷孕，建議應明確告知雇主，以免發生危險或衍生勞資爭議。

但在調查中卻發現，至今仍有雇主、仲介要求或勸說懷孕移工在孕期7個月前解約回國，以看護者沒有看護需求、移工表現未通過考核等理由，終止聘僱或不續聘。甚至出現懷孕移工被迫解約回國，而在解約驗證時卻未能被發現，甚至成為失聯移工、衍生「黑戶寶寶」一連串問題，讓受照顧者與外籍看護工的權益均受損，並衝擊移工管理機制。

監委也提供統計資料，顯示出2018年至2021年共有1萬5648名女性移工領取生育給付，其中有13300人已經返國，但這些返國的移工當中有8010人是在終止聘僱契約下離境，而且每年移工懷孕後解約回國的情況愈見明顯，比率從2019年的4成，提高至2021年的66.1％。

王幼玲表示，「勞動部有無做到稽查，看到數字就知道，法律應是形同具文，勞動部沒有根據法令去執行，移工媽媽也沒有辦法得到相關法令的保障。」以上資料不但凸顯了勞動部空有法令政策與措施卻落實不足之情形，也嚴重影響到懷孕移工的權益，因此監察院透過糾正督促勞動部注意改善。

女性外籍移工隱忍自己懷孕、自行產子，向1955申訴卻以解約、等待離境等理由結案

2位監委著手進行調查時，更親身訪談了18名產業及社福移工媽媽及1名移工的配偶，發現有不少女性外籍移工常常處於孤立無援的狀態，懷孕後被刁難、要求解約回國，也遭到懷孕歧視的不公平對待。不能調整工作負荷、搬運重物而導致出血、仍必須加班到晚上、不能請假做產檢，甚至有移工媽媽擔心雇主知道後會遣返她，只好隱忍自己懷孕的事情，也未做產檢，最後竟然在公司宿舍、朋友處生下孩子。

國際人權公約揭示國家應讓懷孕婦女在工作條件方面享有健康與安全保障，並保護母性及胎兒健康，女性產業移工並受到《性別工作平等法》與《勞動基準法》的保障，懷孕期間可請求調整工作、禁止夜間工作、申請產檢假，但監委認為從移工媽媽上述的實際遭遇來看，都與國際人權公約、我國法令背道而馳。

監委提到，懷孕移工若受到不合理對待時，雖可向1955專線提出申訴，但2020年及2021年的226件申訴案中，卻有超過6成案件的處置結果是「移工已經出境或等待離境」及「移工同意結（撤）案」，加上勞動部未有抽檢覆核機制，也欠缺明確的歸類標準而使得移工懷孕申訴案量有失真的疑慮，以致無法掌握移工遭遇懷孕歧視的實際處境及經由申訴管道獲得協助情形。

Photo Credit: 中央社 越南河內市醫院前，許多勞工為赴台工作而前往體檢

勞動部積極提改善措施：加強宣導1955保護專線、建置移工懷孕整合性資訊平臺

針對調查報告中所提懷孕移工被迫解約回國、遭遇懷孕歧視的申訴管道等意見，勞動部新聞稿表示，已積極規劃改善作為，並持續檢討改善相關措施，以落實移工人身安全保障。

首先，勞動部已建立解約驗證機制，保護懷孕移工工作權益，避免遭雇主強迫終止契約致遣送出國，並積極督導地方政府於受理雇主與移工提前終止契約時，應探求移工解約真意，倘發現移工因懷孕而遭受雇主惡意解約時，即不予同意驗證，並依法究責雇主違法責任或循勞資爭議程序處理。

另外，將加強宣導懷孕移工若遭受雇主任意解約可撥打1955免費諮詢保護專線，勞動部則會立即啟動申訴查處及安置保護機制，雇主如經查證違法屬實，將依法廢止聘僱許可，並協助移工轉換雇主。

勞動部除了加強雇主及移工法令認知，勞動部勞動力發展署已透過機場法令講習、多國語言網站、廣播及LINE@移點通，持續宣導有關移工避孕、懷孕時雇主不得解僱、移工懷孕後續轉介資源服務等資訊，並且補助桃園市政府建置移工懷孕資源平臺，與勵馨基金會合作辦理諮詢服務中心，提供移工諮詢教育、支持性陪伴、緊急安置等整合性服務，未來將持續滾動修正。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範