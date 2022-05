《讀者太太解鎖跨文化婚姻》：黃曉明讓Angelababy感動落淚的「寵壞說」，對英國男人來說十分不可思議

文:讀者太太

不知道大家是否還記得2015年中國影星黃曉明和Angelababy結婚時,在那場被媒體封為世紀婚禮的典禮中,黃曉明發表了一番讓新娘感動落淚的「寵壞說」?

當時在萬眾矚目下,黃曉明深情款款對著新娘說:「把你寵壞了,別人就搶不走你了。」然後看見Angelababy忍不住落下淚來,場面感人到就像在看偶像劇。隔天,這句經典的「寵壞說」成為兩岸影劇新聞的焦點,而這番佳話至今仍在華語世界流傳著,成為最知名的寵妻宣言。

如果你和我一樣住在英國,大概絕對聽不到這樣的言論,因為英國男人娶老婆可不是拿來「寵壞」的,而是選擇和一個可以互相扶持、一起分工、共同建立家庭的女人度過一生。

當我聽到這則家喻戶曉又肉麻十足的結婚宣言時,忍不住向讀者先生和其他英國男性友人分享,得到的反應是覺得十分不可思議,有人甚至認真回答我:

不了解英國文化的人或許會很驚訝英國男人竟然有如此反應,但在我看來,這剛好完美呈現了東西方的文化差異。

在亞洲,許多女性樂於扮演小女人的角色,即使是像Angelababy那樣知名的女藝人,有足夠能力把自己打理得很好,還是認為得到另一半的寵愛是人生中最重要的事,如果老公能把自己當成公主般無微不至地奉養著,更是會在姐妹間引起嫉妒的話題,可以說是幸福人妻的最高境界。

而在講究兩性平等的歐美,男女地位平等,並不存在被寵的那個人就比較幸福的觀念,因為西方人傾向認為愛一個人自然會想對他好,並在他有困難時提供協助。這種表現不分性別,而且是雙向的,不是一方無止境地付出,另一方無條件地接受。不平等的關係不但不健康,也不會長久。

這點也可以從英國人在結婚時交換的結婚誓詞(wedding vows)一窺究竟,傳統的誓詞內容如下:

I, take you, to be my husband/wife, to have and to hold from this day Foreword, for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish; from this day Foreword until death do us part.

(我,接受你,從今天起成為我的丈夫/妻子——不管今後生活是好是壞,是富裕或貧窮,是患病還是健康,我都愛你並珍惜你,直到死亡將我們拆散。)