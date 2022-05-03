在德國選舉，甚少有候選人把中學成績放在政綱和個人簡介裡

領導人選舉快來，傳媒紛紛報導這位候選人中學會考和高考的成績，又找到其中學老師訪問，稱讚他很聽話兼交齊作業。

在德國，甚少有候選人把中學成績放在政綱和個人簡介上，很多只是簡單寫上高考的年份。上任總理默克爾，1973年以最高分1.0的成績畢業於東柏林的中學，可能是德國歷來高考成績最好的總理。雖然如此，她任總理十六年來，從未聽她提起過，只是在她維基百科檔案內有提及。而現任的蕭茨，亦考獲總分1.6的佳績，但亦未見他有提及過。或許他們都像沈旭暉教授般，覺得中學的佳績全是幼稚園操行獎，不值一提。更主要的原因，是德國選民對他們的中學成績根本沒興趣。至於再前任的施羅德、科爾、舒密特，他們的高考成績不詳，亦沒有傳媒有興趣發掘。

德國學校的成績表，都沒有名次，只有各科的等級。所以理論上沒有學生考第一，也沒有考最尾。要是自稱年年考第一，別人定會追問如何知曉。德國文化重視謙虛，例如問當地人會多少英文，大部分人都會說略懂，但一談下去，發現他們不但流利，還會許多專業詞彙，表達力很強。所以就算真的每年都是全級最高分，德國人都不會四處張揚，要是有政治人物以此為賣點，多會引起反感。

至於大學的成績，以甚麼等級畢業，亦鮮見政治人物主動提及，只多見於維基條目或傳媒報導。當然，德媒對高官在學生活有興趣，例如在默克爾上任前，曾訪問過她的中學老師和同學，詢問他們這位總理當年是怎樣的學生。他們亦有讚揚過默當年讀書認真和樂於助人，而外長貝博克（Annalena Baerbock）去年競選時，亦有位大學同學投稿，談及當年相處的趣事。雖然如此，但絕大多數德國人投票時，都不會理會或想知道候選人的學業成績。我從未聽過有德國人因為候選人考第一或一級榮譽畢業而投其一票。

然而德國人仍然對博士頭銜看得甚重。這頭銜在日常生活中，例如辦公務、預約看醫生、餐廳訂位、買和租房子中，也會有幫助。德國人會重視博士的要求和申請。而在政界，博士頭銜也可幫助從政者更上一層樓。所以德國不時有博士政客被揭發論文抄襲，最後被褫奪頭銜和辭職收場。有說一原因是這些人因有很多公務在身，為求快速完成博士，所以選擇走捷徑。在德國，也不時見到人們在電郵的署名上加上「Dr.」，看起來更專業。

陳水扁競選時，曾以「永遠第一」作賣點：小學至中學每年全級第一，休學參加聯考第一名考上台大法律系，大三時以第一名考獲律師資格，最後成為最年輕台北市長。很不幸地，他卸任後成為第一位入獄的前領導人。要是在德國有人以「永遠第一」作政綱，肯定不會選上，德國人都會覺得這人只會吹噓，不會做實事。

從政治人物如何以學業成績作賣點，旁看華人和德國文化，是饒有趣味的課題。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin