印度巴基斯坦連日熱浪破40度，小麥歉收、無電可用，專家：考驗人類生存極限

（中央社）氣候危機在印度次大陸極度有感，印度和巴基斯坦部分地區氣溫達到史上新高。高溫影響小麥收成，使能源供不應求，學校停課，令數以百萬計人的生命陷入危機。

印度在夏季的5、6月時常經歷熱浪，但今（2022）年從3、4月氣溫就開始攀升。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據印度氣象局（IMD）數據，印度西北部與中部地區的4月平均最高溫創有紀錄122年來新高，分別高達攝氏35.9與37.78度。

根據CNN氣象學家，印度新德里上個月連續7天氣溫突破攝氏40度，比歷年4月平均溫度高出3度。在印度部分省份，熱浪導致學校停課、損害農作物，並讓能源供給壓力大增。官員警告民眾儘量待在室內，切記補充水分。

印度的鄰國巴基斯坦同樣感受到熱浪席捲，CNN取得巴西斯坦氣象局（PMD）數據顯示，東南部的信德省（Sindh）城市賈科巴巴德（Jacobabad）和西比（Sibi）4月29日達到攝氏47度高溫。根據PMD，這是北半球當天最高氣溫。

巴基斯坦氣候變遷部部長芮曼（Sherry Rehman）在聲明中稱，這是數十年來，巴基斯坦首次經歷「沒有春天的一年」。

印度本週將會稍微降溫，印度氣象局指出，西北部最高溫預料將下降攝氏3至4度。巴基斯坦本週稍晚的氣溫也預料會下降至接近平均值，來到攝氏約40度。

然而專家指出，氣候變遷恐造成熱浪發生更頻繁、持續時間更長，影響印巴兩國10多億人口。

根據「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC），印度是受到氣候危機影響最劇烈的國家之一。

IPCC第一作者、印度人類居住研究所（Indian Institute for Human Settlements）研究委員辛赫博士（Dr. Chandni Singh）指出：「這股熱浪絕對是史無前例。我們已經看到它的強度、開始和持續時間都發生了變化。這就是氣候專家的預測，它將對健康產生連鎖效應。」

在被認為是「印度的麵包籃」的北部省份旁遮普省 （Punja），熱浪不僅影響數百萬農民，更影響了他們賴以養家餬口，並銷往全國的小麥田。

旁遮普省農業主任辛赫（Gurvinder Singh）表示， 4月溫度平均上升多達攝氏7度，造成小麥歉收。

他告訴CNN，由於這波熱浪，4月平均每公頃小麥田減少了超過500公斤收成。

在印度某些地區，對電力的需求增加導致燃煤短缺，使得數百萬人每天有多達9小時無電可用。

根據德里電力部，德里仰賴的5座發電廠中，上週有3座的煤炭儲存量來到嚴重低點，低於25％。

印度鐵路部高層官員告訴CNN，為了空出軌道讓貨運列車運輸煤炭到發電廠，印度截至5月底取消了超過650班次載客火車。

印度西孟加拉省（West Bengal）和奧里薩省（Odisha）等地區為了對抗氣溫持續上升，已經宣布停課。

西孟加拉省省長班納吉（Mamata Banerjee）上週表示：「孩子必須長途跋涉到學校，很多人都流鼻血，他們禁不住這波熱浪。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺