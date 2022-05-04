漫威大作《奇異博士2：失控多重宇宙》未映先破票房紀錄，掀起台美兩地觀眾熱潮

由山姆雷米（Sam Raimi）執導，班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）、瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）等人主演的《奇異博士2：失控多重宇宙》，今（4）日於全台正式上映。

在上映之前，《奇異博士2：失控多重宇宙》就已經寫下票房紀錄，台灣時間4月20日預售票開賣，首日就賣出2.2萬張預售票，超越首集《奇異博士》一週的銷售總量，同時打破2019年《復仇者聯盟：終局之戰》後的最高單日預售紀錄，足見觀眾對本片的期待。

迪士尼旗下的漫威影業，自從推出《復仇者聯盟：終局之戰》之後，就代表進入第四階段的擴張宇宙，而在此階段，迪士尼為了加速串流平台Disney+的成長，將《汪達幻視》、《獵鷹與酷寒戰士》、《洛基》、《鷹眼》、《月光騎士》等片放上小螢幕，試圖與大銀幕的超級英雄遙相呼應，拉出更大的故事線。

而此舉也在口碑與獎項方面收來不錯的成績，例如《汪達幻視》在艾美獎大舉提名23項，最終抱回了3項大獎，也是漫威首此奪得艾美獎。

Photo Credit: 《汪達與幻視》

而在發展第四階段宇宙之際，無奈碰上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，使得史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）告別之作《黑寡婦》推延一年，直到2021年7月才正式上映，且是漫威影業首部採取同時在電影院和Disney+上映的電影，而在疫情和串流分瓜票房的狀況下，《黑寡婦》最終全球票房落在3.79億美金。

不過，到了2021年底，索尼和漫威影業的年度壓軸大片《蜘蛛人：無家日》上映，票房立刻開出紅盤，首週末全球狂賣5.87億美金，成為繼 《復仇者聯盟：終局之戰》（12億美金）、《復仇者聯盟：無限之戰》（6.4億美金）後，影史第三高的開票成績；最終全球票房狂掃18.92億美金，甚至成為影史票房第6名，成為 COVID-19時代下的票房奇蹟，也代表漫威影業旗下的英雄作品，對於全球觀眾仍具備極高程度的好召力。

Photo Credit: 《蜘蛛人：無家日》

而來到2022年5月，第四階段的重點英雄，《奇異博士2：失控多重宇宙》也盛大上映，台灣預售票上線首日銷售數字就已超越《奇異博士》一週總預售數字，台灣截至5月4日上映前，預售超過10萬張，僅次於《復仇者聯盟系列》以及《美國隊長3：英雄內戰》。

除了台灣觀眾對此片相當期待之外，北美市場開放預售至今，其預售票房也突破4200萬美金，此數字為《奇異博士》5倍的預售票房數字，同時超越了《驚奇隊長》、《雷神索爾：諸神黃昏》及《星際異攻隊》等漫威熱門電影預售數字，更成為2022年的北美預售票房冠軍。而從台灣、北美觀眾對此片預售票的數字來看，《奇異博士2：失控多重宇宙》未來的票房成績應該能有一番作為。

最後，《奇異博士2：失控多重宇宙》的最大看點，自然是「多重宇宙」的多重玩法，而導演山姆雷米表示：「首集《奇異博士》打開了人們對於不同維度的世界觀，在《奇異博士2：失控多重宇宙》中，我們將進一步推動這個概念，為多重宇宙打開大門。」

Photo Credit: 《奇異博士2：失控多重宇宙》

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核稿編輯：羅元祺