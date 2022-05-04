王國材稱勞動節台鐵不加班「民眾輸最多」，籲不同改革方案公開談判、工會指責交通部搞分化

交通部長王國材今（4）日列席立法院交通委員會，報告「全國道路標線設計及號誌設置標準不一，對交通安全之影響評估與改善措施」。會前受訪時向工會喊話，表示不應挾民眾的交通便利來表達訴求，他呼籲與工會溝通有關台鐵公司化的會議可以公開，由他主持，讓大家公評。

《中央社》報導，台鐵工會在勞動節發起不加班活動後，昨（3）日對外指出，除先前對外說明，若與交通部溝通公司化議題仍無法達成共識，不排除端午、中秋及國慶日也擬比照外，再決定將年底九合一投票日也納入。

針對台鐵工會也擬於投票日發起不加班活動，王國材在會議前接受媒體聯訪指出，工會不應挾民眾的交通便利來表達訴求。王國材也主動提出，交通部與工會的溝通會議可以公開，由他主持，開放所有媒體參加，看看雙方主張有無正確性。

對於王國材自認5月1日疏運過關，民主進步黨立委李昆澤質詢指出，針對台鐵5月1日勞動節表定列車均停駛，交通部自認疏運應變過關，但現在與台鐵工會的溝通卻是卡關，難關才要開始，交通部應該加強與工會和社會公眾的溝通，不要造成交通部、台鐵與民眾三輸。

王國材則回應，他期待台鐵工會能回到理性的溝通平台，不再有不加班活動，交通部也會打開門，持續密集與工會就台鐵公司化議題進行溝通，最重要的是就行政院與工會版本差異做理性討論，期待5月底前能達成共識。

王國材表示，明（5）日台鐵局長杜微會先與台鐵工會及15個分會討論，下週他會親自與工會溝通。

《中央社》報導，國民黨立委洪孟楷問王國材，台鐵5月1日勞動節的類火車與台鐵工會發起的不加班對撞，造成民眾習以為常的大眾工具無法行駛，而類火車明明就是遊覽車，結果學童問什麼是類火車，老師無言以對，這件事誰輸最多？

王國材回應，民眾輸最多。王國材也說明，類火車在國外很流行，是一種替代火車的做法，也就是依照鐵路車站與班表行駛。

洪孟楷再問王國材，台鐵工會並未反對公司化，交通部應就人員保障、財產運用與安全，與工會好好溝通，如果強行拚在5月前朝野協商三讀、端午節前通過台鐵公司化條例草案，只會激化台鐵工會，若台鐵工會再有一次不加班活動，誰該負責？

王國材表示，目前朝野立委不反對台鐵公司化，希望繼續往前走，因為還有16個子法要處理，他會敞開心胸與工會討論，希望不要再有一次不加班，若再發生，他願負責。王國材並未進一步說明負責方式。

台鐵5月1日出勤者被記功，遭質疑分化員工

《ETtoday新聞雲》報導，台鐵工會發起五一勞動節不加班運動，但有11名司機員照常出勤，配合台鐵開出18班區間車。有台鐵員工爆料，配合台鐵調度的當日出勤人員事後都被記功，台鐵企業工會表示這是試圖分化員工，只會激怒基層造成反效果，甚至可能導致出勤者被職場霸凌。

台鐵員工爆料，台鐵局下令針對五一勞動節有功人員敘獎，包括列車乘務工作人員、列車駕駛運轉人員、現場路線養護維修人員等均被記功一次或嘉獎兩次。台鐵員工痛批，「平時春節疏運都沒記功，要分化的時候動作就特別快。」

台鐵台鐵企業工會秘書長吳長智表示，台鐵局使用記功敘獎的方式，表面上是對疏運有貢獻者給予鼓勵，實質上是分化基層內部的團結力量，此舉可能會使當日出勤人員被孤立，甚至飽受異樣眼光，極端人士可能會當面責怪這些出勤員工，現已有幾個人來跟工會反映有被逼迫的情況。

吳長智表示，工會早上已問過局長，但局長說是交通部指示，台鐵只能遵照辦理，局長個人也認為不太好。台鐵局副局長馮輝昇表示，以往疏運也會針對有功人員記功，只是記功人數沒有那麼多，這次是針對基層記功，未來也會依照對疏運的貢獻程度給予鼓勵。

對此交通部長王國材表示，本次記功是因為基層同仁很辛苦，一個人要顧整個車站，且不只有台鐵局，連帶公路總局、路政司、台灣高鐵等有出勤者，也都一併記功嘉獎，絕對不是要搞分化，未來若有類似情況也會比照辦理。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：羅元祺