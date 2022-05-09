2022/05/09,
國際

尼克森訪中50周年（上）：昔日的蔣中正友人，為何與中共上演「改變世界的一周」

尼克森訪中50周年（上）：昔日的蔣中正友人，為何與中共上演「改變世界的一周」
進入尼克森圖書館的大廳，印入眼簾的就是尼克森總統的照片|Photo Credit: 李博儒

我們想讓你知道的是

1969年3月爆發的珍寶島事件，中共與蘇聯的關係正在急遽惡化之中。從「敵人的敵人就是朋友」，還有蘇聯在冷戰時代被美國視為頭號敵人的戰略思考出發，聯合中共制衡蘇聯成為了擺在尼克森面前最符合美國利益的抉擇。

今年2月21日，是美國總統尼克森（Richard M. Nixon）訪問中國50周年的紀念日，這個日子無論對美國還是兩岸都格外重要，筆者卻沒有在《關鍵評論網》上發文探討，確實是相當失職。

可事實上，這是當時筆者考量到自己即將在4月份回美國一趟，屆時可以親自訪問位於南加州的尼克森圖書館（Richard Nixon Presidential Library and Museum）後與《關鍵評論網》編輯群達成的共識。

尼克森圖書館在2016年10月14日完成了重新裝修，又在2020年7月23日被時任美國國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo）用來發表他著名的反共政策演說。此舉被許多觀察家認為，是美國川普（Donald Trump）政府正式宣告美國脫離「尼克森主義」（Nixon Doctrine）的一場關鍵宣示。儘管川普沒能在2020年的總統大選中連任，但是現任總統拜登（Joe Biden）的對華政策確實也「回不去了」。

因此親自前往尼克森圖書館訪問後，再回來跟《關鍵評論網》的讀者們探討，筆者怎麼看待尼克森的那場世紀之旅可能會更為適合。為什麼尼克森對中國的訪問那麼重要呢？在他之前，不是也有艾森豪（Dwight D. Eisenhower）在1960年訪問台北嗎？從《中華民國憲法》的意義上來看，其實尼克森絕對稱不上第一個訪問中國的美國總統。

不過艾森豪對台北的訪問只有兩天一夜，尼克森對中國的訪問卻長達一個星期，恐怕美國總統很少有對一個國家訪問如此長時間的紀錄。二戰的美國總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt），無論他與邱吉爾（Winston Churchill）關係有多麼密切，也不曾一次在英國本土停留那麼長的時間。當然如果把30年代羅斯福到英屬巴哈馬度假釣魚的時間都涵蓋在內，確實是每一次都超過一個星期。

威爾遜（Woodrow Wilson）1912年剛當選總統時，同樣有到英屬百慕達待一個月的紀錄，可巴哈馬跟百慕達都不是英國本土，羅斯福與威爾遜前往的目的也非談論公事。所以截至目前為止，還沒有哪一次美國總統的對外出訪是可以與尼克森訪問中國做比較的，這是為什麼在西方世界這一個星期被稱呼為「改變世界的一周」（The Week that Changed the World）。

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Photo Credit: 李博儒
尼克森圖書館內，也展示了陳香梅接受尼克森指派，阻止阮文紹與北越和談，為詹森總統做球的相關內容

和平主義者尼克森

尼克森總統圖書館位於南加州橙郡（Orange County）的約巴林達（Yorba Linda），佔地52000平方呎，由美國國家檔案館（National Archives and Records Administration）與尼克森基金會（Richard Nixon Foundation）共同管理。該館成立於1990年，當時尼克森總統還有他的夫人帕特（Pat Nixon）都還在世。夫人與尼克森先後於1993年和1994年去世後，兩人都埋葬在圖書館裡。

最讓尼克森感到自豪的地方，在於他雖然不是唯一來自加州的美國總統，卻是唯一一個生在加州的美國總統。就連曾經擔任過加州州長，在加州擁有的紀念圖書館規模比尼克森圖書館還要大的雷根（Ronald Reagan）總統，其實都出生在伊利諾州。所以館方人員在介紹尼克森的時候，都不厭其煩的向筆者強調尼克森與加州的淵源高於好萊塢影星出身的雷根。

雖然同為保守派共和黨人，尼克森與雷根另外一大差異在於他更擅長透過外交而非軍事手段解決問題。這一方面的差異，完全彰顯於雷根圖書館展示了F-117戰鬥機、F-14戰鬥機以及M1戰車等彰顯美國國防力量的武器，而尼克森圖書館則完全沒有。尼克森圖書館更強調的，是尼克森總統如何透過與中共還有蘇聯的和解，讓美國擺脫了越戰的泥沼。

當然對「和平」的定義，本身因人而異，如果達成「和平」的手段是透過所謂秘密外交，甚至於犧牲友邦的手段來達成，可能歷史就不會寫得那麼光彩。因為在出賣中華民國以前，甚至於當選美國總統以前，尼克森與他幕僚季辛吉（Henry Kissinger）就率先出賣了美國在東南亞的頭號盟友越南共和國，派遣特使陳香梅遊說南越總統阮文紹不要與北越和談。

因為一旦阮文紹與北越和談成功，結束越戰的功勞就要由詹森（Lyndon B. Johnson）總統與民主黨政府獨享，不利於共和黨的選情。於是尼克森派出反共情緒強烈的陳納德（Claire L. Chennault）夫人出馬，成功破壞了南北越的和談。然而等尼克森當選總統後，擔任其國安顧問的季辛吉非旦沒力挺南越，還迫使阮文紹接受了更喪權辱國的和談條件。

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Photo Credit: 李博儒
曾經是蔣中正友人的尼克森，在當選總統前是訪問台灣的常客，圖書館也展示了他到訪台北的照片

曾經也是反共鐵人

最終南越政府被迫承認北越在南越境內設置的代理人，也就是越共主導的南越南共和國為獨立的政治實體，還允許越共保留15萬人的軍隊在南越境內。

尼克森此舉，等於提前宣告越南共和國死刑，也難怪他雖然結束了越戰，卻在美國歷史上的地位極具爭議。就連大導演喬治盧卡斯（George Lucas）都坦承，他是以尼克森的形象來塑造「星際大戰」（Star Wars）的反派白卜庭（Sheev Palpatine）。


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