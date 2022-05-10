尼克森訪中50周年（下）：在中國崛起的今天，是否該繼續支持「尼克森主義」？

改變台灣地位的那一周

於是就有了尼克森總統1972年2月21日到2月28日，對北京、杭州以及上海做了長達一個星期的訪問。雖然尼克森基於「結交新朋友，不要辜負老朋友」的原則，沒有馬上宣布與中華人民共和國建交，因為中共方面提出的建交條件就是美國必須與台灣斷交。但是這一躺訪問結束後，北京被允許在華盛頓特區設置聯絡處，正式拉開美國同時與「兩個中國」政權打交道的序幕。

卡特（Jimmy Carter）後來對中華人民共和國的承認，其實只是讓原本在華府有大使館的中華民國以及只有聯絡處的中華人民共和國轉換身份，變成中華人民共和國有大使館，中華民國只剩下代表處而已。對中華民國而言，尼克森登陸的最大影響是導致了日本首相田中角榮在1972年9月跟著造訪北京，並隨即達成日本與中共的「國交正常化」。

接踵而來的，是大量配合美國推行「一個中國」政策，承認中華民國為中國唯一合法政府的泰國以及菲律賓等亞洲反共友邦先後承認中共，同時與台灣斷交。尼克森上台後，中華民國一連失去了聯合國席位還有幾乎所有亞洲的友邦，筆者相信即便越南共和國沒有在1975年4月30日淪亡，遲早都是要如同南韓一樣與中華人民共和國建交的。

換言之，今天台灣在國際社會上的寸步難行，就是始自於尼克森對中國的訪問。筆者出生於1984年，正是尼克森訪問中國的12年之後，相信與我同世代的讀者，都親身體驗過台灣不能在國際社會上使用正式國號與國旗的滋味，卻不一定知道造成台灣陷入此一困境的始作俑者是誰。透過這篇文章，我們應該能瞭解這段50年前的歷史是如何影響台灣。

不過平心而論，尼克森對中國的訪問對台灣並不是毫無益處。雖然中共堅持其「一個中國」原則，主張中華人民共和國是唯一代表中國的合法政府，強調台灣是中華人民共和國的一部份，但也同時非正式的放棄了以武力統一為實現兩岸統一的唯一手段。1972年2月28日由尼克森與周恩來共同發表的《上海公報》（Shanghai Communiqué），就為兩岸的重新接觸打下了基礎。

Photo Credit: 李博儒 尼克森與周恩來發表的《上海公報》，給兩岸關係帶來了永遠的改變

從反對到擁護「尼克森主義」

而尼克森對中國的歷史性訪問，傷害最深的無疑是蔣中正父子的威信，從此之後中華民國再也沒有辦法向海外華人宣稱自己是唯一代表中國的合法政府。中華民國政府統治台灣的合法性，也從這個時候開始遭受到主張台灣獨立與中國統一運動者兩股勢力的挑戰。本來與自由中國關係良好的尼克森，就此成為台灣的拒絕往來對象，甚至在蔣中正的日記中被稱呼為「尼丑」。

對於《上海公報》，蔣中正的立場是否定到底的，即便最大的靠山美國已經決定與中共和平共存，他仍堅持與中共誓不兩立的原則。他對尼克森在與周恩來的對話中，以「台灣」稱呼中華民國尤其無法接受，於是在1972年2月28日的日記中寫道：「閱尼丑與周匪所發表之『聯合公報』不勝憤慨，此為尼丑手出賣我政府既定之方針，亦為其槍下屈服之一舉，無恥已極。」

蔣中正懷抱著與中共誓不兩立的原則於1975年去世，他的兒子蔣經國雖改以「三民主義統一中國」口號取代過往的「反攻中國」國策，卻以「不接觸、不談判、不妥協」的「三不」政策回應中共的「一國兩制」。台灣雖然批評尼克森與卡特出賣友邦的行為，卻終究還是沒有脫離美國領導的自由世界，堅持貫徹蔣中正「堅守民主陣容」的遺志。

要等到蔣經國執政末期，尤其是李登輝上台以後，隨著與中共沒有直接仇恨的本省人及外省二代掌權，中國國民黨才開始務實面對中華人民共和國為一個存在的政治實體。《上海公報》因為讓「中國」兩字的存在有了模糊化的空間，讓國民黨精英們找到了一個在不否定中華民國的情況下與中華人民共和國進行事務性協商的可能性。

陸軍官校21期畢業，曾擔任三軍大學主任教官的李啟明少將指出，尼克森在《上海公報》中強調，美國認知到「海峽兩岸都堅持一個中國，並對這一立場不表異議」。可尼克森在認知到兩岸都堅持「一個中國」的同時，卻又沒有給「一個中國」的內涵提出定義，於是就讓兩岸有了可以自行定義何為「一個中國」的空間，從而能夠「以和平代替對抗」，展開交往與接觸。

Photo Credit: 李博儒 葬在尼克森圖書館內的尼克森夫婦，他們對世界的影響至今尚未蓋棺定論

「尼克森主義」的貢獻與缺失

以這個沒有給「中國」兩字下達明確內涵的「尼克森主義」為基礎，就有了後來中國國民黨堅持的「一個中國，各自表述」的「九二共識」。

平心而論，靠著這個「尼克森主義」，包括海峽兩岸在內的東亞世界確實享受了長達50年的和平歲月。東亞人不像歐洲人或中東人，有狂熱的意識形態或者宗教信仰，民族主義只是政客用來鞏固統治的口號，更擅長於所謂「悶聲發大財」。

沒有類似90年代發生在巴爾幹半島的種族清洗，還有後來阿富汗，伊拉克以及敘利亞的反恐戰爭，亞太地區很快就發展成全世界最具潛力的經濟市場。中國人民更是在北京與華府解除敵對狀態後，得以擺脫階級鬥爭與文化大革命的陰霾，接受來自全世界的幫助。擺脫貧窮的中國人民，也有了出國旅遊、求學還有工作的機會，逐漸融入國際社會，成為資本主義世界的一份子。

兩岸雖然時時劍拔弩張，但還是在「悶聲發大財」的共識下，一起加入了世界貿易組織（World Trade Organization），受益於「尼克森主義」帶來的經濟紅利。美國與後來的國民黨精英，是否真的有試圖透過貿易來推動中國政治改革走向民主的想法，筆者沒有任何證據可以證明。但是我始終認為尼克森本人在推動與中共往來時，沒有任何推動中國走向民主化的企圖。