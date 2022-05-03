慶祝母親節 Lenovo X PChome 24h購物，多款平板限時優惠55折起！刷指定信用卡再享12%回饋，指定機種官網登錄再送原廠鍵盤

Lenovo與PChome 24h購物合作推出母親節優惠活動，眾多平板限時特惠最低55折起，即日起至5月31日止，指定機型購機刷指定信用卡享最高12%回饋 1

Tab P12 Pro與Tab P11 Pro兼具美觀外型設計與與極致效能，滿足媽媽們不同環境下的多元需求，活動價NT24,990元 2 與NT16,990元 2 ，6月30前購買指定平板官網登錄再送限量原廠鍵盤 1

與NT16,990元 ，6月30前購買指定平板官網登錄再送限量原廠鍵盤 配備大螢幕與「兒童模式」的Tab M10 FHD平板，限時優惠價NT5,990元，買再贈親子天下有聲書，指定機型加碼送原廠皮套；入門版Tab M10 HD活動價下殺NT3,888 元

2022年5月3日 – Lenovo今年與PChome 24h購物深度合作，除了首度引進全新P系列高階平板，提供消費者高階平板更多新選擇之外，此次母親節為體貼媽媽辛勞，更攜手推出母親節特惠活動。即日起至5月31日止，PChome 24h購物多款Lenovo平板限時優惠下殺55折起，5月底前在限定賣場刷指定信用卡再享最高12%回饋，購買指定P系列機種後於官網登錄還可獲得價值NT5,990元的原廠鍵盤1！Tab P12 Pro輕巧便攜卻擁有強勁效能，讓職業媽咪工作家庭兩頭罩，活動價NT24,990元2；Tab P11 Pro劇院等級的影音規格配上15小時長效續航力，活動價NT16,990元2；實惠又內含多種兒童友善內容的Tab M10入門系列平板，堪稱媽咪的最佳育兒神器，Tab M10 HD活動價NT3,888元起2，直逼半價優惠！

6月30日前購買Tab P12 Pro平板並上官網登錄，即可獲得限量原廠鍵盤。 Photo Credit：Lenovo

Tab P12 Pro輕薄高效，打造職場媽咪自信風采

身為同級產品中的旗艦平板，Tab P12 Pro讓新時代職場媽媽輕鬆在辦公室與家庭間切換身分，具備TÜV Rheinland 全域護眼認證的12.6吋2K AMOLED Dolby Vision™大螢幕，與強大的Qualcomm®Snapdragon™ 870八核心處理器，家庭影音娛樂與工作效能兩不誤，更守護家庭成員的雙眼健康。附贈的觸控筆Precision Pen 3支援無線遙控簡報功能，原廠鍵盤可以連接平板或是做為外接藍牙鍵盤使用，平板配件組合隨時隨地滿足專業工作的多元需求。Tab P12 Pro母親節活動價NT24,990元2，PChome 24h購物獨家線上現貨首賣，即日起至5月31日，於PChome 24h購物下單Tab P12 Pro，刷指定信用卡有機會享最高12%回饋1； 6月30日前購買Tab P12 Pro平板並上Lenovo官網登錄，即可獲得市值NT5,990元的原廠鍵盤1。而透過Lenovo官網旗艦店預購則可獲得指定螢幕65折優惠券4，數量有限，送完為止！

Tab P11 Pro 劇院等影音規格配上15小時長效續航力，母親節享77折優惠。Photo Credit：Lenovo

Tab P11 Pro娛樂、性能內外兼修 宜「司」又宜家

Tab P11 Pro 擁有支援Dolby Vision™的 11.5 吋2K OLED 螢幕，搭配四個JBL® 喇叭和Dolby Atmos® 360 度聲幕效果®，即使追劇也享有劇院等級的視覺響宴。搭載全新晶片節能技術的15小時超強續航力5，居家辦公或是家庭旅遊皆持久不斷電。而對於時而要手寫記錄會議資料，時而要陪小孩塗鴉的職業媽媽，平板搭配盒內附贈的Lenovo精準感壓筆（Precision Pen 2）以及原廠鍵盤使用，完美兼顧高效辦公與親子互動。Tab P11 Pro母親節活動價NT16,990元2。

Tab M系列大螢幕 X Dolby音效，親子娛樂最佳選擇

採用全金屬機身的Tab M10系列平板，配備經Dolby Atmos®專業調教的喇叭，以及最高支援10.3 吋FHD高畫質螢幕，讓追劇不僅身歷其境更盡顯時尚。內建的「兒童模式」提供多種有趣益智內容，更能透過管理使用時限與護眼技術加強保護孩童眼部健康。此外，M10 FHD Plus（第2代）與親子天下合作贈送「親子天下有聲故事書」1個月免費體驗序號3，闔家皆宜的豐富內容讓家人共同享受聽的樂趣。活動期間，於PChome 24h購物購買Tab M10系列平板最高可享55折超強優惠1，Tab M10 HD活動價NT3,888元2，Tab M10 FHD Plus（第2代）活動價NT5,990元2加贈原廠專屬皮套。

註1. 如有未盡事宜，Lenovo保留最終核准、變更、修改、取消本活動內容之權利；如活動方式及折價有所變動，以Lenovo活動公告為準，不另行通知。贈品數量有限，送完為止。Lenovo將視參加本活動者，均已瞭解並同意遵守活動辦法與注意事項之相關規定。

註2. 價格（含稅）不含運費或選擇性配備，且可能不經通知改變；適用額外條款與條件。經銷商價格可能不同。所有產品供應情況視貨量而定。Lenovo 保留所有不經通知、隨時變更產品、功能與規格的權利。

註3. 針對不同型號親子天下的贈閱也將有所不同，需加入親子天下贈閱並審核完成，數量有限，送完為止。如有未盡事宜，以Lenovo活動公告為準，不另行通知。

註4. 指定螢幕包括：ThinkVision T22v-20 22" VoIP顯示器 （市價NT7,900元），與ThinkVision T27h-2L 27" HDMI顯示器（市價NT11,190元）。

註5. 總電池續航力為估計值。實際電池效能可能會因許多因素而有所不同，包括產品配置和使用方式、軟體、操作條件、無線功能、電源管理設定、螢幕亮度及其他因素。電池容量的上限會隨著時間和使用而自然下降。