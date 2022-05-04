小馬可仕與杜特蒂長女薩拉民調壓倒領先，菲律賓家族政治再強化

（中央社）家族政治在菲律賓根深柢固。菲國總統大選將於9日登場，前總統馬可仕獨子小馬可仕和副手薩拉．杜特蒂以逾5成支持率壓倒性領先，若順利當選，將為家族政治再注入強心針。

菲律賓將於9日舉行全國大選，選出正副總統、參眾議員、地方官員等1萬8180個席次。

談到菲國政治，最大特色之一是雄踞各方的政治家族。早在西班牙殖民前，菲律賓各地「巴朗蓋」就由世襲的地方領主或酋長統治。隨著時代變遷，「巴朗蓋」這個基層行政區延續下來，家族政治也持續發揮影響力。

菲律賓的巴朗蓋（barangay）相當於台灣的村或里。

菲國媒體ABS-CBN新聞網1月調查發現，今年大選在大馬尼拉地區，有來自46個政治家族的107名候選人加入戰局。

馬尼拉都會區17個城市中，14個城市今年有政治家族成員角逐市長寶座、7個城市有政治家族成員角逐副市長；33個位於大馬尼拉的國會選區中，24個選區有政治家族成員競逐國會議員席次。

另一方面，總統大選最新民調，小馬可仕（Bongbong Marcos）獲56%受訪者青睞，遙遙領先居次的現任副總統羅貝多（Leni Robredo）；小馬可仕副手、總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女薩拉（Sara Duterte）也以55%支持率大幅超前其他副總統候選人。

值得注意的是，小馬可仕和薩拉這對搭檔就代表菲律賓南北兩大政治家族的結盟。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 小馬可仕與薩拉語去年12月8日在馬尼拉為總統大選進行拉票行程。

小馬可仕的父親、前獨裁統治者馬可仕（Ferdinand Marcos）來自菲國北端的北伊羅科斯省（Ilocos Norte）。小馬可仕和長姐艾米．馬可仕（Imee Marcos）都曾擔任北伊羅科斯省長，艾米．馬可仕之子曼諾托克（Matthew Marcos Manotoc）為現任省長，並尋求連任中。

杜特蒂家族勢力則把持菲國南部納卯市（Davao）。薩拉現任納卯市長，杜特蒂次子塞巴斯汀（Sebastian Duterte）正角逐下任市長，並以86%支持率壓倒性領先。

由於小馬可仕長子桑德羅（Sandro Marcos）也正參選眾議員，若民調結果成真，馬可仕家族在下屆政府將包攬總統、參議員、眾議員和北伊羅科斯省長等職務；杜特蒂家族則將擁有副總統、眾議員和納卯市長等公職。

深究小馬可仕獲選民青睞主因，一方面由於菲律賓於1986年「人民力量革命」推翻馬可仕政權後，歷任總統未能力行改革，貪污和「富者愈富，貧者愈貧」情況普遍存在；另一方面，小馬可仕的名字能讓選民跟他的父親產生連結，進而緬懷起老一輩記憶裡的「黃金時代」。

換句話說，對大規模占據選民結構的中下階層民眾來說，小馬可仕是有機會帶領他們重回馬可仕執政初期、菲律賓經濟一片大好年代的前總統之子。對手羅貝多則代表牢牢掌控權位、讓貧苦大眾難以翻身的菁英和既得利益者，票投小馬可仕自然是再正常不過的選擇。

當前政治風向下，小馬可仕陣營4月中旬表示，菲律賓全國81個省分中，已有73位省長表態相挺。若民調結果和地方官員支持實質轉換為選票，讓小馬可仕順利登上總統大位，政治家族把持菲律賓各大公職的現況預計將進一步強化，以維護統治階層既有的政治利益。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範