「以油漱口」的另類療法聽起來很匪夷所思，卻逼得美國牙科協會不得不做出回應
我們想讓你知道的是
「以油漱口」目前最常用的油是椰子油，做法是將一大匙油放入口腔，持續約20分鐘後，將油吐掉，然後用清水漱口。美國家喻戶曉的電視醫療節目《Dr. Oz Show》在2014年介紹oil pulling，從而導致全國各地的牙醫診所被民眾問爆了，所以美國牙科協會不得不立即做出回應。
我在2016年10月17日發表〈口腔細菌，大腸癌，胰腺癌〉，然後又在2018年6月11日發表〈口腔細菌與大腸癌關係密切〉，都是在報導最新的研究發現口腔裡的一些壞菌可能會引發大腸癌和胰腺癌。讀者Lance Wang於2020年1月8日在〈口腔細菌與大腸癌關係密切〉回應：
教授您好，《別讓癌症醫療殺死你！》一書中提及口腔細菌等大多是脂溶性，建議以油漱口去除，以避免細菌等經由根管治療處、假牙縫隙、傷口及淋巴系統處影響全身，想請問教授對此的看法如何？是否有科學根據？謝謝！
讀者提到的這本書是2015年3月28日出版，全名是《別讓癌症醫療殺死你！：毒理學博士的高成功另類療法關鍵報告》。
其實，你只要看到「另類療法」就可以肯定這是一本「偽科學」。不過，儘管我私底下跟這位讀者這麼說，他還是不願意接受，因為他認為作者是毒理學博士，怎麼可能會宣傳偽科學。
好，我們再看一次這本書的標題。它的意思就是說，正規的癌症醫療是會殺死你，而這本書提供的另類療法才是能救人的。這種利用民眾害怕化療、電療的心理，來騙取信任和金錢的書籍和偏方，是多如過街老鼠，早已見怪不怪。例如，請看我在2019年3月15日發表的〈謀財害命的醫生〉。
不管如何，為了滿足這位讀者的要求，也讓其他讀者能見識到另類療法的虛偽，我就來分析這個叫做「以油漱口」的另類療法。我們先來看這本書裡的原文：
「口腔毒素主要分為油溶性毒與水溶性毒，以油漱口能幫助排除前者，而高克痢是含黏土的止瀉藥，黏土能吸附帶正電的重金屬離子與帶正電的其他毒素。口腔毒素多但勤漱口者在一個禮拜內往往會發現頭腦變清楚了，這是我透過教學所得到、屢試不爽的回饋事實。」
「以油漱口」是源自古印度的阿育吠陀（Ayurveda）醫學／養生觀念，原名是kavala或gundusha，而英文是oil pulling。這個英文名稱可以解讀為「用油來拔除口腔裡的毒素」，也可以解讀為「用油來拔除全身的毒素」。就全身的作用而言，另類療法的推廣者聲稱「以油漱口」能治療約30種疾病，包括糖尿病、哮喘、皮膚炎、偏頭痛等等。
「以油漱口」目前最常用的油是椰子油，而做法是將一大匙（tablespoon）油放入口腔，然後用漱口的方式在齒縫間沖刷，持續約20分鐘後，將油吐掉，然後用清水漱口。（註：網路上有人說試了一兩次後就放棄，因為把有味道的油含在嘴裡20分鐘，實在很難受）
美國家喻戶曉的電視醫療節目《Dr. Oz Show》在2014年介紹oil pulling，從而導致全國各地的牙醫診所被民眾問爆了，所以美國牙科協會不得不立即做出回應。它說：「目前沒有可靠的科學研究表明oil pulling可減少蛀牙，增白牙齒或改善口腔健康。 基於缺乏科學證據，美國牙科協會不建議將oil pulling作為牙齒衛生措施。 美國牙科協會繼續建議您為保持良好的牙齒健康，每天用氟化物牙膏刷牙兩次，持續兩分鐘，每天用牙線清潔齒縫一次，不要吸菸。」
我到公共醫學圖書館PubMed用oil pulling做搜索，看到30篇論文，幾乎全都是發表在一些阿里不搭的期刊。例如一篇2020年發表的綜述論文〈The effect of oil pulling with coconut oil to improve dental hygiene and oral health: A systematic review〉（系統性評估：椰子油漱口對改善牙齒衛生和口腔健康的作用）。
它是發表在一個我從未見過的期刊，名叫《Heliyon》，影響因子分數（IF）只有0.4。儘管這篇論文的作者發現「數據不足以得出結論性發現，研究質量參差不齊，存在偏見的風險很高」，但是他們的結論竟然是「有限的證據表明，用椰子油漱口可能對改善口腔健康和牙齒衛生具有有益的作用」。
有一篇2018年發表在《英國牙科期刊》的評論很直接了當地就用這樣的標題：〈BAD SCIENCE: Oil pulling〉（壞科學：以油漱口）。
美國有一個專門打擊偽科學的網站叫做「Science-Based Medicine」（基於科學的醫學）。它在2014年3月12日發表〈Oil Pulling Your Leg〉（油拉你的腿），結論是：
「油拉（以油漱口）是暗示性的錯誤稱謂，暗示從嘴裡拉出一些有害物質（毒素和細菌）。……用於一般健康或任何其他適應症，油拉（以油漱口）純粹是偽科學。 它的排毒聲明就跟所有排毒聲明一樣，都是毫無依據。 除了作為口腔護理的不良替代品外，沒有任何證據或合理的理由要推薦油拉（以油漱口）。」
所以，陳XX博士在他書裡所說的《口腔毒素多但勤漱口者在一個禮拜內往往會發現頭腦變清楚了，這是我透過教學所得到、屢試不爽的回饋事實》，您還會相信嗎？
註釋與後記
- 有關《排毒》的胡扯鳥蛋，請看我發表的文章〈「排毒」到底是啥東西〉，或是演講影片〈排毒是排啥毒〉。
- 後記1：這篇文章發表約11小時之後，讀者ChunChuan回應：「感謝教授提供的資訊，『油漱』這個亂象曾在台灣芳療業猖獗過一段時間，有些賣植物油的業者，在開課教民眾以各種植物油漱口，還標榜用不同植物油漱，會有不同功效，那時不少人信以為真。直到後來新聞媒體報導，有民眾長期用植物油長時間漱口，結果引發牙周病，也出現不少人口腔牙齒狀況變差的情形，甚至因漱口時間過久，造成口腔肌肉纖維化（不確定用詞是否正確，但就是口腔肌肉受損），這個『油漱』歪風才漸漸的退燒。如今回想，這件事情說到底，就是某些賣植物油的業者搞出來的促銷花招。」
- 後記2：這篇文章發表後隔天，讀者Michelle回應：「謝謝林教授，看完這一篇太痛快啦！多年前我也曾相信油漱的功效，以第一道冷壓橄欖油進行油漱，嘗試兩次皆以牙齦發炎腫痛收場，證明油漱非但無法帶走口腔細菌，反而可能把細菌帶進原來就不夠健康的牙齒／牙齦（例如裝了牙套的牙），使口腔環境更惡化。」
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）