超市十大商品「過度包裝」每年產生1.5萬噸塑膠垃圾，綠色和平呼籲訂定蔬果「裸賣」指引

環境資訊中心記者 廖禹婷報導

台灣民眾有多愛去超市買蔬果？綠色和平統計，過去10年間，國人到超市購買生鮮蔬果的頻率就增加45%。綠色和平也公布調查，超市商品多使用繁複包材，又以「蔬果」的非必要塑膠包裝比例最高，超市常見十大類別商品，每年約產生18億件、1.5萬噸的塑膠垃圾。

綠色和平4月26日呼籲，政府應擬定一次性包裝減量對策，並針對蔬果制定「包裝減量及裸賣指引」，台灣超市業者也應優先推行蔬果產品包裝減量，採取裸裝或散裝方式銷售。

「過度包裝」之最 蔬果類產品裸賣接受度高、減塑效益大

超市通路中，高達九成生鮮商品使用一次性塑膠包裝，超市每年銷售出上億件蔬果，就同時製造上億件垃圾，重複使用是減少塑膠包裝的有效方法之一。

為了計算零售業塑膠包裝用量，並評估「重複使用」所帶來的包裝減量效益，綠色和平與成功大學環境工程學系在去（2021）年展開合作，針對超市中的水果、蔬菜、雞蛋、米、瓶裝水、瓶裝飲料、瓶裝牛奶、沐浴洗髮用品、洗衣精及清潔劑十大類產品調查，分析產品包裝減量的潛力。

綠色和平統計，每年十大類產品就可製造至少18億件、約1.5萬噸塑膠垃圾，可塞滿約4443輛垃圾車。綠色和平指出，只要透過減量（Reduce）、循環（Return）、自備容器（Refill）三種策略，就可減少垃圾量約8270公噸。

擷取自記者會簡報 據調查，藉由在超市中推動減量（Reduce）、循環（Return）、自備容器（Refill）三種策略，約可減少垃圾量約8270公噸

另外，若在十項產品推動重複使用，約能減少53%的包裝垃圾量，其中蔬菜、水果及瓶裝飲料的年銷售量每年皆破億份，因此減量效益最大。

成功大學環境工程學系助理教授林心恬指出，相較於一層塑膠袋裝的蔬菜，水果呈現明顯過度包裝趨勢，常需外套緩衝包材及塑膠袋，甚至用特製的塑膠硬盒盛裝，因此水果是最急需包裝減量的品項。

不過林心恬也說，蔬果類產品的減量潛力最大。除了因為年銷售量高，蔬果的包材重量通常也較重、較多，且相較其他產品消費者對於蔬果裸賣的接受度更高。

Photo Credit: 綠色和平 調查結果顯示，蔬果類產品具有最大減塑效益

開發包裝減量估算工具，供業者制定明確減速路徑

雖然零售業者陸續喊出減塑目標，但台灣目前還缺乏塑膠減量方法統整、環境效益評估的科學化工具，導致零售商難以設定減塑目標，後續成效也不易評估。

林心恬提到，此次研究也開發出「包裝及碳足跡減量估算工具」，業者可透過銷售額及目標減塑比例，明確劃定減塑策略與途徑，協助找出潛力減塑商品及適合的減塑模式。

她強調，並非要求業者去除所有產品的包裝，而是循序漸進、先從最具減塑潛力及效益的產品開始推動，逐步完成減塑目標，「而非只是喊出目標口號而已。」

擷取自記者會簡報 包裝及碳足跡減量估算工具可協助業者擬定減塑路徑

一次性包裝尚無法可管，綠色和平：盡快制定減量對策、提蔬果裸賣指引

目前我國並未針對蔬果包裝訂定減量辦法。綠色和平減塑專案主任唐安建議，政府應盡快擬定一次性包裝減量對策，也可參考國外案例，針對蔬果制定「包裝減量及裸賣指引」。

舉例來說，可依蔬果特性及容易耗損的程度，列出可優先去除包裝販售的蔬果，並在超市設置蔬果裸賣專區，由於超市的蔬果銷售量高，帶來的減量效益也將非常龐大。

消基會秘書長徐則鈺也指出，包裝雖可有效提高通路銷量，使用到的包材卻會造成商品成本增加約5~10%，而最終成本都將反映在價格上、轉嫁給消費者，「減少一次性包裝可說是『經濟實惠』，一方面能替消費者省錢，另一方面則是減少大量垃圾。」

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航