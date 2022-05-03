產險業近年最大財務危機：防疫險狂賠恐掀增資潮，金管會核准動用481億準備金彌補虧損

近日台灣疫情又起，確診人數大幅攀升，導致產險業者掀起「防疫保單改版潮」，新推出的防疫保單不再針對隔離、確診者提供定額補償；而金管會也首度承認疫情風險轉變，保險公司「資本適足率」將面臨挑戰，代表各公司恐有增資壓力，並准業者動用準備金481億彌補虧損。

產險業者掀起「防疫保單改版潮」

金管會保險局長施瓊華表示，目前防疫保單累計承保達1600萬件，倘若扣除疫苗險，還有1100萬件，再扣除到期案件，有效的防疫保單契約則是600萬件；另，尚未核保或在途保單約有100萬件至200萬件左右。

產險業業內人士告訴《中央社》，這是近年來面臨最大的財務危機。金管會主委黃天牧對此回應，目前尚不能說有破產機率，但是要密切注意。

他進一步解釋，若以產險公司以「清零」為主要背景的防疫保單而言，保單承保量大，確診或居家隔離者越多，虧損則越高；而目前市場上，承保件數較多的公司，多為金控公司下的產險公司，有能力承擔因理賠而衍生的子公司增資需求。

施瓊華也於立法院會後解釋，日後隔離政策改變，匡列人數減少，加上產險公司動用特別準備金沖抵、大股東掏錢增資下，並不會有倒閉問題。

至於，外界關切獨立小產險公司是否破產，金管會回應小公司防疫保單出單量不多，影響也有限，有關部門也會密切注意。

根據情勢金管會將依照規定，要求業者增資時就會要求增資，且業者也會調整和改善。另外，金管會也告訴《關鍵評論網》，已成立之保險契約，權益不受影響，產險公司如已寄發續保通知書給保戶，並收取保費，就代表保險契約即為成立，強調讓民眾權益受損。

金管會坦承疫情擴大影響資本適足率

外界擔憂防疫保單影響資本適足率（RBC），也就是若發生重大事件時，保險公司能夠承受的比率。因此，為了不影響保戶權利金管會定調4大方向：

防疫保單核保、續保及理賠爭議，回歸各公司核保政策及保單約定辦理； 保險公會對防疫險疑義及實務問題，作通案性說明，個案爭議由金融評議中心派專人諮詢及服務； 不能再以防疫政策改變，增加超過防疫險保單約定的額外負擔，否則將影響保險公司清償能力，對其它保單的保戶不公平； 緊盯保險公司理賠及財務指標，且要求各公司就防疫險對財務面影響，定期向董事會提出專案報告，以利掌握公司經營狀況。

金管會初估，若300萬人確診，考量居家隔離匡列者減少、業者收回特別準備金、大股東掏錢增資下，基本上產險公司應該還能承受得住。

但為防萬一《聯合報》報導指出，金管會擬准許業者申請2大準備金收回以填補虧損包括危險變動準備金還有重大事故準備金，目前全體業者各提存320億元及161億元，合計481億元準備金降低業者虧損壓力。

此外，確診者自主回報系統已經上線，確診民眾將自主填報密切接觸者，施瓊華指出，將請產險公會與各縣市政府及開立居隔通知的單位協商，明確開立標準，以免密切接觸者名單太浮濫。

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核稿編輯：翁世航