小馬可仕與杜特蒂長女薩拉民調壓倒領先，菲律賓家族政治再強化
我們想讓你知道的是
馬可仕家族來自菲國北端的北伊羅科斯省，而杜特蒂家族勢力則把持南部納卯市，杜特蒂次子塞巴斯汀正角逐下任市長，而小馬可仕長子桑德羅也正參選眾議員。意味著未來有可能馬可仕家族和杜特蒂家族將在中央與地方有更大影響力。
（中央社）家族政治在菲律賓根深柢固。菲國總統大選將於9日登場，前總統馬可仕獨子小馬可仕和副手薩拉．杜特蒂以逾5成支持率壓倒性領先，若順利當選，將為家族政治再注入強心針。
菲律賓將於9日舉行全國大選，選出正副總統、參眾議員、地方官員等1萬8180個席次。
談到菲國政治，最大特色之一是雄踞各方的政治家族。早在西班牙殖民前，菲律賓各地「巴朗蓋」就由世襲的地方領主或酋長統治。隨著時代變遷，「巴朗蓋」這個基層行政區延續下來，家族政治也持續發揮影響力。
菲律賓的巴朗蓋（barangay）相當於台灣的村或里。
菲國媒體ABS-CBN新聞網1月調查發現，今年大選在大馬尼拉地區，有來自46個政治家族的107名候選人加入戰局。
馬尼拉都會區17個城市中，14個城市今年有政治家族成員角逐市長寶座、7個城市有政治家族成員角逐副市長；33個位於大馬尼拉的國會選區中，24個選區有政治家族成員競逐國會議員席次。
另一方面，總統大選最新民調，小馬可仕（Bongbong Marcos）獲56%受訪者青睞，遙遙領先居次的現任副總統羅貝多（Leni Robredo）；小馬可仕副手、總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女薩拉（Sara Duterte）也以55%支持率大幅超前其他副總統候選人。
值得注意的是，小馬可仕和薩拉這對搭檔就代表菲律賓南北兩大政治家族的結盟。
小馬可仕的父親、前獨裁統治者馬可仕（Ferdinand Marcos）來自菲國北端的北伊羅科斯省（Ilocos Norte）。小馬可仕和長姐艾米．馬可仕（Imee Marcos）都曾擔任北伊羅科斯省長，艾米．馬可仕之子曼諾托克（Matthew Marcos Manotoc）為現任省長，並尋求連任中。
杜特蒂家族勢力則把持菲國南部納卯市（Davao）。薩拉現任納卯市長，杜特蒂次子塞巴斯汀（Sebastian Duterte）正角逐下任市長，並以86%支持率壓倒性領先。
由於小馬可仕長子桑德羅（Sandro Marcos）也正參選眾議員，若民調結果成真，馬可仕家族在下屆政府將包攬總統、參議員、眾議員和北伊羅科斯省長等職務；杜特蒂家族則將擁有副總統、眾議員和納卯市長等公職。
深究小馬可仕獲選民青睞主因，一方面由於菲律賓於1986年「人民力量革命」推翻馬可仕政權後，歷任總統未能力行改革，貪污和「富者愈富，貧者愈貧」情況普遍存在；另一方面，小馬可仕的名字能讓選民跟他的父親產生連結，進而緬懷起老一輩記憶裡的「黃金時代」。
換句話說，對大規模占據選民結構的中下階層民眾來說，小馬可仕是有機會帶領他們重回馬可仕執政初期、菲律賓經濟一片大好年代的前總統之子。對手羅貝多則代表牢牢掌控權位、讓貧苦大眾難以翻身的菁英和既得利益者，票投小馬可仕自然是再正常不過的選擇。
當前政治風向下，小馬可仕陣營4月中旬表示，菲律賓全國81個省分中，已有73位省長表態相挺。若民調結果和地方官員支持實質轉換為選票，讓小馬可仕順利登上總統大位，政治家族把持菲律賓各大公職的現況預計將進一步強化，以維護統治階層既有的政治利益。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範