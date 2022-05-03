香港晚報：郭榮鏗紐約開律師行，籲「繼續香港人精神」

1）郭榮鏗紐約開律師行

已離港的前立法會議員郭榮鏗透過Facebook專頁表示，已和「好拍檔」在紐約成立律師行。該律師行網站顯示，郭榮鏗是4名合夥人之一。

郭榮鏗透露租金比中環、金鐘便宜，歡迎港人經過時找他「飲杯咖啡」。他又指未來會繼續在哈佛大學擔任高級研究員，以及呼籲港人在各地「繼續香港人精神」。

Photo Credit：郭榮鏗 Dennis Kwok Facebook專頁圖片

2）李宇軒還押近一年仍未判刑

「12港人」之一的李宇軒及法律助理陳梓華，被控與壹傳媒創辦人黎智英等人，串謀請求外國制裁香港特區或中國等行動。兩人去年8月承認「串謀勾結外國勢力罪」，案件在押後一次後，時隔一年今日第二次提訊。

不過，控方再次申請押後案件3個月，以待交付與兩名被告相關的另一宗案件往高院。法官李運騰認為交付需時，在辯方不反對下押後4個月到9月16日再訊。不過，李官強調案件已押後數次，情況並不理想，希望再訊時可確實判刑日期。

李宇軒一度向旁聽席微笑，離庭時亦舉起心心手勢；陳梓華離庭時也向旁聽席揮手。

Photo Credit：AP / 達志影像

3）美大學接辦人權新聞獎

今日為「國際新聞日」，「無國界記者」公佈香港在2022年世界新聞自由指數的排名創新低，從去年的第80位跌至148位。

香港外國記者會（FCC）上周腰斬「人權新聞獎」，今日亞利桑那州立大學（Arizona State University）宣佈，將由明年起主辦該獎。ASU新聞學院院長Battinto L. Batts, Jr.向《HKFP》表示，學院對能夠主辦該獎項感到榮幸；ASU新聞學院教授、前FCC理事Jeffrey Timmermans認為，「應承認所有往屆的得獎者，不過現時仍未有最終決定。」

ASU將在12月公開徵求作品，並在明年5月公佈得獎者。FCC主席Kenith Richburg指「人權新聞獎以後會有安全的形式舉行（in safe hands）」，並稱因FCC將不再參與該獎，他未見這樣的形式會有法律安全問題。

Photo Credit：AP / 達志影像

4）TVB手機App異常警方到電視城蒐證

《無綫新聞》手機應用程式TVB NEWS，今日凌晨於21分鐘內推送23則內容異常的通知。無綫電視（TVB）表示已展開跨部門調查，也即時加強系統監察，以防類似事件再發生。

TVB亦稱已報警，警方網絡安全及科技罪案調查科今到該台電視城辦公室蒐集證據。TVB指會全面配合警方深入調查。

Photo Credit：Newscom / 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin