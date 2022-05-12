《文化操控》：從宜家家居、星巴克與蘋果等例子，全都是為了把交易變成一座參與式的劇場
我們想讓你知道的是
作者納托．湯普森，以清晰的歷史脈絡，鋒利且批判的筆觸，在本書中漫談現今文化令人擔憂的種種現象。從好萊塢到華府，麥迪遜大道與摩蘇爾戰場；甚至是滲入日常生活的消費文化――如房地產、個人電腦、手機；以及大眾文化――社群媒體、流行娛樂音樂、通俗藝術與高尚藝術等。
文：納托．湯普森（Nato Thompson）
當藝術與社會性沾上邊
在那些市值幾十億美元的大企業還不懂得重新創造社會性、並藉此賺錢時，當代藝術就已經了解社會交流的感性力量。這些藝術家尤其著重於把體驗當成一種藝術媒介，也嚮往那些強調溝通、私密與分享的情境。二十一世紀的生活，無法避開排山倒海而來的廣告以及品牌營造，而不用受其影響的體驗，因此更吸引人。全世界都在拼命引起大家的注意時，藝術家要怎麼進行溝通呢？
社會人際藝術（social-interpersonal art）的來歷很長，就算只講具有社會人際性質的當代藝術，在此也無法盡述。不過，本章討論的是零售業對於社會空間與關係的著迷與製作，而以當代社會藝術做總結，讓我們看見文化產製的增長是如何創造了對互聯性的迫切需求，而這種迫切又是如何導致了種種新形式與新經濟的出現。
在六○年代稱為「將藝術物件非物質化」，後來就注入了各式各樣的藝術流派當中，如一九九○年代的關係美學（Relational Aesthetics），以及二○○○年代的社會實踐和參與式藝術（participatory art）等。在一九九九年提出關係美學這個詞的理論家兼策展人的尼可拉．布西歐（Nicolas Bourriaud），就直接用作品來回應社會性在資訊時代裡的商業化：「任何無法行銷的東西都會立刻消逝。」
布西歐的這段話，也呼應了藝術家艾倫．卡普羅在一九六○年代為傳達參與暨遊戲精神而做的、名為《偶發》（Happening）的參與式（因此也轉瞬即逝）的系列演出。他在一九六六年就未卜先知地寫道，「別的藝術活動都免不了會死於廣宣，《偶發》卻能逃過這種下場，因為本來就短暫，所以永遠不會過度曝光，每次都是真正的即生即死。」後來卡普羅又把《偶發》修改得更繁複，並且加入了激浪派（Fluxus）等運動對於非物質藝術品的廣泛關注。
製作參與藝術的精神，在一九九○年代再度達到鼎盛。專注探討社會經驗的藝術作品陸續問世，並且吸引了許多目光。參與藝術的終極範例，或許就是泰國藝術家李克力．提拉瓦尼加（Rirkrit Tiravanija）一九九○年的作品，題目就叫做《泰式炒粿條》（Pad Thai）。
這項作品簡單到可能讓藝術圈以外的人難以理解何謂藝術。作品內容就是在紐約市的寶拉艾倫藝廊（Paula Allen Gallery）製作炒粿條這道傳統泰式料理，再分送給現場的參觀者。這件作品不同於繪畫或雕塑，而是一次社會體驗。粿條終究是用來讓人們共享片刻的道具。此處的藝術是做泰國菜所帶出的社會體驗，而不限於做泰國菜這個動作。根本上的美學轉變，後來也橫掃了日益全球化的當代藝術界。
這三十年來，藝術界已經越來越熟悉這類作品。英國藝術家吉莉安．韋英（Gillian Wearing）的成名作，就是她在始於一九九三年的系列攝影中，站在南倫敦的繁忙街角靠近陌生人，請他們在白紙上寫下心裡想的任何事。結果拍到的照片，呈現的卻是相片中的人與攝影師早就說好的。透過攝影這種因為與廣告相連而越來越有逼迫性的媒材，這項創作也為同理心的聯繫開闢了一塊空間。
二○○三年，巴西藝術家里瓦妮．諾恩史旺達（Rivane Neuenschwander）製作了《我願你願》（I Wish You Wish）這件作品。這件作品的靈感來源，是巴西巴伊亞州（Bahia）邦芬主教堂（Nosso Senhor do Bonfim）的朝聖者，會把寫有願望的幸運帶繫在教堂門口的欄杆上。他們相信，等幸運帶斷開掉落時，願望就會實現。諾恩史旺達的作品，就是讓先來的觀眾在幸運帶上寫下願望，交給後到的觀眾，收到的人也要寫下自己的願望，最後會有人戴上這條手環。參與這件藝術時，也就進入與其他參與者的私密社會聯繫。
在越來越多創作這類關係式、參與式與社會式藝術的人當中，雖然有些藝術家能透過藝廊體系賺錢，但賺不到錢的人也很多。藝術界盡其所能擠出一些錢，給一些既稀罕又找得到人脈的作品。但是，儘管商業市場總是對新事物感興趣，但收藏家想取得的是能保值的獨特藝術品，使得這種實驗藝術領域的成長受限。
要設法把這些社會體驗放進藝廊銷售，想出的就會是現代版宜家家居、蘋果與星巴克的策略。但是對許多藝術家來說，拒斥市場邏輯，仍是美學實踐的決定性元素。這些藝術家想讓逛藝廊的人發現，儘管很短暫，但此刻身處的，是一個商業化不會直撲而來的空間。這些不能賺錢卻讓我們有感的時刻，使得公共體驗藝術也成為了其中一個僅剩的，不用看到文化被當成行銷工具的空間。
市場變劇場
宜家家居有的當然不只是兒童遊戲場與肉丸。他們還有極為便宜、具設計感又新潮的居家用品。在蘋果門市就是蘋果電腦。在星巴克，則是咖啡這種有助社交活動的妙藥。也就是說，體驗經濟要做的不只是產製體驗，還是得搭配某個實存於空間裡的產品。
不過，我在挖掘宜家家居、蘋果門市與星巴克時，想要描繪的是二十一世紀的零售通路業，也就是不僅在財務上增長迅速，也體現了改以產生社會關係作為財務模型之關鍵要素的這波轉變。上述的每個案例，都為我所質疑的「企業式公民意識」（corporate civic）這個說法，提供新的意義。這些商店都是位於各大都會區的實體場所，獲利模式靠的也都不只是販賣產品而已。在這些實體場所都能產生體驗，無論是肉丸、帶筆電去工作、還是去問Final Cut Pro的軟體問題。
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2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
我們想讓你知道的是
根據關鍵議題研究中心的調查報告，台灣多數家庭仍為寬頻上網所苦，不僅費用過高，所獲得的上網速率、品質也不理想，無線網路的建置更是許多人的痛處。台灣大寬頻推出完整解決方案，不僅讓你宅家防疫擁有1G高速網路和影音娛樂，最新Wi-Fi 6+Mesh無線網路也幫你裝到好。
戴口罩、勤洗手，維持個人良好衛生習慣，已是全球新冠肺炎疫情肆虐下的日常。後疫情時代，許多人享有在家上班的權利，隨之也更依賴隨選視訊、線上會議、遠距教學，加上眾多線上遊戲、串流影音服務陸續登台，對家用網路是個不小的傳輸負擔。
由於行動網路（如4G、5G）的特性，頻寬是由該基地台與所有連線的手機共同分享，因此回到家中後，大多數人會切換到有線寬頻網路或是無線Wi-Fi，但隨著對網路的依賴加深、連線裝置越來越多，該如何建置穩定且高速的無線上網環境，可就不是人人都會的技能。就讓我們透過TNLR關鍵議題研究中心的網路調查，了解現代民眾對於上網的需求究竟有多高？
第三方市調顯示：民眾上網需求提高，快又穩定的家用網路為唯一首選
根據關鍵議題中心最新的調查，年齡20歲至45歲的台灣民眾並以上網人口比例加權，每日平均上網時間達5.1小時，能夠得知現代人對於網路使用已有相當高的依賴性；約六成的民眾集中於每日2小時至6小時之間，另有超過兩成的比例，每日上網時間高達8小時以上，可說是吃飯、工作、娛樂幾乎都離不開網路。
由於電信業者過去的499之亂，以及部分業者推出低速率吃到飽的資費方案，在調查當中也顯示出將近七成的民眾，選擇使用行動網路（如4G、5G）作為主要的上網方式，家用網路（含Wi-Fi）則是接近四成。不過有趣的是，使用家用網路時，約有八成五的比例享受影音娛樂、將近六成則是用來玩遊戲，顯見多數民眾也知曉行動網路的極限，尖峰時段的頻寬和延遲表現不佳，轉而使用比較穩定的家用網路，也讓電視、電腦、手機等多種設備能夠同時上網。
不過即便是家用網路，各家業者的競爭也是不遑多讓；其中讓消費者最感不悅的，當屬超過六成比例的網路品質問題，接著是多裝置上網後的速度變慢，以及家中空間造成的Wi-Fi收訊不良……等問題。因此除了對外頻寬速度、穩定度之外，消費者同樣也在意家中Wi-Fi無線網路的速度與訊號覆蓋率，需要業者提供完整的解決方案。
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