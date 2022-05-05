南洋的「土地公」：在伊斯蘭宣教運動下，拿督公信仰在新馬汶命運大不同

2022年4月17日，一場大火把新加坡離島龜嶼（Kusu island）的著名拿督公廟（Datok Kong shrine）完全燒毀，第六代的馬來裔看守人依薩（Ishak Samsudin）數度哽咽，揚言募資重建。龜嶼是新加坡南方非常接近印尼巴淡島（Batam island）的離島，建立在山上的拿督公廟是新馬伊斯蘭化前的多元族群信仰的活化石，是南島語族文化、印度文化、阿拉伯文化和華人文化的結晶。

曾到馬來西亞的旅客必定對華人生活區裡，外觀非常接近土地公的拿督公神祠感到熟悉。如此具有神像且幾乎由華人崇拜的拿督公崇拜，是1980年代起「伊斯蘭宣教運動」（Dakwah movement）後的演變。龜嶼拿督公廟之所以是活化石，是因它保留了1980年前的樣貌。

拿督公信仰的斷代演變

馬來西亞學者周福堂曾經為西馬來西亞（西馬）的拿督公信仰斷代，因應政經脈絡分為五大時期：（一）前殖民時期（1500-1870s），（二）殖民時期（1870s-1956），（三）後殖民時期（1957-1968），（四）新經濟政策一時期（1969-1980）和（五）新經濟政策二時期（1981至今）。

簡單來說，第一時期是馬來人或其他南島語族對於自然現象的崇拜（土塚、奇石、奇樹、漩渦等），沒有搭建任何庇護建築。第二時期增添了香爐和燭架。這些馬來人的神壇，被稱作「科拉邁」（Keramat），可粗淺理解成「神聖的東西」，源自阿拉伯語「Karamāt」（在阿拉的允許下，透過聖者身上所展現的聖蹟）。

已故馬華作家魯白野曾經如此形容1950年代的科拉邁，「在馬來亞，沒有一個地方是沒有科拉邁的；期間要以馬六甲為最，差不多每個村莊都有二三個科拉邁的存在。」由此可見，這時期的馬來社會非常流行科拉邁崇拜。

各族文化在第三時期進一步融合，並開始漢化，還有了印度人的甘文煙（Kemenyan）。西馬發生「五一三族群衝突」事件後，西馬華人開始和馬來人一同祭拜拿督公，籍此尋求心安，進一步淡化族群衝突，融入馬來社會。這兩個時期的崇拜常以拿督科拉邁（Datok Keramat）之名呈現，第四期也出現了金紙、筊杯等華人祭品。

宣教運動後的拿督公崇拜

源自阿拉伯的宣教運動傳入馬來西亞後，伊斯蘭傳教士開始透過政治影響力打壓馬來人的非伊斯蘭習俗。華人逐漸成為拿督公信仰的主要信徒，進而從土地公的形象創造「拿督公」的神像。被賜予「公」位階的拿督公，因此被納入華人的土地信仰體系，顯得華人本位。拿督公崇拜自此弔詭地成了華人對抗國家推動伊斯蘭化的途徑。

然而，新加坡因為在1965年脫離馬來西亞後，採取多元世俗的國族政策，比較不受宣教運動的影響，沒有發展成第五期的拿督公崇拜。如今的新加坡，仍有十來個被馬來社群視為科拉邁的聖墓，龜嶼的拿督科拉邁崇拜也因此得以保留。

龜與拿督公廟的論述眾多，這裡不再贅述。每年農曆九月山腳下的大伯公廟舉辦進香季節時，信徒也會順道爬上152階梯，祭拜拿督公廟裡的三個聖墓：19世紀逝世的阿拉伯聖人阿都拉曼（Syed Abdul Rahman），其母親卡立（Nenek Ghalib）和其手足法蒂瑪公主（Puteri Fatimah Shariffah）。

Photo Credit：吳佳翰 聖人阿都拉的聖墓前供奉著香爐、油燈、甘文煙等祭品。攝於2020年2月23日。

拿督公廟裡的碑文和報章記錄皆顯示該聖墓在1900至1920年代時期有了庇護建築，主要捐獻者為峇峇娘惹社群。隨後因為龜嶼進香活動，也出現第三時期的漢化現象，唯獨沒有出現西馬常見的拿督公神像。據筆者和看守人依薩（60歲）的訪談，或是魯白野對第四代看守人（筆者推斷）的記述，他們皆認為聖人阿都拉曼是龜嶼的村長，而自己則是聖人的後裔。

Photo Credit：吳佳翰 內內卡立和法蒂瑪公主聖墓的側拍，橫幅的「拿督加拉挽」是拿督科拉邁的舊稱。攝於2020年2月23日。

拿督科拉邁崇拜也存在於東馬

筆者在2018年於東馬沙巴進行田野調查期間，也曾目睹深受汶萊文化影響的蟻丘崇拜。田野地點為沙巴西南部，靠近汶萊灣的瓜拉班尤縣（Kuala Penyu）。當地認為所有的拿督公只吃清真食品，每年與穆斯林同步齋戒一個月，慶祝開齋節和哈芝節（Eid al-Adha）。這群信徒屬於塔達那人（Tatana）社群，是沙巴的原住民族之一。他們慶祝哈芝節的方式和穆斯林不同，沒有一般的宰殺，而是祭拜拿督公，向拿督公問事及共食。

參與觀察的地點是一間空置的高腳老木屋。屋主去世後，木屋成了其後代聚會的宗教場所，是當地典型的私壇。Siong是屋主的女婿，住在木屋隔壁。他擁有華人和塔達那人的祖裔，是少數懂得當地華人宗教葬禮習俗的司儀。木屋的前庭有一蟻窩，Siong表示好幾次想剷除它卻「不忍心」，直到幾年前四兒子Ray學會起乩後才得知，蟻窩裡住著拿督公，當地人稱「Berisi」（馬來文「有內物」之意）。在拿督公的請求下，一間黃色、可遮風避雨、屋簷有著「拿督公」橫幅的亭子建成了，蟻窩頂端也鋪上印有爪夷文（Jawi）的黃色橫幅。

Photo Credit：吳佳翰 瓜拉班尤蟻丘拿督公神祠的外觀，塔達那社群正在準備哈芝節的祭拜儀式。攝於2018年8月22日。

當天祭台上擺著咖啡烏、檳榔、佬葉、煙草、茶、罐裝汽水、咖哩汁、蝦、螃蟹、娘惹糕點等。面對蟻窩和祭台，Siong和親戚幾人持香長跪祭拜，把元寶、紙衣服（含馬來上衣和拐杖）等燒盡。大部分祭品符合1980年代後華人再創造的拿督公崇拜，應由西馬華人傳入。但由於神祠沒拿督公神像，信徒都不是華人，本質上屬於拿督科拉邁崇拜。