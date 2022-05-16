墨西哥民粹政治的建構，與總統羅培茲渾身的「英才傲慢」有關
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「罷免性公投」只是羅培茲借刀殺人的伎倆，由於該公投未按規定和選舉投票設置同等的投票所，因此他事後拋出廢除選舉機關提案。
文：向駿（智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授、中華戰略學會理事、《拉丁美洲經貿季刊》創刊總編輯）
英才傲慢總統建構墨西哥民粹政治
墨西哥總統羅培茲（Andrés Manual López Obrador, AMLO）繼4月16日稱反對他所提能源改革者為「叛徒」後，4月28日他又拋出廢除「國家選舉機構」（National Electoral Institute, INE）提案，儘管不太可能在國會通過，但再次顯示他建構民粹政治的強烈企圖。
哈佛大學教授沈岱爾（Michael Sandel）在其《成功的反思：混亂世局中，我們必須重新學習的一堂課》（The Tyranny of Merit: What’s Become of the Common Good?）一書指出，英才傲慢（meritocratic hubris）是全球民粹民族主義（populist nationalism）興盛和美國前總統川普（Donald Trump）這種蠱惑人心政客興起的主因。
前世界銀行執行董事、曾任《外交政策》（Foreign Policy）總編輯14年的委內瑞拉籍學者納伊姆（Moisés Naím）認為，川普、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）和墨西哥總統羅培茲都是相同的自戀狂和民粹主義者。
羅培茲總統1976年加入墨西哥最大政黨革命制度黨（PRI），1989年轉入民主革命黨（PRD）並於1996－1999年擔任該黨主席，次年當選墨西哥城市長。2018年他以左翼政黨國家復興運動（Morena）候選人身分當選總統，其顯赫經歷堪稱政壇英才。以下舉例說明他如何以「英才傲慢」建構墨西哥的民粹政治。
案例一：虛無的民粹民族主義
2019年3月26日羅培茲分別在臉書和推特發布了一則影片，內容是他和妻子站在一處馬雅古蹟前表示，他已致函西班牙國王菲利普六世（Felipe VI） 和羅馬天主教宗方濟各（Pope Francis）：「希望他們向墨西哥的原住民請求寬恕；按照現今說法，他們當年的行徑已構成侵害人權。」
信中他提到當年西班牙人「屠殺和壓迫」墨西哥印地安人的歷史：「和解時機已到，但前提是他們來請求原諒。」結果西班牙外交部當天就拒絕了他的要求，至於教宗方濟各則早在2015年訪問玻利維亞時，就已經為天主教當年對原住民所犯罪行道歉過。
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