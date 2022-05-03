「無國界記者」2022全球新聞自由排名，香港暴跌至第148位創新低

「無國界記者」（Reporters Without Borders，RSF）今日（3日）公布2022全球新聞自由排名，香港從去年排68，今年暴跌至第148位，級別亦由五級中的第三級下降一級至「狀況艱難」。

《法廣》報導，香港以及各國的評分，是按新的五大範疇及其下的117條子問題的情況評分，在「政治脈絡」、「法律架構」、「經濟脈絡」、「社會文化脈絡」及包括記者身心和職業安全的「安全性」等五個評分範疇中，香港只有「社會文化脈絡」的評分合格，最差的是包括記者身心和職業安全的「安全性」評分。

5評分4不合格

「無國界記者」東亞辦事處代表Cedric Alviani向《AFP》表示，香港的排名是今年最大的跌幅，現時僅位處於土耳其及菲律賓之間，「去年開始，我們目睹針對記者的嚴厲手段」。

《AFP》的報導形容香港為國際媒體及本地媒體的集中地，但在中國管治下，在新聞自由排名榜上逐漸下滑。

「無國界記者」2002年首次公布新聞自由排名，香港當時排全球第18位。

報導提到，自從3年前反送中運動爆發後，北京對香港實施愈來愈嚴厲的管治，並在2020年實施《港區國安法》，不少記者、異見者都被羈押、囚禁。

Alviani指，當權者原先以新法對付反對派及社運人士，但去年開始則延伸至本地媒體。

其中，經常批判政府的《蘋果日報》及網媒《立場新聞》，就先後有大批編採高層人員被捕、公司資產被凍結，兩者隨後相繼停運。

根據「無國界記者」的統計，目前至少有13名香港媒體工作者被羈押，Alviani認為數字相當多——約等同一成被囚在中國的記者的數目。

中國一直在「無國界記者」的新聞自由排名中表現不濟，今年在180被評分的國家及地區中位列第175位。

外媒未來？

《AFP》的報導提及，國安法已被用於對付香港本地媒體，而國際媒體在香港的未來也備受關注。特別是上周「香港外國記者協會」（FCC）宣布停頒有20幾年歷史的「人權新聞獎」，協會當時指頒獎或有違法風險。

Alviani說：「外媒無法避免在香港派駐人員，但是否要設立地區總部呢？⋯⋯目前不一定了。」

特首：香港有新聞自由

香港特首林鄭月娥早前被記者問及新聞自由時，她聲稱香港有新聞自由，又指新聞自由自97後受基本法保障，她又引數字指在香港營運的本地及外國媒體數目都有增加。而很大機會成為下任特首的前政務司司長李家超則說「香港已經有新聞自由」，又指新聞自由「就如身份證在口袋中」。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex