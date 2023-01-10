前財長蘇建榮批「豈有此理」：稅收超徵非行政失能，屬經濟擴張自然現象

蘇建榮：稅收超徵非行政失能，屬經濟擴張自然現象

（中央社）稅收連年超徵，引起部分聲音批評行政失能，前財政部長、台北大學財政學系教授蘇建榮昨天重話駁斥「豈有此理」，他強調，稅收超徵是整體經濟擴張所帶來的自然現象，並非行政失能、也非違法超徵。

近日「還稅於民」討論度高，進而衍生稅收連年超徵，是否為行政失能的質疑聲浪。台灣金融研訓院9日舉辦「共享經濟成果！還稅於民是最好解方嗎？」研討會，蘇建榮因借調期滿歸建台北大學，於去年12月25日辭任財政部長，他以「台北大學財政學系教授」身分出席發表演講。

蘇建榮會中談到，2021年是最令人意外的一年，首先是經濟表現，主計總處原先預測2021年度經濟成長率約5.4%，實際成長率卻高達6.53%；其次是2021年度上市櫃公司獲利，實際成長率高達約72%。

蘇建榮進一步提到，2021年度證交稅收了逾新台幣2700億元，大幅超過預算數，「你說這是行政失能嗎？這是違法超徵嗎？應該不是吧，這是整體經濟擴張所帶來的自然現象」。

蘇建榮表示，證交稅會反映當年度經濟情況，舉例來說，2021年度證交稅表現良好，意味2021年經濟情況、上市櫃公司獲利相當豐厚，帶動證交稅實徵數大幅超過預算數。

不過，蘇建榮提到，所得稅則是落後徵收，舉例而言，2021年度上市櫃公司獲利豐厚，會反映在2022年度所得稅，例如營利事業所得稅及個人綜合所得稅會跟著增加。

蘇建榮重話指出，「有些批評者說這是違法徵收，豈有此理，甚至有些批評者認為時間不對，不知道所得稅是落後徵收」。

蘇建榮表示，前一年度所得好，會反映在後一年度稅收成長，不過現在評論都掩蓋相關事實，這對於稅務從業人員而言是非常不公平的事情。

Photo Credit: 中央社 台灣金融研訓院9日下午舉辦「共享經濟成果！還稅於民是最好解方嗎？」研討會，前財政部長、國立台北大學財政學系教授蘇建榮（後）應邀演講，吸引不少聽眾。中央社記者趙世勳攝 112年1月9日

前財長蘇建榮：還稅於民是假議題，有餘錢就該還債

（中央社）2022年度總稅收預估可超過預算數達新台幣4500億元，引起「還稅於民」討論不斷，前財政部長、台北大學財政學系教授蘇建榮直言，「還稅於民」是假議題，有多餘的錢就該用來還債。

台灣金融研訓院9日舉辦「共享經濟成果！還稅於民是最好解方嗎？」研討會。蘇建榮因借調期滿歸建台北大學，2022年12月25日辭任財政部長，他今天以「台北大學財政學系教授」身分出席發表演講。

蘇建榮會中指出，不可否認，稅收推估技術有可以改進的地方，不過如國際上知名經濟學者所言，很多事情突然就發生，包含通膨在內，以致近年經濟和政治預測表現都不是特別好，即使是現在在座的中經院長葉俊顯，也是隨時上修、下修經濟成長率。

蘇建榮表示，「還稅於民」是假議題，要看「民」的定義是什麼；民是這一代人、也是下一代人，「我們這一代已經舉債，和下一代借了很多錢來花，有多餘收入，你還要借更多錢來花嗎？」

他進一步指出，有多餘的錢，就該用來償還債務，不能因為有多餘收入就多花，更何況，現在總預算加上特別預算仍是財政赤字，若要「還稅於民」，就是要舉債。

蘇建榮認為，除非借來的錢是用在下一代可享用的公共建設或公共服務，讓下一代能因此受益，才是比較公平地對待下一代。

針對稅收實徵數大於預算數，引起「還稅於民」的討論，蘇建榮強調，實徵數大於預算數是經濟成長帶來稅源擴增的結果，絕不接受有心人認為是違法徵收的指控，這是對所有稅務從業人員的嚴重污衊。

蘇建榮表示，維持財政韌性，是有多餘稅收時、在有預算赤字的情況下去減少債務，以擴大未來因應重大衝擊的能力；若真的要擴編預算，就要落實包容性成長精神，讓弱勢族群獲得經濟成長果實，才是負責任的作法。

蘇建榮也坦言，不知道今天講出這些話，會產生多大的媒體效應，不過他是本於自身財政專業，必須講出這些話。

Photo Credit: 中央社 台灣金融研訓院9日下午舉辦「共享經濟成果！還稅於民是最好解方嗎？」研討會，前財政部長、國立台北大學財政學系教授蘇建榮（左4）和金融研訓院院長黃崇哲（右2）與受邀學者一同比讚合影。中央社記者趙世勳攝 112年1月9日

稅收超徵避免民粹式喊價，學者籲建立制度化相應措施

（中央社）2022年總稅收預估將超過預算數新台幣4500億元，在朝野立委「還稅於民」呼聲下，政府定調將以現金方式與民共享經濟果實。學者建議，政府應制度化稅收超短徵相應措施，避免民粹式喊價。

台灣金融研訓院9日舉辦「共享經濟成果！還稅於民是最好解方嗎？」研討會，中央大學經濟系教授邱俊榮會中接受媒體聯訪，針對「還稅於民」表達看法。

邱俊榮表示，經濟學者某種程度上還是非常務實，現在已經形成政策，若還要再變更，又是另一種成本；現在可以想些更有創意的政策，讓發放新台幣6000元現金的效果變得更好，對經濟發揮助益。

邱俊榮指出，經濟學邏輯是去思考每分錢用在哪個地方投報率會最高，就像一個人若有一筆錢，是要花掉、還是要買有潛力的股票，若國家將來還有很多必要投資、且可以帶來更多好處的地方，直接就把錢發掉，通常不是資金運用最好的方式。

邱俊榮認為，政府不能放任這樣的情況長期蔓延下去，政府將來難免仍會遇到稅收超短徵的情況，現在應制度性思考政府未來超短徵稅收時應搭配的作為。

他說，若稅收超徵大於一定幅度，政府應有事前規劃方案，透過制度化減少不必要的爭議，避免民粹式喊價再上演，不利於整體財政和經濟運作。

邱俊榮舉例，訂定稅收低、中、高目標是其中一種方式，即給予數字彈性；另一種是如前財政部長蘇建榮重視的財政韌性，政府可思考是否要定調財政韌性是重要目標，日後若有超徵，要優先用於還債的原則性處理方式。