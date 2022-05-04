美最高法院保守派大法官欲推翻墮胎權，歷史性的「羅訴韋德案」為何如此重要？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

據美國政治新聞網站《Politico》於今（2022）年5月2日揭露一份尚未正式公布的「主要意見書草案」（Majority Opinion）表明，美國最高法院內部多數的大法官，已私下決議將推翻與婦女墮胎權益有直接關聯的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）。

美國《有線電視新聞網》（CNN）轉述《Politico》的說法表示，該草案最初於今年2月起草，該案預計最快要到6月下旬才會對外發布。

依據美國於1869年通過的《司法法》（Judiciary Act of 1869）規定，除美國首席大法官外，美國最高法院大法官的成員設置須為8人，《Politico》提及，該多數意見草案是由被視為保守派的最高法院大法官阿利托（Samuel Alito）所草擬，包含阿利托在內，共有5名保守派的大法官支持該意見草案，分別為大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）、湯瑪斯（Clarence Thomas）、巴瑞特（Amy Coney Barrett）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）。

然而，按照美國《有線電視新聞網》所得到的資訊指出，美國首席大法官羅伯茲（John Roberts）其實並無意願全然推翻羅訴韋德案。因此，最終決議將很有可能是羅伯茲與其他3位自由派法官，共同反對阿利托所提出的意見法案。

《Politico》也強調，這是美國現代歷史上，第一個在審理期間遭外洩的草案，且對於此份草案的真實性，《Politico》總編輯達夫娜・林澤（Dafna Linzer）深具信心，其表示該案在公諸於眾前，已經過嚴格的查證，該新聞網站將以最嚴謹的態度對讀者負責。

「羅訴韋德案」的重要性為何？

美國《國家公共廣播電台》（NPR）指出，羅訴韋德案是美國聯邦最高法院於1973年，對於全美婦女墮胎合法化權益及隱私保護的里程碑。

在羅訴韋德案中，聯邦最高法院直接承認婦女擁有墮胎的權利，同時墮胎婦女的隱私權亦受到美國憲法的保護，且依據羅訴韋德案及以該案為基礎延伸的「1992年計劃生育協會訴凱西案」（Planned Parenthood v. Casey）裁決規定，美國各州雖有權對墮胎進行控管，但州政府不得立法干預女性在孕期約23週前墮胎的選擇，此週數約為胎兒可以在子宮外存活之孕期。

然而，大法官阿利托及投下該草案贊成票的大法官，對羅訴韋德案則抱持不同的看法。英國《衛報》（The Guardian）便轉述阿利托的說法稱：「羅訴韋德案本身就是個錯誤，該案的推斷基礎非常薄弱，且對往後墮胎議題的影響造成破壞性的結果。更何況羅訴韋德案和凱西案在這幾十年來也沒有解決全國性的墮胎問題，反而激起了社會的爭論及分歧。」

「墮胎權並沒有深植於美國的歷史和傳統，美國憲法中也沒有提到墮胎，任何憲法條文都沒有保護這種權利。我們認為必須推翻羅訴韋德案和凱西案。現在是遵循憲法、並將墮胎議題交還給民選代表處理的時刻了。」阿利托在該主要意見書草案中這番寫道。

實事上，這並不是保守派大法官首次欲推翻羅訴韋德案，《紐約客》（The New Yorker）便披露，早在2021年12月，9名大法官在辯論會上，便意圖維持密西西比州「多數情形下，禁止女性於懷孕15週後墮胎」的州法律，這不僅違反了過往的先例，同時也顯示了保守派人士企圖推翻羅訴韋德案之態度。

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若該案被推翻，將造成什麼影響？

根據美國醫療組織古特馬赫研究所（Guttmacher Institute）調查，如果羅訴韋德案遭推翻，等同把墮胎與否的決定權交還給各州政府決定，即美國極可能有26個州會將墮胎定為非法行為。

古特馬赫研究所進一步闡釋，這26州皆有不同程度的禁止墮胎法案，例如幾乎完全禁止墮胎的阿拉巴馬州、亞利桑那州、猶他州等18州，不過這些州的墮胎法令在羅訴韋德案出現後即被認定違憲；而喬治亞州、愛荷華州、俄亥俄州和南卡羅來納州等4州，則限制女性於懷孕6週後墮胎；此外，佛羅里達州、印第安納州、蒙大拿州和內布拉斯加州的眾議院，恐在大法官推翻羅訴韋德案後，通過自身州內禁止懷孕墮胎的相關法案。

對此，美國生育自主權中心（Center for Reproductive Rights）理事長諾查普（Nancy Northup）認為，這份草案象徵著美國史上對婦女權益的巨大傷害。

「如果最高法院推翻羅訴韋德案，這將是對已實施近50年的婦女墮胎保障權利空前的破壞。」諾查普在其所發表的聲明中如此表示。

多數民主黨人士也發表聲明譴責該項草案，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）皆稱：「否認羅訴韋德的地位『令人感到憎惡！』，這將是美國史上最糟糕和最具破壞性的決定之一。」

共和黨的立場則不盡相同，部分共和黨人士譴責洩密行徑，但對草案內容表示讚賞。阿肯色州共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）對此便表示，最高法院和司法部須即刻使用一切必要之調查手段，來查明此一泄密事件。