2022/05/03,
影劇

台灣、美國觀眾都愛《媽的多重宇宙》，驚人票房證明富有創意的故事仍是電影院救星

台灣、美國觀眾都愛《媽的多重宇宙》，驚人票房證明富有創意的故事仍是電影院救星
Photo Credit: 双喜電影提供

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《媽的多重宇宙》在北美地區已經累積3549萬美金的票房數字，難能可貴的是，上週末票房表現相比於前一週，在2200家戲院聯映的態勢之下，不降反增2%，收下554萬美金，這也歸功於IMAX的追加排片，在256個IMAX影廳中獲得85萬美金的數字，而以《媽的多重宇宙》2500萬美金的相對小額獨立製作預算來看，能有此票房表現也相當難得可貴。

由電影公司「A24」主導的奇幻武打動作電影《媽的多重宇宙》，上映之後引爆各界話題，而在不斷傳出好評口碑加持下，台美兩地票房都持續傳出捷報，北美上映38天累積票房就已達3549萬美金；而台灣第二個週末結束之後，也累積至3800萬台幣，且全台單一週末收下345萬台幣，逆勢成長超車《怪獸與鄧不利多的秘密》，成為全台票房冠軍。

以首部長片《屍控奇幻旅程》驚豔影壇的雙導演組合檔丹尼爾關（Dan Kwan）、丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert），睽違6年再度於大銀幕聯手，交出同樣腦洞大開的奇幻作品《媽的多重宇宙》，並找來國際巨星楊紫瓊主演，同時集結《七寶奇謀》關繼威、《月光光心慌慌》潔米李寇帝絲（Jamie Lee Curtis）、《尚氣與十環傳奇》史蒂芬妮許（Stephanie Hsu）共同演出。

而《媽的多重宇宙》早在台灣上映之前，就已於北美爆出驚人口碑。此片獲選為美國西南偏南（SXSW）開幕片，於此進行全球首映，而後3月25日在紐約、洛杉磯、舊金山三大城市上映，首週末僅開10個廳就獲得超過50萬美金的票房，單廳平均收下51000美金的成績坐擁2022年全美單廳票房冠軍，也是疫情以來繼《蜘蛛人：無家日》之後最好的上座率。

截稿至今（3）日《媽的多重宇宙》在各大知名影評網站也獲得極高的評價，IMDb拿下8.8分的驚人分數；爛番茄擁有97%新鮮度，觀眾分數也來到92%；至於Letterboxd的平均分數則有4.6分的好成績。

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Photo Credit: 台北双喜電影提供

如上所述，《媽的多重宇宙》在北美地區已經累積3549萬美金的票房數字，難能可貴的是，上週末票房表現相比於前一週，在2200家戲院聯映的態勢之下，不降反增2%，收下554萬美金，這也歸功於IMAX的追加排片，在256個IMAX影廳中獲得85萬美金的數字。而以《媽的多重宇宙》2500萬美金的相對小額獨立製作預算來看，能有此票房表現也相當難得可貴。

根據美國權威媒體《綜藝報》指出，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）表示，《媽的多重宇宙》票房里程碑表明一件事實，「製作精良、原創、富有創意的故事，在大銀幕中仍有很大的發展空間。」

而依照此票房增長曲線進行，《媽的多重宇宙》在北美票房應該有望突破5000萬美金，倘若如此，就能打破「A24」此前旗下發行作品《原鑽》在北美的5002萬美金。如果將票房表現放眼全球，「A24」票房表現最好的作品是《宿怨》的7900萬美金，接著是《淑女鳥》的7800萬美金。

至於《媽的多重宇宙》的好口碑，也從國外燒回台灣。

《媽的多重宇宙》先是在4月的金馬奇幻影展擔綱開幕片，售票之際旋即秒殺，最終則是高居觀眾票選排行榜第5名，值得一提的是，觀眾票選排行榜前4名基本上都是「特別活動」的經典舊片，分別是《洛基恐怖秀》、「柯南推理夜」、《萬花嬉春》以及《真善美》；換句話說，倘若僅計算「普通放映」的新片，《媽的多重宇宙》位居所有片子之冠，深受奇幻影展觀眾的熱愛。

而台北票房首週末落在500萬台幣左右，全台則是累積1201萬台幣，僅次於《怪獸與鄧不利多的秘密》，位居全台票房亞軍。進入第二個週末，全台票房則是收下345萬台幣，超越《怪獸與鄧不利多的秘密》的241萬台幣，正式成為全台週末票房冠軍。

目前《媽的多重宇宙》票房也已累積3800萬台幣，是今年的一大驚喜。

《媽的多重宇宙》楊紫瓊攜手關繼威_史蒂芬妮許_吳漢章飾演一家人_台北双喜電影提供
Photo Credit: 台北双喜電影提供

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核稿編輯：楊士範


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