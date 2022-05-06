疫情、戰爭，還有脫歐與強森：物價飆漲撐不住，英國人「窮到去偷油」？

拿到4月的薪水單時，我發現一個陌生的數字，因為它和我過去入帳的薪水數字不一樣，但不幸的是，這個我不熟悉的數字不是變得更高，而是少了一些，仔細看才發現一行字：「1.25% uplift in NICs funds NHS, health and social care」。

喔對吼！我這時才想起來去年英國政府就有幫大家打預防針，說今年4月6日新的財政年度起，國家健保費一律調漲，從薪水的12%增加到13.25%，如果以英國2021年全職員工的年薪中位數31772英鎊（約117萬台幣）來看，一個中等收入的受薪階級每個月就要多繳33英鎊在健保費上，折合台幣約1323元。

更雪上加霜的，是今年4月1日起，英國的能源費包括電費和瓦斯費也調漲了54%（對！你沒看錯），加上油價從去年底就保持著「居高不下」的姿態，最近還因為俄烏戰爭飆漲到一公升近1.7鎊的天價，英國人紛紛叫苦連天，大家都覺得生活越來越困難了！

物價上漲的原因：疫情、俄烏戰爭，還有脫歐與強森？

事實上英國人除了要承受健保費調漲與能源費和油價雙漲這三大現實，英國整體物價正在以近三、四十年來最快速度上漲中。

截至今年2月，英國通貨膨脹率高達6.2%，創下過去30年來最高紀錄，而背後的原因也與世界天然氣價格上漲有直接關係。世界銀行數據顯示，2022年1月原油價格比2020年12月上漲了77%，而2月下旬開始的俄烏戰爭更將油價推向新的高峰。

隨著石油和天然氣價格飆升，油價在英國創下史上最高價的紀錄，面臨更高的能源、汽油和運輸費用，有些企業將額外成本轉嫁給消費者，造成商品普遍漲價。

Photo Credit: AP / 達志影像

另一個物價上漲的原因，是與COVID-19疫情有關。過去兩年疫情大流行重創全球的供應鏈，也為供應鏈帶來高度的不確定性，造成運輸成本直線上升，無論是原物料進貨口或商品貿易的成本也都因此提高。

英國的經濟危機來自多重原因，包括世界局勢的影響，以及疫情的衝擊等，但每當經濟出現問題時，總會有人怪罪到政治，譬如當年公投的留歐派，就堅持脫歐是造成英國經濟變差的原因之一。只是就我的觀察，真的受到脫歐影響的，多半屬於小型企業，因為只要是有能力負擔的企業，老早在很久以前就已在歐盟境內設立好分部，以避免高關稅等貿易障礙。

當然，更多人將矛頭指向英國首相強森（Boris Johnson），認為他對於能源價格調漲所做出的應變非常有限，譬如他反對針對石化產業課重稅以疏解能源費調漲對人民的衝擊，而是用加強核能與風力發電的建設，來幫助英國儘快達成能獨立提供能源的目標，以避免依賴俄羅斯或其他國家的供應。

或許強森的說法是對的，或許這樣的作法具有遠見，但對於當下的民生問題仍然遠水救不了近火，也加深了人民對保守黨保護大財團的印象。

富者恆富，窮者更窮之下，英國最近出現了許多「偷油賊」

和英國同事們聊起薪水變相縮水這件事時，大家除了感到無奈以外，也有人擔心如果能源費和油價等基本生活成本再這樣漲下去，搞不好2012年的暴動會再次發生。

尤其，英國政府目前也提不出任何快速的解決辦法，讓人有種「富者恆富，窮者更窮」的既視感，因為對真正的有錢人來說，電費或油價上漲對他們的影響有限，可能就是少買幾輛超跑就能解決的事，但對一般受薪階級來說，卻可能是生活方式的全面調整，譬如能不開車就儘量不開，或是縮短開暖氣的時間；而對經濟情況更困難的中低收入戶而言，衝擊就更大了。

例如BBC就曾多次報導，許多低收入戶家庭陷入把錢用在買食物或繳電費的兩難間，被現實逼迫必須在「溫」和「飽」之間做出取捨。

「富者恆富，窮者更窮」絕對不是極端的說法，尤其在英國進入油價高時代後，最近出現一種新的犯罪型態，就是所謂的「偷油賊」——許多社會底層的人被逼急了，竟然想出用偷路上車輛油箱中的油來牟利。

他們有些是在深夜無人時想辦法破壞油箱門，再以幫浦抽出油；有些是看準油箱的位置後，從汽車底盤進行破壞，直接在油箱鑿一個洞取油。更恐怖的罪犯，甚至會對在路邊休息中的卡車司機開刀，用武器威脅他們打開油箱，造成卡車司機人心惶惶，就算疲勞也不敢在外面休息。

我自己就有被「偷油賊」盯上的切身之痛。我在三月時某天早上出門前，竟然發現我車子的油箱門被人用蠻力撬開，還好因為油箱是鎖住的，油並沒有被小偷偷抽走，但想起來還是覺得很誇張，因為我的車不是停在馬路上，而是停在我自家門口的drive way上。我家這區算好區，治安一向不錯，居然還會發生這種事，實在讓人震驚。

一個油箱門雖然不貴，但找技師修理的人工費可不便宜，為了修好被破壞的油箱門，就燒掉我£70，誰叫在英國養車就是這麼貴。

作者提供 作者的車子被撬開油箱門

連把車停在家門口都會發生破財的事，應該算是天下掉下來的無妄之災，這似乎也顯示出這些犯罪者真的走投無路了，才會想用這種土法鍊鋼的方式獲取錢財。

但其實「富者恆富，窮者更窮」在英國不是新的社會問題，根據英國社會市場基金會的調查顯示，2015年英國富人資產在金融危機後增長了64%，窮人的資產則下降了57%，而且在歐洲，英國的貧富差距是其他國家的三倍。

貧富差距過大在世道不好時，絕對會成為暴動的催化劑，英國政府如果想要化解這個危機，除了擬定配套完善的社會福利制度，也該深入思考如何增加社會流動、縮小貧富差距，以維護經濟正常運行，緩解社會各階層間的緊張關係。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航