俄烏戰爭第二階段：烏克蘭不再是單純的防守方，得面臨挑戰更大的收復失土任務

烏克蘭戰爭進入第二階段，有什麼看點？

從俄羅斯2月24日全面侵略烏克蘭起（以俄羅斯突襲基輔為標誌），戰事已進入第三個月。基本上可以判斷，俄軍完全沒有達到自己的戰略目標（雖然俄羅斯一如所料地聲稱，戰爭取得勝利）。到了四月初，俄羅斯宣告「第一階段的特殊軍事行動」結束，俄軍從基輔附近撤兵。烏克蘭隨即光復被俄軍侵佔的北方領土。

俄羅斯在宣布從4月19日起，戰爭進入第二階段，俄軍把騰出來的兵力調配到烏克蘭東部頓巴斯和烏克蘭南部沿岸，加緊圍攻烏克蘭南部沿岸大城市馬里烏波爾（Mariupol）。根據俄軍中部軍區代理司令明尼卡耶夫（Rustam Minnekayev）4月22日稱，俄軍「特別軍事行動」第二階段的任務是全面控制頓巴斯地區和烏克蘭南部地區。

具體地說，俄軍第二階段任務有三個。

第一，全面佔領烏克蘭東部三州或至少兩州

烏克蘭東部三州（烏東三州）由北到南是指哈爾科夫（Kharkiv）、盧漢斯克（Luhansk）、頓內次克（Donetsk）。這三州中有不少俄羅斯裔人。頓巴斯地區橫亙盧漢斯克與頓內次克，俄羅斯裔人在這兩個州的南部和東南部，分別建立了「盧漢斯克共和國」和「頓內次克共和國」，它們都是俄羅斯的傀儡。從2014年起，烏東三州就持續衝突，烏克蘭要取消兩地「獨立」，兩地要把勢力擴充到兩州的行政疆界全境，是為「頓巴斯戰爭」。

筆者在烏克蘭戰爭前分析過，俄羅斯在烏克蘭危機中最想要的是兩樣：第一，固化在頓巴斯的統治（無論是「獨立」也好，併入俄羅斯也好），第二，讓北約白紙黑字承諾不再擴充。這是俄羅斯發動戰爭的「最低目標」。

在第一階段的戰事中，俄羅斯其實打錯了算盤。如果普亭（Vladimir Putin）如很多評論家所預測，只是承認頓巴斯兩共和國「獨立」甚至最多只是增兵頓巴斯地區，那麼西方的反應絕不會像現在那麼強烈。2月22日至23日這兩天，普亭就分別幹了這兩件事，而當時西方的反應，從政府到輿論，都相當克制。直到24日，俄軍從北線突擊基輔全面入侵，西方才「炸了鍋」，烏克蘭戰事走上不歸路。

但無論如何，普亭的「最低目標」依然不變。兩傀儡「共和國」甚至還在策劃，舉行所謂「獨立公投」加入俄羅斯，這相當於重演克里米亞（Crimea）事件的戲碼。俄羅斯也在為兩傀儡「共和國」辯護。在普亭與到訪的聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）的會晤中，他就說，兩國「獨立」只是依據「科索沃的先例」。這種說法當然完全不能成立，筆者在另文討論，這裡按下不表。

烏東三州中，哈爾科夫州的中心城市哈爾科夫是烏克蘭第二大城市，重工業、文教科研機構雲集， 1934年前還是「烏克蘭蘇維埃加盟共和國」的首都，政治經濟文化在烏東三州中最重要。二戰期間，德國和蘇聯在此爆發四次爭奪戰，可見其重要性。俄羅斯當然希望把這個重要城市據為己有，但烏克蘭把最精銳的重兵駐守哈爾科夫。

在第一階段，俄軍企圖攻佔哈爾科夫（Battle of Kharkiv，2022），一度傳出將要陷落的消息，但俄軍最終被擊退，當時被形容為「死亡最慘重的戰役」之一。此後，俄軍繼續在哈爾科夫外圍駐紮，而且佔領了哈爾科夫以東的俄烏邊境領土。烏克蘭也試圖反攻，但雙方沒有太大進展。

盧漢斯克與頓內次克有頓巴斯地區這個大煤礦，資源價值非常重要。這兩州也是頓巴斯戰爭八年拉鋸的主要作戰地區。兩個「共和國」就是依託這個大煤礦而建立的。值得指出的是，它們並非兩州的全境，在2022年烏克蘭戰爭爆發前，它們都只佔領了兩州少於一半的地區（見圖），但都佔領了該州的首府（均與該州同名）。

盧漢斯克是最靠近俄羅斯的州，親俄勢力最強大。在開戰之初，俄軍和親俄武裝就侵佔盧漢斯克東北部地帶（和哈爾科夫州的佔領地區連成一片），而且還圍攻了該州重要城市「北頓內次克」（Sievierodonetsk，該市是「盧漢斯克共和國」佔領了原首府盧漢斯克市之後，烏克蘭在該州的統治中心），但並未攻下該市。此後，在該州戰事進展甚小。原因之一可能是俄羅斯目標在全取烏克蘭沿岸，於是對不靠海的盧漢斯克不太上心。

相反，在東部兩州，俄軍的主力放在了靠海的頓內次克州。尤其是頓內次克州南部沿岸的馬里烏波爾市，這是該州在頓內次克市之後的第二大城市，也是烏克蘭國民警衛隊特種部隊「亞速營」的所在地。該營原是在2014年5月自發成立的烏克蘭民兵，在2014年11月被正式收編為烏克蘭國民警衛隊。在俄羅斯的宣傳中，這是「納粹部隊」（烏克蘭否認該指控，筆者另文分析）。俄羅斯在開戰後，聲稱要在烏克蘭「去納粹化」。矛頭指向的就是這支部隊。

於是，烏克蘭戰事全面開戰後，馬里烏波爾就稱為俄羅斯攻堅的重點（馬里烏波爾圍城戰）。俄軍對馬里烏波爾在水陸兩線重重包圍，進入四月份，俄軍佔據了大部分地區，但依然未能攻陷烏軍的最後據點「亞速鋼鐵廠」（Metallurgical Combine Azovstal）。那些鋼鐵廠不是普通的工廠，正如蘇聯時代的大國有企業一樣，是一大片生產生活區域（光是亞速鋼鐵廠就佔地十幾平方公里），在規劃時就已有戰爭準備，地道密布。烏軍正是依仗這些設施全力死守。