疫情燒到天子腳下，北京會「被上海」？習近平正面臨「封或不封」的兩難

中國經濟首都上海的封控措施已經滿一個月，雖然每日確診人數有趨緩的跡象，中共官方也表示已達成「社會面清零」；不過，上海市民卻沒有感到任何喜悅，封城所引來的經濟衝擊、生活失能、社會崩潰問題，以及衍生出人道危機的現象。

「政治」優先於「科學」的防疫工作，上海人成了中央落實「動態清零」的動員工具，極其可悲又無奈。

疫情燒到天子腳下，北京會「被上海」？

上海疫情失守，疫情又燒進了政治首都北京，上海的「四月之聲」也傳播至京城內，北京市民無不擔心「被上海」，社會大眾「搶購、屯糧」的行徑早已超前部署。

北京人或許會感到開心，畢竟他們有時間來瘋搶物資，比上海人多了點運氣；不過，恐怕只是短暫的自我安慰罷了，天子腳下倘若爆發社會失控的情況，政府的反制動作勢必會強於上海，那股「山雨欲來風滿樓」的不安定感甚囂塵上。

上海作為中國鏈結全球的經濟大城，不但是全中國最富裕的城市之一，更是許多跨國企業設立大中華或亞洲總部的首選之地，經濟功能的重要性不言而喻；一個月前的緊急封城措施，不但引起上海市民強烈的不滿，就連居住在上海的外國人都出現零星崩潰失序的行徑，網路上瘋傳上海社區「鬼哭神嚎」的影音畫面，一意孤行的「清零路線」，引發的社會反彈還在醞釀之中。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

可是，北京可是中國的政治中心，達官顯要的集散地，也是承載著中共權力核心的象徵，如果上海的慘況在北京上演，疫情失控、社會動盪所帶來的衝擊將更甚於上海，這恐怕不只會帶來人道危機，更可能讓政治風暴浮出檯面。

試想，如果北京朝陽區也出現「鬼哭神嚎」的慘狀，或是網路也流傳著「北京版的五月之聲」，從疫情擴溢至社會、甚至是政治的失序，對中共當局來說，這是會動搖國本，甚至衝擊政權穩定。

當然，從防疫的視角來看，中共當局勢必會堅持「動態清零」的路線，尤其是習近平深信，中國在抗疫方面已獲得成就，這直接自吹自擂成對「制度優越性」的自豪，就算採取強硬的封控手段會造成社會經濟問題，但對習近平來說根本不以為意，畢竟即將進入延任的政治關鍵時刻，絕對不能讓疫情成了潛在政敵的政爭理由。

四月底，中共中央政治局集體學習中說了26次「監管」，顯然習近平目前最在意的是「政權穩定」，防疫要「動態」及「社會面」清零，「政治面」更是要清零，那就必須確保監管到位。

習近平要全面「監管」，京封控力強過滬

值得留意的是，英國媒體《金融時報》報導指出，有中國官員私下透露對習近平強硬政策的不滿，直指習近平根本是「蔡桓公」，諷刺他不坦然面對社會真實面，且無視持續封鎖對社會帶來的危機後果，而身邊官員裝聾作啞，沒有向習近平表明真實情況，導致整個防疫政策荒腔走板。

無論是習近平的剛愎自用，或是中共官員為了自保而刻意掩蓋實情，北京絕對會採取更嚴格的的封控手段；尤其，今年正值中共政權換屆之際，二十大順利開展的重要性，勝過於其他社會經濟議題，習近平要延任不容許有任何變數出現。

不過，北京會採取什麼樣的「動態清零」，是要複製上海的「全域靜態管理」？還是北京冬奧時，被習近平讚譽有加的「閉環式管理」？兩者差異多大？其實都要看中共當局如何來自圓其說，不管北京的封控措施取名為什麼，都還是會以「由上至下」的清零模式為主旋律進行。

Photo Credit: AP / 達致影像 北京三月底時已開始封鎖部分小區

就算北京採行了「閉環泡泡」，民眾可以在區域自由流動，但是，這只是不同於上海的全域式手段，都還是封控措施的一種，一樣都會考驗著社會及醫療的承載力，面對高傳播立的病毒變種，當前的中國防疫能量仍無法承受，更會讓經濟面臨毀滅性的傷害。

問題是，中國的防疫並沒有實事求是，力求「清零」的自以為是，社會面清零的背後，真實性為何？封城所造成的社會成本多大？疫情資訊完全不透明。倘若北京要封城，屆時中南海是否也要比照辦理？已足不出國門的習近平，也必須要恪守隔離政策嗎？

「被足不出中南海」的習近平宛如被軟禁，恐怕會引人遐想，可以想像的是，目前北京當局正在為「該不該封」、「怎麼封」而苦惱。

其實，中國整體的防疫思維，依舊是以政治作為優先考量，從兩年前的武漢封城到近期的上海封城，雖然模式名稱不同，但實質的做法沒有明顯差異；更不說，天子腳下的北京城，如果真的步入上海的後塵，北京當局勢必會採取更嚴格的封控管制。

中共當局已在上海疫情失控中「摸著石頭過河」，上海社會紛亂的現象絕對不能在首都重現，那麼面對北京疫情，習近平勢必會要求貫徹「監管」，尤其再一個月就六四了，北京的控制力道會更強於上海，疫情資訊將更不透明、科技維穩手段會更劇烈，絕對不能讓政治失序。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航