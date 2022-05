【專訪】插畫家Yu An：在創作上沒有必要刻意定位自己的性別，人人都能為珍視的理念發聲

文:CCC編輯部

擅長細膩觀察生活,以溫暖色調、柔軟筆觸作畫,新銳創作者Yu An的作品總是畫面靜謐而情感豐沛,有時令人會心一笑,有時則深深觸動人心。2019年她以描繪台灣同婚公投的《The first vote of love》於法國安古蘭漫畫節奪下Draw Me Comics競賽季軍。

同年,《CCC創作集》邀請Yu An繪製一篇與女性經驗相關的短篇漫畫〈長途觀景巴士HER〉,並與這一位年輕而敏感的創作者聊聊創作過程。

Q:平常創作的靈感來源是什麼?生活中哪種面向的事物會特別觸動妳呢?

所有事物。遭遇到感受比較深刻的事情、需要抒發的事情、或需要傳達表態的事情...所有。

Q:身為女性,對妳在創作與觀察題材上,有什麼影響嗎?

沒有。老實說我並沒有特別意識到這件事,也不認為一個創作者的理念、題材背後的影響會與他的性別有太大的關係。(會抱持著這樣的想法只能說自己很幸福,生長在一個幾乎沒有因為自己的性別而遭受不平等對待的環境裡。)

身為創作者,我覺得在創作上沒有必要刻意定位自己的性別,因為我們都是人,人人都能為珍視的理念發聲,所以影響創作題材的還是跟作者是一個什麼樣的人,以及他遭遇或重視的事比較有關。

Q:妳在故事大綱中寫出長途觀景巴士是一個「觀看與理解」的隱喻概念,也提到了刻板印象與誤解,可以從妳的經驗談談,為什麼會特別關注人與人之間的觀看與理解嗎?又為什麼「HER」是那個被觀看的對象呢?

與我的成長經歷,以及渴望被愛的人、周遭、大環境理解、認同的心情有關。 「觀看」往往是在接觸、相處前的第一步,我想在此反映的是這個「觀看」動作發生的過程。

而「HER」在故事中的設定是一個被觀看的被動者,也象徵女性在各方面傾向處於被動的角色,然而不只女性,她被觀看的狀況可以套用於社會上任何人,同時她們也會作為觀看者去觀看別人。

Q:〈長途觀景巴士HER〉(以下簡稱〈HER〉)使用的媒材很有意思,像是把圖畫放入卡套中,可以稍微介紹一下這次使用了哪些媒材,及使用它們的原因嗎?

起初是先想到要在故事結尾設計一頁「給讀者的(偽)試乘券」,試圖將讀者觀看的位置從毫無關聯的旁觀者,轉變為故事中的乘客之一。

由於日常中人人皆同時作為觀看與被觀看者,讀者將作為巴士的乘客一同身在其中,藉此傳達「或許你就是下一個乘客」之意念。因此,配合試乘券的概念,統一將所有格子設計成相同大小類似票券的形狀,像剪貼簿或收集本,它乘載著至今收集的票券、故事及景色。

媒材用的是自己平時較熟悉、確信能運用自如的東西。我很喜歡羊毛紙厚實又柔軟的材質,拿來剪貼層次感很棒,故背景是250磅的羊毛紙剪貼再去合成,畫的部分主要都是電腦繪圖居多,有時會靠感覺去疊一些手繪的材質。

Q:妳雖然就讀動畫學系,但是插畫的作品非常多,亦有漫畫作品。可以不可以談談動畫、插畫與漫畫這幾種表現方式,對妳來說有什麼不同意義?其中是否有比較偏愛的表現形式呢?

雖然以直觀的概念去區分的話這三者的形式的確大有不同,但對我而言,我當下較重視的是能夠表達的過程及其目的,無論任何形式,我基本上都是以抒發及傳達為出發點,並沒有根據形式差異而感受到太多不同的意義。

技術層面的差異而言,我覺得最大的不同是製作期的時間,動畫通常是製作期最長的一個形式,漫畫及插畫則相對短。因為自己的想法常常變來變去,所以會把最深刻和最需要時間醞釀的想法留給動畫,比較快速流逝的想法留給平面的漫畫及插畫,利用想法流逝的時間分配想做的形式為主。

不過有時候也不一定啦(很麻煩的一個人),像去年完成的動畫短片其實有先畫成六頁的概念漫畫,再轉成動畫,有些鏡頭也是從過去相同概念的插畫構圖轉化而成,沒有絕對明確的界線,很自由,這也是我很喜歡利用不同媒材形式創作的原因。

目前偏愛的表現形式應該是插畫吧。

Q:能不能告訴我們一、兩個影響妳最深、或最喜歡的漫畫作品,以及喜歡它們的理由是什麼呢?

近期很喜歡的作品是Bastien Vivès於2017年出版的圖像小說 Une sœur (暫譯:一個姊姊)。故事關於一個夏天,13歲的Antoine及16歲的Hélène相遇並共處一室,兩人之間的關係、情愫,以及性、情感上的啟蒙及體驗......

由於作者出生前母親曾流產過,他對於失去「原本能夠擁有一個姊姊」的機會耿耿於懷,並渴望著若有一個姊姊能幫助兒時害羞的他與女生相處,因此安排一個姊姊闖入Antoine生活中。

我很喜歡作者描繪角色神韻、姿態、情感流動的技巧,雖然媒材都只有簡單的線條及陰影,卻能感受到滿溢於畫框的夏天溫度。

Photo Credit: ©Yu An 《The first vote of love》敘述Yu An成年後第一次投票即逢平權公投的深刻感受。

Photo Credit: ©Yu An 插畫作品《farewell》

Photo Credit: ©Yu An 插畫作品《Summer Daily Melody》

受訪畫家介紹

Yu An,本名饒予安,一九九七年生,自由創作者。畢業於於國立台北藝術大學動畫學系,創作以紀錄生活為主,擅長回顧、反省、整理(除了房間),傾向用理性包裝感性。曾獲2019年法國安古蘭國際漫畫節Draw Me Comics數位漫畫獎季軍、西班牙Prime the Animation! 動畫節詩意特別獎。Facebook @yuannrao

