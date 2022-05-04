「聞過則怒」的國防部長只會誤國害軍，澆熄公眾參與國防事務的熱情

文：局外人

近日，時代力量立院黨團召開記者會，針對國軍裝備安全問題提出強烈質疑，時代力量立院黨團引述特戰部隊士兵的陳情信，指出軍方所使用的「許多單兵裝備在實用性、訓練強度、耐用度等方面來說，都是粗製濫造。」甚至防彈功能不佳，給基層帶來極大的安全風險，而軍方禁止基層自購裝備更是打擊基層自力改善的努力，使得基層士氣為之低迷。

對此，國防部長邱國正澄清絕無輕忽官兵安全，並且不快的表示：「有時候事情沒有弄清楚，講出來傷害蠻大的，對國軍、民心來講都不是一件好事」。立委邱顯智則批評邱國正部長仍然不願意面對問題，認為這種聞過則怒的態度只會讓基層心寒。

吾人不禁要質疑邱國正部長，事情真的沒有弄清楚嗎？

國產單兵裝備的問題已經是軍隊內外人盡皆知的長年痼疾，誠然，問題的原因是多方面的，如僵化的採購標準、問題叢生的軍方後勤體系、閉門造車的軍備局廠商……等等因素造成今日為人詬病的國產單兵裝備。

可是問題是存在的，而且始終沒有得到根本的改善，如果不講出來，難道問題會自動消失嗎？軍隊內外人士會不知道問題的存在嗎？

事實上，當之前另一位特戰士兵上書總統反映裝備問題時，邱國正部長就應該將此視為警訊，積極的處理、解決基層面臨的單兵裝備問題，可是大家卻看到邱國正部長惱羞成怒的揚言「如果知道投訴的人是誰，一定會治他。」

雖然稍後他表明不會懲處該名士兵，卻也讓軍隊基層跟社會大眾看到位居國防部主事者的氣量，跟無意面對問題的駝鳥心態，只是讓軍隊基層更為灰心，同時，公眾也更加質疑國防部主事者的態度跟能力，是否真的能帶領軍隊與時俱進。

國防部長邱國正｜Photo Credit: 中央社 國防部長邱國正

而這一次邱國正部長對於時代力量立院黨團質疑的反駁，只是加深了軍隊基層跟公眾的疑慮。

俄烏戰爭的變局固然激發台灣國內民眾對於參與國防事務討論的熱情，讓大幅調高國防預算、義務役延長等敏感議題的阻力為之減少，但是只要國防部主事者仍然是抱持這種聞過則怒的昏聵態度治軍，那麼不僅是澆熄公眾的熱情，也只是挫折軍中基層的士氣。

吾人必須正告蔡英文總統跟執政黨，不果斷的進行軍中高層人事革新、不積極的改革軍隊沉疴、不認真的革除軍隊陋規積弊，任由這樣的守舊將領把持軍務誤國害軍，最終是貽害台灣的國防。

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航