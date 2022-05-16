守護長輩「行」的健康，照顧者如何協助年長者做好足部照護？

人們常說「要活就要動」，而年長者行動能力的關鍵，就在兩隻腳上，因此正確認識足部照護，並且平常對足部做好保養，才能幫助長輩保持活動力！

糖尿病患特別需要注意足部照護

由於糖尿病會對神經、血管造成傷害，尤其是肢體末梢部分，若是足部神經受到影響，就會導致長輩對於冷、熱、痛等感覺遲鈍，受傷了可能都不知道；並且因高血糖也會損傷血管、影響傷口癒合，就造成糖尿病患者的足部容易潰瘍、壞疽等狀況。

根據過去研究，糖尿病患每年足部潰瘍的發生率約為3％，而所有糖尿病患中，有約有15％到25％會得到足部潰瘍，並且糖尿病病人其截肢的機會更是沒有足部感染糖尿病人的154.5倍，因此日常足部照護一定要做好。

日常如何做好足部照護？

每日檢查雙腳：由於多數長輩因為年紀大了，很難自己看到腳的狀況，因此照顧者應當每日檢查長輩的足部，尤其是腳趾之間的縫隙也要特別留意，主要檢查是否有脫皮、裂縫、傷口、雞眼等等，可以搭配每日幫長輩做清潔或泡腳後，塗抹乳液的同時做檢查。

定期足部清潔：維持足部的乾淨，對於維持足部的健康很重要，可以依照以下步驟定期幫長輩清潔足部。

準備好相關器材：臉盆、毛巾、中性肥皂、乳液、修剪指甲刀。 先檢查足部是否有傷口，若有傷口要避免碰水。 用手檢查水溫是否合適，不宜過高，避免燙傷。 用中性肥皂清洗，記得腳指縫間也要清洗，厚繭部分可以用浮石磨平。 清洗完後，記得要用柔軟毛巾擦乾，保持足部乾燥，腳指縫間也別放過，可以用衛生紙吸乾。 若是指甲過長，可以進行修剪；過尖可用銼刀磨掉。 最後別忘記做好防護，可以塗上乳液，穿上毛襪，保護足部。

定期修剪腳趾甲：若是指甲比較硬，可以以用溫水浸泡腳趾，再進行修剪。修剪記得要用趾甲剪不要用剪刀，以免造成其他傷口。修剪時，邊緣要貼齊腳趾的前端， 勿剪成尖或圓形突出，記得最後要再用銼刀磨平，避免因尖銳劃傷皮膚。

除了日常保養，鞋子也很重要

足部照護除了日常保養外，選擇合適的鞋來保護足部也很重要。鞋子首選包覆性佳、寬頭、厚鞋底或氣墊鞋底、軟鞋皮材質的鞋子，避免穿夾腳拖、尖頭皮鞋、高跟鞋，避免腳部受傷。穿鞋前，記得檢查鞋中是否有異物，並且避免赤腳走路。

隨時注意跡象，足部有異狀立即就醫

常見足部的傷口，像是長輩自行剪除雞眼造成傷口、香港腳於腳趾間造成的傷口、壓瘡造成傷口又或是足跟龜裂造成化膿，這些都需要特別留意，如果能夠及早發現及早治療。

Photo Credit: 家天使提供

參考資料

本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航