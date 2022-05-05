中藥「清冠一號」懶人包：如何取得？哪些人適合吃？沒有確診可以吃嗎？

近期因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情又起，新的變種病毒主要會造成輕症患者居多，而為了保留醫療量能，目前政府傾向輕症或無症狀患者，大多採居家照護的形式，而當確診者在家該吃甚麼藥？又該如何預防重症？都是很多民眾在意的。

所幸，衛生福利部國家中醫藥研究院自前年疫情爆發以來，就持續在研究如何用中藥幫助疫情，因此開發出了「清冠一號」，經過一系列的研究，證實真的有效，目前也經衛生福利部核准製造。

什麼是清冠一號？

清冠一號的全名是「臺灣清冠一號濃縮製劑」，他的處方組成為黃芩、魚腥草、北板藍根、栝樓實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草及防風等10種中藥材，根據衛福部110年4月12日函頒「新型冠狀病毒病（新冠肺炎）中醫會診分期治療指引」，可用於治療新冠肺炎無症狀帶原與初發作症狀者，但非預防保健使用，需要特別留意。

清冠一號的原理

經過一系列生物分子及細胞層次的研究，以及P3實驗室直接針對SARS-CoV-2的細胞感染研究，證實複方臺灣清冠一號具有多靶點的作用機轉，包括：

抑制新冠病毒棘蛋白（Spike Protein）與宿主細胞膜上ACE2的結合，阻止病毒入侵細胞。 抑制3CL蛋白酶的活性，阻斷病毒在細胞內的複製。 抑制肺泡巨噬細胞分泌的細胞激素TNF-α、IL-6，來調控所產生的發炎風暴，減少肺部的破壞及降低肺纖維化的發展。

如何取得清冠一號？

由於指揮中心已經公告，目前輕症或無症狀確診者，當採用居家照護模式時，可透過中醫師視訊診療評估後，開立清冠一號治療，會由公費補助。

目前中醫師公會全國聯合會已經公告目前可以提供通訊診療院所名單及聯絡方式，也可以撥打COVID-19疫情相關諮詢資訊中醫院所專線進行諮詢，又或是直接聯繫經政府授權合約之GMP中藥廠，請其提供就近有衛福部認證的原廠製造中藥「臺灣清冠一號」的醫療院所（或中醫診所）。

視訊診療後，根據目前衛福部的規定，個案可委託親友至通訊診療之中醫院所領藥，或由通訊診療之中醫院所送藥至個案住所。

沒有確診可以吃清冠一號嗎？

受疫情影響，許多民眾擔心染疫而大量購買，但若是任意使用屬於積極治療性用藥的「臺灣清冠一號處方藥物」，長期服用下恐怕會造成身體弱化、腸胃損傷的副作用。

因此國家中醫藥研究所特別提供「國家中醫藥所防疫茶」配方給民眾，主要針對居住在社區感染發生地區、生活環境中需要接觸不特定群眾而有感染危險者，可以服用防疫茶飲（肝炎及自體免疫疾病患者不宜使用，如全身性紅斑狼瘡〔SLE〕）。民眾可以諮詢中醫師詢問與協助。

國家中醫藥所防疫茶建議處方： 黃耆三錢、桂枝二錢、桑葉三錢、薄荷三錢、魚腥草三錢、生薑三錢、紅棗五枚（揑破）、甘草二錢。

如何製備：藥材置鍋中加入2000到3000 mL的水，用大火煮沸，改小火熬煮約15分鐘即可熄火，濾出藥汁，當茶飲用。

目前授權製造清冠一號之GMP中藥廠名單與聯絡資訊

參考資料

本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航