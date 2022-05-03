《章魚嗶的原罪》：惡夢版哆啦A夢，無法理解邪惡的善良

新世代漫畫家タイザン5，處女出道作一鳴驚人。《章魚嗶的原罪》（タコピーの原罪）僅十六話，篇幅短小。2021年12月在少年Jump+網站連載，2022年3月完結，每集均有三百萬瀏覽量，可謂日本最新超人氣漫畫，觸動無數心靈。

日本評論形容這部漫畫為「惡夢版哆啦A夢」。我們的童年總是希望身邊有哆啦A夢相伴，隨手拿出道具，解決少年時期的諸多難關，但又有誰的人生，真的能夠實現這種幻想？

哆啦A夢式小確幸、精彩冒險，太遙遠了。現實充斥破碎家庭、校園欺凌、青年自殺等問題，《章魚嗶的原罪》之惡，在於直面殘酷，告訴我們，原來世界沒有這麼夢幻、輕鬆。

漫畫講述從快樂星球而來的章魚外星人，遇見受同儕欺凌的小學生久世靜香。她為外星人起名「章魚嗶」，彼此互動，牠決意令靜香重現笑顏，由此展開主線。

就像哆啦A夢，章魚嗶也有許多快樂道具，如能夠飛行的「帕塔帕塔之翼」。看似有用，偏偏，章魚嗶每次使用這些道具都失敗，小孩超重無法飛行，又見「友誼絲帶」成死亡陷阱。

漫畫除了如同《魔法少女小圓》的轉折，《哆啦A夢》式道具，真正吸引世人的，是展示何謂善良不理解邪惡。章魚嗶不懂世事，每次只有看見表面問題，企圖阻止欺凌，弄巧成拙，反令事情惡化。

但正因章魚嗶天真，來自外星，不知人心，我們才能透過牠的雙眸，洞察背後諸種成因。原來欺侮靜香的同學，雲母坂瑪麗娜，其父與靜香母親出軌，致家庭破碎、暴力。

邪惡、傷害是鎖鏈，潛藏許多因果關係。章魚嗶使用道具穿梭時空一百零一次，依然無法阻止衝突。冰封三尺，非一日之寒，世事遠比我們想像複雜，而困難才顯真實。

靜香欠缺關愛，受同學嚴重的身心欺凌；雲母坂面對家庭破碎，慘成母親的出氣袋；另一要角東直樹，不堪負擔母親完美要求。這三位少年代表了現代常見成長的典型之苦。

《章魚嗶的原罪》沒有什麼篇幅講述父母，側筆描繪，已讓讀者知道其為一切起因。雲母坂毒舌，喜好隨意粗暴動手來自其母；東直樹追趕哥哥，母親要求，才會如此欠缺價值認同；靜香形同被雙親拋棄，生出許多偏差行為。

章魚嗶幾經痛苦，化身他人備受惡意對待，才真正懂得自己有多無知。神明並不存在，即使有再多的快樂道具，也無能解開鎖鏈。牠終於沒說漂亮話，面對靜香的踐踏、質問，回答：「對不起，我從來沒有嘗試了解你。」

漫畫許多畫面，都是三位角色睜大雙眼直視觀者，彷彿在問我們：「真的懂得嗎？」章魚嗶告訴我們，真正的陪伴始於放下主觀，了解他人之苦，就像東直樹的哥哥，願意聆聽弟弟的哭泣。

沒神奇解決之法，但有《章魚嗶的原罪》相伴。離去的家人，無法挽回的心，父母的不堪，或許只能如此，生命總是有眾多苦難。這部漫畫懂得新世代少年之苦，人生縱是惡夢仍有理解，正是成長之必要支援。

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本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin