《讀者太太解鎖跨文化婚姻》：黃曉明讓Angelababy感動落淚的「寵壞說」，對英國男人來說十分不可思議

文：讀者太太

驚世絕症公主病

不知道大家是否還記得2015年中國影星黃曉明和Angelababy結婚時，在那場被媒體封為世紀婚禮的典禮中，黃曉明發表了一番讓新娘感動落淚的「寵壞說」？

當時在萬眾矚目下，黃曉明深情款款對著新娘說：「把你寵壞了，別人就搶不走你了。」然後看見Angelababy忍不住落下淚來，場面感人到就像在看偶像劇。隔天，這句經典的「寵壞說」成為兩岸影劇新聞的焦點，而這番佳話至今仍在華語世界流傳著，成為最知名的寵妻宣言。

如果你和我一樣住在英國，大概絕對聽不到這樣的言論，因為英國男人娶老婆可不是拿來「寵壞」的，而是選擇和一個可以互相扶持、一起分工、共同建立家庭的女人度過一生。

當我聽到這則家喻戶曉又肉麻十足的結婚宣言時，忍不住向讀者先生和其他英國男性友人分享，得到的反應是覺得十分不可思議，有人甚至認真回答我：

「中國流行寵壞小孩已經夠糟糕了，沒想到連妻子也要寵！」

不了解英國文化的人或許會很驚訝英國男人竟然有如此反應，但在我看來，這剛好完美呈現了東西方的文化差異。

在亞洲，許多女性樂於扮演小女人的角色，即使是像Angelababy那樣知名的女藝人，有足夠能力把自己打理得很好，還是認為得到另一半的寵愛是人生中最重要的事，如果老公能把自己當成公主般無微不至地奉養著，更是會在姐妹間引起嫉妒的話題，可以說是幸福人妻的最高境界。

而在講究兩性平等的歐美，男女地位平等，並不存在被寵的那個人就比較幸福的觀念，因為西方人傾向認為愛一個人自然會想對他好，並在他有困難時提供協助。這種表現不分性別，而且是雙向的，不是一方無止境地付出，另一方無條件地接受。不平等的關係不但不健康，也不會長久。

這點也可以從英國人在結婚時交換的結婚誓詞（wedding vows）一窺究竟，傳統的誓詞內容如下：

I, take you, to be my husband/wife, to have and to hold from this day Foreword, for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish; from this day Foreword until death do us part. （我，接受你，從今天起成為我的丈夫／妻子——不管今後生活是好是壞，是富裕或貧窮，是患病還是健康，我都愛你並珍惜你，直到死亡將我們拆散。）

這段很美的誓詞不是說說漂亮話而已，而是反映出英國人對婚姻的期待——決定走入婚姻的兩人互相承諾，對彼此不離不棄，不管貧窮或疾病都患難與共，一直到死去的那天。

像黃曉明那樣的結婚誓言，浪漫歸浪漫，但稍嫌不切實際，甚至可能會被英國人視為價值觀偏差的表現。

完美男友 vs. 亞洲公主

事實上，「被寵壞的公主」在西方社會不僅會被貼上負面標籤，還可能是導致戀情壽終正寢的愛情絕症。以下就說一個發生在我英國同事身上的真實故事。

同事A，英格蘭與威爾斯混血的正港英國人，工作勤奮，表現優異，年僅28歲就被高層拔擢為資深經理，在公司裡人緣極佳，是人見人愛的青年才俊。外表俊俏的他私底下也多才多藝，吉他、鋼琴彈得好不說，更打了一手好鼓。

感覺像是人生勝利組的A，其實並不是含著金湯匙出生，他靠自己的力量在30歲前買下人生第一棟房子，而他也相信，成功是靠自己的雙手打造出來，可說是非常務實的年輕人。

這麼好的條件，並沒有讓他在感情路上桃花朵朵開。原因是他獨立慣了，加上無論工作或生活都非常忙碌緊湊，沒有多餘時間約會，也覺得沒有必要。直到單身超過五年的某一天，他突然向我們宣布最近有了約會對象，對方還是和我一樣來自亞洲！

然而，正當我們要準備慶祝他終於脫單時，A卻向我們宣布這短命的戀情在他發現對方有「公主病」後，被他快刀斬亂麻地結束了。

對A來說，與其花精力去討好一個時時刻刻需要被呵護的公主，還不如好好專注在工作或其他能讓生活更充實的領域。在他的觀念裡，有另一半應該是為雙方達到加分的效果，是兩個獨立的個體因為愛決定在一起，並讓彼此的未來變得更好，而不是單方面勞心勞力去維繫一段不平等的關係。

就這樣，那位和A無緣的「亞洲公主」，因為自己嬌貴的公主病，白白斷送一段良緣。

而A不久後也找到一位個性獨立的女友，兩人過著幸福的生活。據他的女友描述，A是一位非常貼心的男友，重要節日會安排驚喜，平時也常下廚做飯，更難得的是，他還非常支持女方的理想，兩人除了是男女朋友，也是心靈相通的好朋友。

顯然，英國男人並不是不會寵女友，只是不喜歡被期待一定要成為「寵女友魔人」的預設價值觀，或是被要求單方面寵愛女友卻又得不到同等的對待，類似被當成工具人的感覺。

可惜這樣的「完美男友」還是達不到「亞洲公主」的標準，原因可能和A沒有把他「寵壞」有關。

「亞洲公主」大概不知道，英國人的思考方式和許多西方國家的人一樣，非常講究個體的獨立性：每個人生下來都是獨立的個體，滿18歲的成年人就不該再依賴父母或其他人；年邁的父母也不會期待子女扛起照護的責任，和子女同住的比例更是微乎其微。

親子間是如此，男女朋友或夫妻當然更不例外。成年了卻還依賴別人，以當「公主」為目標，在亞洲或許會被定義為「幸運」或「幸福」，但在西方國家卻多少會被賦予負面形象。

我是土生土長的台灣人，很能理解東方女性的想法，但不是完全認同這樣的價值觀——期待一生中能遇到一個把自己當成公主般呵護的完美男友或完美老公，這種角色分工間接暗示著女性只有在依附男人時才是最幸福的。我想在21世紀的現代，台灣已經出現女性總統的今天，女人還把人生的幸福寄託在男人身上，除了思想停留在上個世紀，也有種小看女性的嫌疑。

我在女兒小龍女出生後也和讀者先生達成共識，絕對不會把他養成「公主」，連一般人對女兒的暱稱「小公主」（little princess）在我們家也絕對聽不到，目的就是不希望他養成嬌生慣養的習性。

有毒的寵女友文化