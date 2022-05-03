蘋果Apple Car預計2024年底登場，主打高階客群售價10萬美元以上，由鴻海操刀電動車供應鏈

蘋果電動車一直是外界關切的焦點，外媒消息指出，Apple Car定價可能高於10萬美元（新台幣290萬元），主打高階客群，預估最高2024年年底登場；而代工生產將由鴻海拔得頭籌。而鴻海繼泰國合作後，又與印尼打造電動車電池芯等開發，引起外界關注是否替蘋果操刀搞定相關供應鏈。

蘋果電動車只聞樓梯響

早在2014年，蘋果就已傳出要打造電動車的消息。根據《華爾街日報》報導，蘋果電動車代號為Titan，計畫中最初是設計像是小型貨車的車輛；但是蘋果始終未對此置評。

根據蘋果的公司特性，他們經常研發調查「潛在產品」，甚至為了一些永遠不可能販賣的產品打造多項原型，但是當時蘋果的工業設計團隊，是由幾名曾歐洲汽車製造商工作過的人組成，引起外界注意。

其中包含著名的福特汽車設計師Marc Newson。不過，多年過去蘋果電動車始終都是只聞樓梯響的階段，並無更一步訊息。

直到了今（2022）年3月，保時捷老闆布魯姆（Oliver Blume）透露去（2021）年集團高階幹部在去年前往美國和蘋果及相關科技公司進行了會談。

他說：「我們已經有了Apple CarPlay，未來將在此基礎上進行擴展，」並補充說道，保時捷與蘋果高階主管討論了一系列令人興奮的計畫。此番言論又再次引起各界對蘋果電動車的無限想像。

5月2日，國外科技網站Notebook Check引述LeaksApplePro消息報導，Apple Car最終定價可能高於10萬美元，鎖定豪華市場，最快將在2024年底就亮相。

報導引述業內人士強調，蘋果並未打算大規模生產電動車，反而瞄準如特斯拉電動車Model S車款競爭，而車身將採取高階鈦金屬材料製造，並透過iPhone作為行車鑰匙，未來也由老夥伴鴻海代工生產。

鴻海動作頻頻，替蘋果操刀打造Apple Car供應鏈?

事實上，蘋果於2024生產電動車的時程表早被《路透社》披露，但這些年蘋果的電動車團隊始終未能穩定運作。知名產業分析師郭明錤今年3月曾表示，Apple Car專案團隊已解散一段時間，若想要在2025年左右達到量產目標，必須在未來3個月至6個月內組織重組。

此外，鴻海代工電動車的腳步，也是預估整車營收要到2023年才會明顯，而2025年拿下全球5%市占率目標不變，代工產能將會達到年產50萬至75萬輛電動車。

資深投資人黃伯堃告訴我們，蘋果對於電動車的布局非常低調；反而鴻海集團相當積極，若從過去蘋果和鴻海的模式來看，庫克藉由鴻海布局各地產業鍊的機率很大，未來也能從鴻海的策略，一窺Apple Car進度。

鴻海於今年陸續布局海外電池產業和電池交換生態，包含像是印尼電池公司（PT. Industri Baterai Indonesia）、Indika能源公司（PT. Indika Energy），還有國內知名電動機車廠商Gogoro簽署合作備忘錄。

鴻海董事長劉揚偉強調：「我相信透過MIH平台，以及鴻海的BOL（Build-Operate-Localize）共同成長策略和製造專業，將能夠契合新能源車市場的需求，在印尼創造一個可持續發展的新能源車生態鏈。」

在合作初期，共同探索廣泛的投資領域，包括電池芯、電池模組、電池包、四輪電動車與三輪電動車產業的生態鏈開發，這是繼去年與泰國建立BOL共同成長策略後，鴻海另一個政府層級的合作布局，也讓外界想像，未能是否也能依循iPhone模式，打造Apple Car。

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核稿編輯：翁世航