來自馬來西亞的楊紫瓊，真實人生的奮鬥毫不輸給《媽的多重宇宙》裡的秀蓮

「你不懂若當初沒嫁給你，我現在會有多成功。」在《媽的多重宇宙》裡，女主角秀蓮看見在另一個宇宙裡，自己選擇留在原地，沒有跟隨丈夫遠走他鄉，最終反而成功著名演員後，對著此生眼前的丈夫哀怨說著。

換個問法套在楊紫瓊的現實生活，似乎也是有趣的哲理題——如果她沒接演《媽的多重宇宙》，這輩子是否就永遠只能定位在「武打女星」稱號？

儘管，楊紫瓊曾經入圍過演技類項目。1997年，她曾以《宋家皇朝》的宋氏三姐妹大姐宋靄齡一角，入圍第17屆香港金像獎最佳女配角，是演員生涯首個重要的獎項入圍肯定。2001年，她甚至憑藉《臥虎藏龍》的俞秀蓮一角，除了入圍台灣金馬獎與香港金像獎的最佳女主角外，甚至還挾帶《臥虎藏龍》當年的洶湧氣勢，入圍英國電影學院獎的最佳女主角。

Photo Credit: 中央社 導演李安（左）與女星楊紫瓊（右）近20年前合拍「臥虎藏龍」。

但全都鎩羽而歸，從來沒有一個獎項為她烙印；殘酷地說，這些電影甚至也稱不上楊紫瓊的閃光代表作。

《宋家皇朝》主線始終是張曼玉飾演的宋慶齡。《臥虎藏龍》看似以她掛帥，但在一般觀眾的刻板記憶中，搶鏡程度遠遠比不上女配角章子怡，後者甚至憑藉這部電影斬獲許多重要獎項，從此平步青雲，成功擠進演技與票房保證一線。

再回顧楊紫瓊曾參與的商業大片。

自從1984年拍攝首部電影《貓頭鷹與小飛象》，以女打星形象出道後，她彷彿就此定位，連續接演的《皇家師姐》、《皇家戰士》、《中華戰士》等，無一不是要拳打腳踢，飛天遁地。

看似一開始就認定的演藝路線，實則是形勢逼人。雖然楊紫瓊是1983年馬來西亞小姐冠軍，美貌算是經過認證，但放在當年的香港娛樂圈的審美標準，她黝黑健康的外型不算主流。若想要在當時迅速闖出一片天，唯有靠武打形象來殺出血路。

幸運地，從小就主修芭蕾舞，甚至擁有英國皇家舞蹈學院戲劇舞蹈專業學士學位的楊紫瓊，擁有紮實柔軟的肢體動作，消化武打招式難度不大，因此兩年內拍了幾部動作片後，雖然電影不算爆紅，但的確讓她香港競爭激烈的影壇脫穎而出，一打成名，之後還認識到香港富商潘迪生，下嫁息影。

不料婚姻僅維持3年就破局。此時，楊紫瓊恰好受到導演唐季禮邀約，夥拍成龍出演《警察故事3：超級警察》，之後更一鼓作氣，在兩年內拍了7部作品，包括《新流星蝴蝶劍》、《東方三俠》、《武俠七公主》、《太極張三豐》等。合作明星皆為一時之選，包括李連杰、梁朝偉、張曼玉、梅艷芳、鄭裕玲等當時得令的紅牌。

這種產量在當時香港影壇來說看似普遍，尤其鄭裕玲還曾有「鄭九組」名號，即同時間軋9部電影也不喘氣的記錄，可想而知當時香港拍片產量與速度的盛況。但其他女星拍電影可能只需要擠眉弄眼，楊紫瓊每部電影卻都要真槍實彈安排打戲。

看似換來穩定且有品質的高曝光量，實際上體能消耗量高得難以想像。成龍甚至一度向楊紫瓊開玩笑表示，憑藉她這種不遜於男人的拼搏狠勁，害他必須要想出更多花招才能在影壇生存。

不過，就算楊紫瓊拍了那麼多打戲，海報女主角幾乎高掛著她的名字，甚至一度是香港影壇片酬最高的女明星，卻始終沒有一部電影由她單獨掛帥。就算在1997年受邀演出007系列影片《007：明日帝國》（Tomorrow Never Dies），成為龐德電影首位華人女星，也是少數擁有身份主體意識的女角色，但這依舊是男人視角出發的電影，楊紫瓊充其量只是淪為會走動的花瓶，看似破格演出，實際上仍不算是由本身魅力貫穿全片的代表作。

事實上，楊紫瓊早有醒覺意識，知道武打之路並非是長久之計，因此不斷尋找能展現演技的機會，試圖轉型。

在1996年，楊紫瓊曾希望透過許鞍華導演的《阿金的故事》轉型。許鞍華的作品以細膩劇情類著稱，演員也常透過她的電影獲獎，楊紫瓊自然也抱著這種期望拍攝。雖然，這部電影讓觀眾首次見識到楊紫瓊較靜態的表演，展現出有別於以往英氣巾幗的面貌，但這部描述武打替身的電影叫好不叫座外，一場從天橋上一躍而下的戲份，楊紫瓊還因賣力過度而跌傷背部，幾乎導致終生癱瘓。

2000年時，楊紫瓊與當時戀人鍾再思一度自組電影公司，並籌拍《天脈傳奇》及《飛鷹》，試圖打造一系列以她掛帥的電影。不過，兩部電影口碑與票房失利，兩人也因故分開。

20年過去，楊紫瓊平均每年都還是推出一部作品保鮮，有些甚至是話題之作，如《藝伎回憶錄》、《神鬼傳奇3》、《瘋狂亞洲富豪》、《尚氣與十環傳奇》等，但每部幾乎都只是配角戲份，演技發揮空間有限。

Photo Credit：華納兄弟 楊紫瓊在《瘋狂亞洲富豪》飾演男主角的母親

眼看今年就要踏入耳順之年，女演員最寶貴的黃金年華慢慢黯淡，能擔綱女主角且發揮演技的機會日漸萎縮，手上卻依舊沒有一個沉甸甸的獎項加持正名，對於這個知名度享譽國際的女明星來說，影壇地位始終有些遺憾。

這等遺憾，就像《媽的多重宇宙》的秀蓮。這名適逢中年危機的婦女，曾在無數的決定路口擁有更精彩的多元可能性，最終卻卡在一個僵化無趣的移民生活，沒有掌聲與期待，只有滿滿可預見的缺憾。

因此，當楊紫瓊接到《媽的多重宇宙》劇本，就像故事裡的秀蓮獲得重生，最終成功打開天眼，融會貫通，將多年隱藏已久的表演能量熊熊爆發時，那種螢幕上與現實經歷的結合觸動，實在是難以一言概括。