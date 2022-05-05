東南亞那伽的形象翻轉：從七情六欲的「神精」轉變為持戒的修行者

「結縛為因本 身心不得脫 愛林無所生 比丘無煩惱 共捨彼此岸 如蛇蛻舊皮」 引自 〈蛇經〉，《蛇品》，《小部．經集》第1卷，《漢譯南傳大藏經》

《南傳大藏經》（Tipiṭaka，Pali Canon）是南傳佛教的經典，流傳於緬甸、泰國、寮國和柬埔寨等國，由於內容區分為經、律、論三藏，並用古印度巴利文書寫，故又稱巴利三藏，是早期佛教經典的結集之作。〈蛇經〉在整部《南傳大藏經》的結構裡，被安排在《小部．經集》，屬於經藏的範圍；「經藏」是佛所宣說的經文，對佛教徒而言，經藏無比神聖，而〈蛇經〉的主題是蛇，竟能蒙佛青睞，以其為象徵，宣說佛法精義，換句話說，〈蛇經〉因佛而入經藏，這裡的「蛇」不僅是象徵，還有名相的意涵。

這讓我不禁想起巴洛克時期的義大利畫家卡拉瓦喬（Caravaggio，1751-1610）著名的祭壇畫系列作品：〈聖馬太蒙召喚〉（The Calling of St. Matthew, 1599）、〈聖馬太殉教〉（The Martyrdom of St. Matthew, 1599）及〈聖馬太與天使〉（The Inspiration of St. Matthew, 1602），這三幅大型祭壇畫目前收藏於羅馬聖王路易教堂內，其亮點同樣是將弱勢者（邊緣者、異類）引進神聖空間。

卡拉瓦喬自身的性格與年少的落魄遭遇，影響他日後的繪畫風格，由於他自己曾是社會弱勢的一份子，所以他在宗教畫裡，將流浪漢、農民和漁夫等形象引進教堂；他畫筆下的聖馬太（使徒馬太，又譯瑪竇）大齡、禿頭、赤腳與滿臉風霜，是一名不折不扣的社會底層的勞動者，這種創作手法，在當時備受質疑。〈蛇經〉之於〈聖馬太與天使〉，都是使用非主流的元素彰顯宗教精神，強調眼界的翻轉，使去框架、去本位。

細究經典，〈蛇經〉並不是《南傳大藏經》唯一以蛇為題的經文，同樣在《小部》的《本生經》（註1）裡也有好幾則有關於大蛇那伽（Naga）的故事，像〈槃達龍本生譚〉（泰文翻譯為菩利塔本生經，ภูริทัตชาดก, phuri that chadok）在泰國就非常流行，它是泰國佛教界的十大本生故事之一，許多佛寺壁畫都看得到這則故事，其內容簡述如下：

〈槃達龍本生譚〉，《小部．本生經》，《漢譯南傳大藏經》 佛陀前世曾轉生為那伽（中文也譯為龍），被帝釋天王賜名「槃達」。有一次槃達到忉利天拜訪帝釋天王時，看見帝釋天王堆積如山的財寶，瞭解到這些財富全都是依靠功德而來的，因此，他發願勤修功德，希望能脫離那伽身形，不再用肚子爬行，順利轉生到忉利天。槃達發願後，便勤修持戒波羅蜜，寧死也不造惡。 正當槃達專心修行時，一位名叫阿蘭婆耶那的捕蛇人出現，並施用捕蛇咒語，傷害與捕捉槃達。阿蘭婆耶那將槃達裝在蛇籠內，帶著槃達四處表演賺錢，逼迫槃達展現神通力，像雜耍般的變化身形，命其忽大忽小，忽胖忽瘦，以此魔法博取各地觀眾的喝采與捐獻。 事實上，槃達威力無窮，祂只要看阿蘭婆耶那一眼，阿蘭婆耶那就會立刻化為灰燼，但槃達為了持戒，寧願自己受苦，也不願傷人。之後，槃達的大哥將祂救出，得救後的槃達非但沒有報復阿蘭婆耶那，還原諒了他。後來，槃達因持戒有成，功德圓滿，最終如願脫去那伽身形，順利轉生到天界。

Photo Credit：張雅粱 〈槃達龍本生譚〉壁畫（局部），筆者攝於Wat Hua Wiang Rangsi（泰國那空帕農府）

〈槃達龍本生譚〉立基於佛教，重點在於宣揚持戒的重要性，可是在佛教傳入東南亞前，部分研究顯示東南亞可能已經有巨蛇崇拜，這類民間信仰視那伽為水精靈，善於變化人形，北東南亞各國也因此留下了許多有關那伽敢愛敢恨的故事，其中最膾炙人口的大概是13世紀末，元朝周達觀在《真臘風土記》所記載的九頭蛇精軼事：

〈宮室〉，《真臘風土記》 真臘國有座空中宮殿，其中的金塔是真臘國王的寢宮，國王每夜必到金塔中就寢。當時人們傳說，這座金塔內住著國土之主--九頭女蛇精，她要求國王每夜必須先與她同寢交媾，深夜後才能離開金塔與其它妻妾同房。若九頭蛇精一旦消失無蹤，就表示國王的死期將近；可是國王如果一夜不前往金塔續歡，也會招致災禍臨頭。

暹粒昔日的金塔早在時間巨流中灰飛湮滅，但九頭蛇精的傳說至今仍為人津津樂道，這些世代傳承的民間故事讓後人瞭解，在佛教的文化脈絡外，那伽不但善戰且深具人性，愛很情仇是祂與人世間最纏綿的糾葛。但經佛教收編後，那伽轉向戒行之路，並成為佛教的護法神，因此那伽的佛教形象經常與持戒、守護有關，像知名的「那伽王護佛像」（或稱龍王護佛像），大概是很多人對東南亞南傳佛教國家的印象，這個佛像造型的典故正是出自《南傳大藏經》的護佛本事：

Photo Credit：張雅粱 那伽王護佛像（龍王護佛像），筆者攝於披邁歷史公園，泰國訶叻府

〈大犍度〉，《大品．犍度》，《漢譯南傳大藏經》 佛陀在目支鄰陀樹下，一度結跏趺坐時，天起大雲，連續降雨七日。這時，目支鄰陀那伽王，從己住所爬出，用己身環繞佛陀，局蜷七匝，並將頭部鎌首大展，心中默禱著：「最重要的是要保護世尊，不讓世尊受到侵擾，不讓悶熱襲擾世尊，虻蚊、風、陽光和爬蟲等，也都不能打擾世尊修行。」目支鄰陀那伽王守護世尊七日，直到雨過天晴後，才慢慢從世尊身上解除局蜷，並幻化成孺童相，合掌皈依世尊。

Photo Credit：張雅粱 那伽橋與那伽王護佛作品，筆者攝於普西山，寮國琅勃拉邦

Photo Credit：張雅粱 那伽王護佛像，筆者攝於蘇雷塔，緬甸仰光

上述〈槃達龍本生譚〉、〈宮室〉和〈大犍度〉三則故事，分別屬於《南傳大藏經》和東南亞民間故事，形成兩類那伽形象，這兩類形象背後的文化系統也不一樣，一套是佛教，另一套是巨蛇崇拜，兩者敘事明顯不同，主要差別在於那伽皈依持戒的行為。

對於東南亞的那伽形象可以這樣理解：巨蛇崇拜中的那伽經南傳佛教收編後，其神格由水精靈變成佛教守護神，連帶影響了祂的形象，使其從七情六欲的那伽轉變為持戒的修行者。相對地，《南傳大藏經》故事中的那伽雖然持戒，但並不意味那伽不善戰，那伽在大藏經中的形象是三寶的守護者，祂依舊善戰，能威嚇鬼魅，只是這與巨蛇崇拜中的殺戮形象有所不同。

Photo Credit：張雅粱 戰鬥那伽護衛三寶，筆者攝於Wat Chedi Luang，泰國清邁

「形象」在語言表現的結構中相當重要，因為在文學作品裡，它有象徵的內涵，而在視覺藝術裡，它則會帶領感知，因此不論就文學或藝術，「形象」於某些節點上，都具有畫龍點睛的關鍵力量。

《南傳大藏經》中那伽的宗教形象相較於卡拉瓦喬筆下的聖馬太視覺形象，這兩種語言表現，若從破框的角度來看，那伽從巨蛇崇拜到佛教的保護神形象，由邪轉正，是種翻轉；使徒馬太從聖者形象成為販夫走卒，由聖入凡，也是種翻轉，所謂邪、正、凡、聖，在宗教教義上，都是一體兩面、互為辯證的關係，觀眾感官第一層接觸到的「形象」是表象，進入形象之內，才能理解符號下的深層意涵。無論是那伽還是聖馬太，在各自的表現領域裡，都自帶化人與自化的文化價值，使蛻掉觀眾身心上的某些舊皮。

註釋：本生經是記錄佛陀的前世故事，釋迦牟尼在成佛前，經歷多次輪迴，每次轉生，都有一個行善立德的故事，這些故事後來被佛弟子集結成為《本生經》，據元亨寺版《漢譯南傳大藏經》收錄，本生經故事共計有547則。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒