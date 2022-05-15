【專訪】插畫家Yu An：在創作上沒有必要刻意定位自己的性別，人人都能為珍視的理念發聲
我們想讓你知道的是
身為創作者，我覺得在創作上沒有必要刻意定位自己的性別，因為我們都是人，人人都能為珍視的理念發聲，所以影響創作題材的還是跟作者是一個什麼樣的人，以及他遭遇或重視的事比較有關。
文：CCC編輯部
擅長細膩觀察生活，以溫暖色調、柔軟筆觸作畫，新銳創作者Yu An的作品總是畫面靜謐而情感豐沛，有時令人會心一笑，有時則深深觸動人心。2019年她以描繪台灣同婚公投的《The first vote of love》於法國安古蘭漫畫節奪下Draw Me Comics競賽季軍。
同年，《CCC創作集》邀請Yu An繪製一篇與女性經驗相關的短篇漫畫〈長途觀景巴士HER〉，並與這一位年輕而敏感的創作者聊聊創作過程。
- Q：平常創作的靈感來源是什麼？生活中哪種面向的事物會特別觸動妳呢？
所有事物。遭遇到感受比較深刻的事情、需要抒發的事情、或需要傳達表態的事情...所有。
- Q：身為女性，對妳在創作與觀察題材上，有什麼影響嗎？
沒有。老實說我並沒有特別意識到這件事，也不認為一個創作者的理念、題材背後的影響會與他的性別有太大的關係。（會抱持著這樣的想法只能說自己很幸福，生長在一個幾乎沒有因為自己的性別而遭受不平等對待的環境裡。）
身為創作者，我覺得在創作上沒有必要刻意定位自己的性別，因為我們都是人，人人都能為珍視的理念發聲，所以影響創作題材的還是跟作者是一個什麼樣的人，以及他遭遇或重視的事比較有關。
- Q：妳在故事大綱中寫出長途觀景巴士是一個「觀看與理解」的隱喻概念，也提到了刻板印象與誤解，可以從妳的經驗談談，為什麼會特別關注人與人之間的觀看與理解嗎？又為什麼「HER」是那個被觀看的對象呢？
與我的成長經歷，以及渴望被愛的人、周遭、大環境理解、認同的心情有關。 「觀看」往往是在接觸、相處前的第一步，我想在此反映的是這個「觀看」動作發生的過程。
而「HER」在故事中的設定是一個被觀看的被動者，也象徵女性在各方面傾向處於被動的角色，然而不只女性，她被觀看的狀況可以套用於社會上任何人，同時她們也會作為觀看者去觀看別人。
- Q：〈長途觀景巴士HER〉（以下簡稱〈HER〉）使用的媒材很有意思，像是把圖畫放入卡套中，可以稍微介紹一下這次使用了哪些媒材，及使用它們的原因嗎？
起初是先想到要在故事結尾設計一頁「給讀者的（偽）試乘券」，試圖將讀者觀看的位置從毫無關聯的旁觀者，轉變為故事中的乘客之一。
由於日常中人人皆同時作為觀看與被觀看者，讀者將作為巴士的乘客一同身在其中，藉此傳達「或許你就是下一個乘客」之意念。因此，配合試乘券的概念，統一將所有格子設計成相同大小類似票券的形狀，像剪貼簿或收集本，它乘載著至今收集的票券、故事及景色。
媒材用的是自己平時較熟悉、確信能運用自如的東西。我很喜歡羊毛紙厚實又柔軟的材質，拿來剪貼層次感很棒，故背景是250磅的羊毛紙剪貼再去合成，畫的部分主要都是電腦繪圖居多，有時會靠感覺去疊一些手繪的材質。
- Q：妳雖然就讀動畫學系，但是插畫的作品非常多，亦有漫畫作品。可以不可以談談動畫、插畫與漫畫這幾種表現方式，對妳來說有什麼不同意義？其中是否有比較偏愛的表現形式呢？
雖然以直觀的概念去區分的話這三者的形式的確大有不同，但對我而言，我當下較重視的是能夠表達的過程及其目的，無論任何形式，我基本上都是以抒發及傳達為出發點，並沒有根據形式差異而感受到太多不同的意義。
技術層面的差異而言，我覺得最大的不同是製作期的時間，動畫通常是製作期最長的一個形式，漫畫及插畫則相對短。因為自己的想法常常變來變去，所以會把最深刻和最需要時間醞釀的想法留給動畫，比較快速流逝的想法留給平面的漫畫及插畫，利用想法流逝的時間分配想做的形式為主。
不過有時候也不一定啦（很麻煩的一個人），像去年完成的動畫短片其實有先畫成六頁的概念漫畫，再轉成動畫，有些鏡頭也是從過去相同概念的插畫構圖轉化而成，沒有絕對明確的界線，很自由，這也是我很喜歡利用不同媒材形式創作的原因。
目前偏愛的表現形式應該是插畫吧。
- Q：能不能告訴我們一、兩個影響妳最深、或最喜歡的漫畫作品，以及喜歡它們的理由是什麼呢？
近期很喜歡的作品是Bastien Vivès於2017年出版的圖像小說 Une sœur （暫譯：一個姊姊）。故事關於一個夏天，13歲的Antoine及16歲的Hélène相遇並共處一室，兩人之間的關係、情愫，以及性、情感上的啟蒙及體驗......
由於作者出生前母親曾流產過，他對於失去「原本能夠擁有一個姊姊」的機會耿耿於懷，並渴望著若有一個姊姊能幫助兒時害羞的他與女生相處，因此安排一個姊姊闖入Antoine生活中。
我很喜歡作者描繪角色神韻、姿態、情感流動的技巧，雖然媒材都只有簡單的線條及陰影，卻能感受到滿溢於畫框的夏天溫度。
受訪畫家介紹
Yu An，本名饒予安，一九九七年生，自由創作者。畢業於於國立台北藝術大學動畫學系，創作以紀錄生活為主，擅長回顧、反省、整理（除了房間），傾向用理性包裝感性。曾獲2019年法國安古蘭國際漫畫節Draw Me Comics數位漫畫獎季軍、西班牙Prime the Animation! 動畫節詩意特別獎。Facebook @yuannrao
本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此
原文標題為〈新感覺推薦：Yu An〈長途觀景巴士 HER〉
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
我們想讓你知道的是
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代工藝技術，創造兼具專業潛水錶機能與優雅風格的代表作，讓錶迷玩家心動不已。
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，重新演繹1960年代的經典潛水錶款，繼承浪琴表一脈相傳的鬼斧神工，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代技術，打造無可比擬的精彩腕錶。揉合經典美學與創新工藝，讓許多錶迷玩家都拜倒在浪琴表LEGEND DIVER極致不凡的魅力之下。
浪琴表LEGEND DIVER優雅匠心，一如絕無僅有的陶藝之美
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這就是任憑時間打磨、不斷自我砥礪進化的浪琴表，以最高水準的頂尖工藝翻新傳奇，向尊貴的優雅精神與風格追求致敬，打造腕錶世界無可取代的經典魅力。
浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨
晶瑩剔透、高可塑性，是玻璃令人嚮往的本色，而玻璃工藝的製作過程，本身即是一門藝術。經驗豐富的匠人運用口吹或手工熱塑拉絲，做出千變萬化的玻璃塑形，接著為玻璃融入色調，將岩漿一般的滾燙玻璃形塑成理想樣貌。冷卻後的玻璃，酷似寶石的質感與硬度，百看不厭。精準而巧妙的玻璃工藝，正與浪琴表LEGEND DIVER相映成趣。
浪琴表LEGEND DIVER延續潛水錶血統不斷進化，如今的復刻新版保留原作精神，包括：錶殼線條、面盤設計、微凸鏡面、面盤外圈潛水計時刻度環等，可說是一脈相傳，唯細節之處有賴與時俱進的製錶工藝，處理得更為精緻漂亮。
聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。
不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER
集優雅的浪琴印象、潛水運動血統、經典復古風格於一身，浪琴表LEGEND DIVER新錶款以嶄新的色彩面貌，以及當代技術的精準性能，打造經典系列的全新代表作，不只見證浪琴表190年的豐富製錶技術，也展現浪琴傳承百年卻從不故步自封的進步精神，在追求完美細節的路上，擁抱創新、講究精髓，不斷為腕錶歷史寫上傳奇創新的一頁。