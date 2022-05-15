【專訪】插畫家Yu An：在創作上沒有必要刻意定位自己的性別，人人都能為珍視的理念發聲

文：CCC編輯部

擅長細膩觀察生活，以溫暖色調、柔軟筆觸作畫，新銳創作者Yu An的作品總是畫面靜謐而情感豐沛，有時令人會心一笑，有時則深深觸動人心。2019年她以描繪台灣同婚公投的《The first vote of love》於法國安古蘭漫畫節奪下Draw Me Comics競賽季軍。

同年，《CCC創作集》邀請Yu An繪製一篇與女性經驗相關的短篇漫畫〈長途觀景巴士HER〉，並與這一位年輕而敏感的創作者聊聊創作過程。

Q：平常創作的靈感來源是什麼？生活中哪種面向的事物會特別觸動妳呢？

所有事物。遭遇到感受比較深刻的事情、需要抒發的事情、或需要傳達表態的事情...所有。

Q：身為女性，對妳在創作與觀察題材上，有什麼影響嗎？

沒有。老實說我並沒有特別意識到這件事，也不認為一個創作者的理念、題材背後的影響會與他的性別有太大的關係。（會抱持著這樣的想法只能說自己很幸福，生長在一個幾乎沒有因為自己的性別而遭受不平等對待的環境裡。）

身為創作者，我覺得在創作上沒有必要刻意定位自己的性別，因為我們都是人，人人都能為珍視的理念發聲，所以影響創作題材的還是跟作者是一個什麼樣的人，以及他遭遇或重視的事比較有關。

Q：妳在故事大綱中寫出長途觀景巴士是一個「觀看與理解」的隱喻概念，也提到了刻板印象與誤解，可以從妳的經驗談談，為什麼會特別關注人與人之間的觀看與理解嗎？又為什麼「HER」是那個被觀看的對象呢？

與我的成長經歷，以及渴望被愛的人、周遭、大環境理解、認同的心情有關。 「觀看」往往是在接觸、相處前的第一步，我想在此反映的是這個「觀看」動作發生的過程。

而「HER」在故事中的設定是一個被觀看的被動者，也象徵女性在各方面傾向處於被動的角色，然而不只女性，她被觀看的狀況可以套用於社會上任何人，同時她們也會作為觀看者去觀看別人。

Q：〈長途觀景巴士HER〉（以下簡稱〈HER〉）使用的媒材很有意思，像是把圖畫放入卡套中，可以稍微介紹一下這次使用了哪些媒材，及使用它們的原因嗎？

起初是先想到要在故事結尾設計一頁「給讀者的（偽）試乘券」，試圖將讀者觀看的位置從毫無關聯的旁觀者，轉變為故事中的乘客之一。

由於日常中人人皆同時作為觀看與被觀看者，讀者將作為巴士的乘客一同身在其中，藉此傳達「或許你就是下一個乘客」之意念。因此，配合試乘券的概念，統一將所有格子設計成相同大小類似票券的形狀，像剪貼簿或收集本，它乘載著至今收集的票券、故事及景色。

媒材用的是自己平時較熟悉、確信能運用自如的東西。我很喜歡羊毛紙厚實又柔軟的材質，拿來剪貼層次感很棒，故背景是250磅的羊毛紙剪貼再去合成，畫的部分主要都是電腦繪圖居多，有時會靠感覺去疊一些手繪的材質。

Q：妳雖然就讀動畫學系，但是插畫的作品非常多，亦有漫畫作品。可以不可以談談動畫、插畫與漫畫這幾種表現方式，對妳來說有什麼不同意義？其中是否有比較偏愛的表現形式呢？

雖然以直觀的概念去區分的話這三者的形式的確大有不同，但對我而言，我當下較重視的是能夠表達的過程及其目的，無論任何形式，我基本上都是以抒發及傳達為出發點，並沒有根據形式差異而感受到太多不同的意義。

技術層面的差異而言，我覺得最大的不同是製作期的時間，動畫通常是製作期最長的一個形式，漫畫及插畫則相對短。因為自己的想法常常變來變去，所以會把最深刻和最需要時間醞釀的想法留給動畫，比較快速流逝的想法留給平面的漫畫及插畫，利用想法流逝的時間分配想做的形式為主。

不過有時候也不一定啦（很麻煩的一個人），像去年完成的動畫短片其實有先畫成六頁的概念漫畫，再轉成動畫，有些鏡頭也是從過去相同概念的插畫構圖轉化而成，沒有絕對明確的界線，很自由，這也是我很喜歡利用不同媒材形式創作的原因。

目前偏愛的表現形式應該是插畫吧。

Q：能不能告訴我們一、兩個影響妳最深、或最喜歡的漫畫作品，以及喜歡它們的理由是什麼呢？

近期很喜歡的作品是Bastien Vivès於2017年出版的圖像小說 Une sœur （暫譯：一個姊姊）。故事關於一個夏天，13歲的Antoine及16歲的Hélène相遇並共處一室，兩人之間的關係、情愫，以及性、情感上的啟蒙及體驗......

由於作者出生前母親曾流產過，他對於失去「原本能夠擁有一個姊姊」的機會耿耿於懷，並渴望著若有一個姊姊能幫助兒時害羞的他與女生相處，因此安排一個姊姊闖入Antoine生活中。

我很喜歡作者描繪角色神韻、姿態、情感流動的技巧，雖然媒材都只有簡單的線條及陰影，卻能感受到滿溢於畫框的夏天溫度。

Photo Credit: ©Yu An 《The first vote of love》敘述Yu An成年後第一次投票即逢平權公投的深刻感受。

Photo Credit: ©Yu An 插畫作品《farewell》

Photo Credit: ©Yu An 插畫作品《Summer Daily Melody》

受訪畫家介紹

Yu An，本名饒予安，一九九七年生，自由創作者。畢業於於國立台北藝術大學動畫學系，創作以紀錄生活為主，擅長回顧、反省、整理（除了房間），傾向用理性包裝感性。曾獲2019年法國安古蘭國際漫畫節Draw Me Comics數位漫畫獎季軍、西班牙Prime the Animation! 動畫節詩意特別獎。Facebook @yuannrao

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈新感覺推薦：Yu An〈長途觀景巴士 HER〉

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航