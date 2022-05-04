2022/05/04,
軍事

美參議員盧比歐提促進台灣和平法案：優先處理對台軍售，不再限制僅可售予「防衛性武器」

美參議員盧比歐提促進台灣和平法案：優先處理對台軍售，不再限制僅可售予「防衛性武器」
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

盧比歐表示，俄國總統普亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭並非威權政權第一次侵略鄰國，也不會是最後一次。他說，台灣恐在10年內遭侵略，「台灣需要我們支持」，這部法案能迫使中國國家主席習近平與中共三思而後行。

文：徐薇婷（中央社記者）

美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）今天（美國時間3日）提出一部促進台灣和平法案，要求美方優先處理對台軍售案，不再限制售台武器須為防衛性質。法案籲美台建立共同訓練計畫，包括進行完整規模軍演。

為提升台灣抵禦中國侵略能力，共和黨籍的盧比歐今天提出「透過實力促進台灣和平法案」（Taiwan Peace Through Strength Act），要求美國國防部長每年檢視美方防衛台灣作戰計畫，並擬定一份事先批准、優先售台的軍事平台、科技與裝備名單。

根據盧比歐辦公室公布的草案重點，法案將修訂美國《台灣關係法》，將原先限制美方僅可售予台灣防衛性武器的條文，修改成「有助台灣嚇阻中國人民解放軍侵略的武器」，讓台灣未來也可取得攻擊性武器。

近來多款美國售台武器項目面臨交付延宕問題，法案指出，美國政府應加速處理對台軍售案，要求承包商優先製造售台軍事項目，不論合約簽訂順序為何。法案也要求，任何承包商與美國國防部簽約條件，需包含不得在中國做生意。

此外，法案要求美台建立全面性訓練計畫，以達成雙邊軍事協同操作能力，改善台灣防衛能力；計畫須包括桌上演習、完整規模軍事演習等。若法案通過，美國也應於未來10年期間，每年提供台灣20億美元「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）基金。

盧比歐表示，俄國總統普亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭並非威權政權第一次侵略鄰國，也不會是最後一次。他說，台灣恐在10年內遭侵略，「台灣需要我們支持」，這部法案能迫使中國國家主席習近平與中共三思而後行。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。