隔離宿舍量能不足，確診大學生只能住會議室、廚房，教育部：可申請集中檢疫所安置

隔離空間不足，台大有確診學生住會議室、台北教育大學住廚房

《聯合新聞網》報導，日前台灣大學有確診學生在社群平台指控，被學校安排住進會議室，卻因沒有衛浴設備，晚上睡睡袋也不安穩，還有蟑螂亂竄，更沒有校方來問候，「把人丟著就不管了」。

2日又有網友於社群平台Dcard發文，指台大發送確診學生帳篷，讓他們在室內搭帳篷進行隔離，並諷刺表示「現在升級到有帳篷可以睡」、「怎麼隔離措施搞得像是什麼人類進化史」。

《中時新聞網》報導，台大對此表示，目前採取的居家隔離及隔離措施，都依照政府主管機關的規範進行，但隨著確診人數不斷快速增加，的確會遇到安置的難題，已積極洽商及安排安置地點予境外生、離島生等。依據教育部指示及學校防疫量能，學校建議本地生應返家進行隔離。

台大並非第一間遇到隔離空間不足的學校，《三立新聞網》報導，國立台北教育大學4月底時也曾有學生指控，安排不出隔離宿舍，最後安置地點竟是校內廚房，學生表示：「住到這裡比得知確診還想哭」。對此校方表示，校內空間小，求助衛生局但外面的檢疫旅館也滿了，衛生局也無法提供協助。

教育部：大學隔離宿舍量能不足，可申請集中檢疫所安置

（中央社）因應大專生確診人數漸增，教育部規劃隔離檢疫宿舍調度補助方案，當學校已調度隔離宿舍但仍不足時，已徵得指揮中心同意，可申請集中檢疫所床位安置學生。

國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情升溫，大專校院本土確診學生已逾4400人，近日台北教育大學、台灣大學等校因隔離空間不足，傳出學生被安置在廚房、會議室、帳棚等。

教育部日前公布，居檢「3+4」方案期間，教職員工及學生以「不到校」為原則，輕症確診、居家隔離者以「返家」照護及隔離為原則，僅例外情況可留校。因應大專防疫空間不足，教育部昨天邀各大學防疫長召開線上會議，並提供隔離檢疫宿舍調度補助方案。

根據教育部規劃，學校協助確診個案返家、調度一般宿舍或洽租校外旅館、整備符合規定的隔離或檢疫宿舍者，可向教育部申請補助；調度的隔離或檢疫宿舍，以達學校宿舍總床位數5%為原則，且需維運到這學期末；隔離宿舍補助每床新台幣1萬元，檢疫宿舍補助每床5000元。

教育部提到，學校若已規劃並調度隔離宿舍，但遇突發疫情，導致宿舍容額不足以安置學生時，已徵得中央流行疫情指揮中心同意，可申請將學生安置集中檢疫所，請學校先向地方政府申請集檢所床位，如遇困難可向教育部反映，轉請指揮中心協調。

大學為調度隔離或檢疫宿舍，短期內如需健康的住宿生配合先移宿校外，教育部也已洽詢交通部同意，可協助訂租學校附近旅館。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航