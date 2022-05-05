南越首都西貢淪陷47周年：海峽兩岸「藍綠紅」三個勢力，都可以從越戰中找到自己的影子

今年4月30日是越南共和國首都西貢淪陷47周年的紀念日，筆者有幸在4月10日到4月27日返回美國一趟，卻與越南僑團30日舉辦的紀念活動擦身而過，實在是感到遺憾。身為第三代外省人，向來以中華民國派自居的筆者，對流亡美國的越南難民與他們的後人，一直都抱持感同身受的態度。無論是1949年的外省人還是1975年的南越人，離開鄉土的目的都是為了躲避共產暴政。

更何況中華民國首都南京陷共的日子，是1949年4月23日，兩者同樣都是「黑色四月」（Black April）。回到越南戰爭的時代，中華民國政府在蔣中正與蔣經國父子的領導下，把越南視為反攻大陸的跳板，積極支持南越政府抵抗北越政權的侵略。越南共和國一度被中華民國視為東亞頭號反共友邦，還將擁有豐富反共經驗的胡璉將軍派往西貢擔任大使，維繫兩國的邦誼。

然而在南越淪亡47年後的今天，台灣已經沒有多少人記得越南共和國這個國家的存在，提到越南時首先聯想到的都是現存的越南社會主義共和國。台灣從1990年代開始正視了越南由共產主義政權統治的事實，開展與河內當局的經貿交流。無論是國民黨還是民進黨執政，台北都從務實外交的角度出發，不再如過去兩蔣時代那般積極支持海外的反共越南僑團。

台灣的統派與獨派人士，則都是「勝者為王，敗者為寇」的信奉者，順應勝利者北越的「民族解放」史觀。統派稱讚胡志明力抗「美帝國主義」，實現了國家民族的統一，卻完全不顧這樣的統一是建立在對人權的侵害之上，更諷刺的是這些統派很多也同樣是被共產主義政權趕出家園的外省軍民之後。獨派也沒有好到哪去，以同樣的思維邏輯把胡志明當成爭取越南民族獨立的英雄。

更重要的一點，則是今日的民進黨政權基於「抗中保台」的戰略需要，更是積極拉攏日益反中的河內政權，自然對於和自己毫無歷史淵源的南越遺民避之唯恐不及。筆者認識的許多南越遺民，本來對台灣很有好感，卻對民進黨政府的態度深感莫名其妙。而在這個南越遺民在美國影響力越來越強的今天，這樣疏離歷史的態度肯定對台灣的外交毫無幫助。

Photo Credit: 李博儒 「小西貢」居民紛紛來為保衛越南的英雄獻花致敬，有趣的是這次主辦單位是大家一般認為對南越較不友善的民主黨

看到與兩岸的相似處

為什麼筆者會對越南還有越戰的歷史感興趣？撇開筆者祖籍廣東，廣東與越南有地理淵源；外加自己是美籍華人，過去就讀的加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）旁邊就是全球最大的南越遺民聚集區這兩個原因不提；我認為最重要的原因，在於海峽兩岸的藍綠紅三個勢力，其實都可以從越戰的三個角色中找到自己的影子。

毫無疑問的，北越政權的最直接對照組就是中共政權，兩邊都各有一個定於一尊的極權領袖，河內的是胡志明，北京的是毛澤東。胡志明與毛澤東的共同點是奪權前或者統一前都擅長勾結境外勢力，卻在奪權後或者統一後靠民族主義來鞏固政權。中共本身靠蘇聯起家，卻在政權鞏固後與莫斯科翻臉，北越在統一前聲稱南海為中國的，統一以後又因為主張南海主權屬於越南而與北京鬧翻。

中華民國的對照組是越南共和國，同為遭遇共產革命而導致國土分裂的受害者，都有大量軍民同胞為了躲避暴政，追求自由而跨海離鄉的歷史。兩個國家都以反對共產主義為訴求，都採取親美政策，但也都有被美國拋棄或出賣的經歷。唯一真正的差別，是中華民國還有一個台灣可以撤退，越南共和國則是亡國了就亡國了，富國島的面積實在太小，不足以成為反共復興基地。

至於早期以推翻中華民國法統，建立台灣共和國為目標的獨派，相對應的是在南越境內的南越民族解放陣線。簡稱「越共」的他們，過去都被我們視之為北越在南越扶持的代理人，可南越民族解放陣線有自己的政治綱領，那就是把南越建設成一個獨立的社會主義國家，而不是與北越統一。事實上，他們甚至早在1969年就已經宣告成立了一個與北越政權互不隸屬的越南南方共和國。

與早期為了推翻中華民國，選擇與中共合作的台獨一樣，「越共」也從推翻西貢政權的立場出發接受北越援助。但是等到越南共和國這個共同敵人被消滅調以後，北越立即將矛頭對準「越共」，於1976年以武力強行併吞已完成獨立建國的越南南方共和國。原本國號為越南民主共和國的北越，在併吞越南南方共和國之後也更名為越南社會主義共和國。

Photo Credit: 李博儒 看到越南的反共英烈，筆者當下想到的就是張靈甫與邱清泉這些死於反共戰役中的國軍英烈

一種莫名的親切感

整體而言，越南的歷史脈絡就是海峽兩岸的一面鏡子，差別只是越南真的「統一」，而且也真的「獨立」了，不像兩岸的統獨論戰還處於現在進行式。在南越境內對抗西貢的共軍中，同時存在著「統派」與「獨派」，也讓筆者想起同時代反抗兩蔣統治的台灣黨外勢力之中，也同時存在「統派」與「獨派」的情況，實在是太親切了。

逃難到美國的南越遺民之中，有相當高比例是反共華僑，而且還有被美軍組織起來對抗「越共」的所謂「儂族」（Nung People）老兵。他們時常會高舉星條旗、青天白日滿地紅旗與黃底三線旗參加洛杉磯的雙十國慶升旗典禮。每當看到他們，筆者就想到那些在古寧頭、登步島、一江山以及大陳島抵抗中共的國軍將士，或者在滇緬邊區揮舞國旗的異域孤軍。

這些都是屬於南越遺民與台灣外省族群的共同歷史記憶，兩個國家的軍人過去都曾經是一同抗擊共軍的盟友，這樣的情誼看在從事口述歷史工作的筆者眼中更是難能可貴。當然可能會有讀者站出來質疑筆者，指出越南共和國從來沒有統治過北緯17度以北的越南領土，中華民國卻實際統治過大陸38年，兩者情形不完全一樣，沒有辦法類比。