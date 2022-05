墨西哥民粹政治的建構，與總統羅培茲渾身的「英才傲慢」有關

文:向駿(智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授、中華戰略學會理事、《拉丁美洲經貿季刊》創刊總編輯)

英才傲慢總統建構墨西哥民粹政治

墨西哥總統羅培茲(Andrés Manual López Obrador, AMLO)繼4月16日稱反對他所提能源改革者為「叛徒」後,4月28日他又拋出廢除「國家選舉機構」(National Electoral Institute, INE)提案,儘管不太可能在國會通過,但再次顯示他建構民粹政治的強烈企圖。

哈佛大學教授沈岱爾(Michael Sandel)在其《成功的反思:混亂世局中,我們必須重新學習的一堂課》(The Tyranny of Merit: What’s Become of the Common Good?)一書指出,英才傲慢(meritocratic hubris)是全球民粹民族主義(populist nationalism)興盛和美國前總統川普(Donald Trump)這種蠱惑人心政客興起的主因。

前世界銀行執行董事、曾任《外交政策》(Foreign Policy)總編輯14年的委內瑞拉籍學者納伊姆(Moisés Naím)認為,川普、巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)和墨西哥總統羅培茲都是相同的自戀狂和民粹主義者。

羅培茲總統1976年加入墨西哥最大政黨革命制度黨(PRI),1989年轉入民主革命黨(PRD)並於1996-1999年擔任該黨主席,次年當選墨西哥城市長。2018年他以左翼政黨國家復興運動(Morena)候選人身分當選總統,其顯赫經歷堪稱政壇英才。以下舉例說明他如何以「英才傲慢」建構墨西哥的民粹政治。

案例一:虛無的民粹民族主義

2019年3月26日羅培茲分別在臉書和推特發布了一則影片,內容是他和妻子站在一處馬雅古蹟前表示,他已致函西班牙國王菲利普六世(Felipe VI) 和羅馬天主教宗方濟各(Pope Francis):「希望他們向墨西哥的原住民請求寬恕;按照現今說法,他們當年的行徑已構成侵害人權。」

信中他提到當年西班牙人「屠殺和壓迫」墨西哥印地安人的歷史:「和解時機已到,但前提是他們來請求原諒。」結果西班牙外交部當天就拒絕了他的要求,至於教宗方濟各則早在2015年訪問玻利維亞時,就已經為天主教當年對原住民所犯罪行道歉過。