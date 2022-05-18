讀運動防護系可以考物理治療師執照嗎？物理治療系也要看大體解剖嗎？

「老師你是從哪個系畢業的？」、「這跟醫學系一樣嗎？」這些是我常常被問到的問題。雖然物理治療已經越來越被民眾熟悉，但大家還是對於物理治療系這個治療師養成的地方有點陌生，就讓我列舉一下平常常被問到的問題吧。

就是物理治療系不要懷疑。現在全國有十幾間大學都有物理治療系（台大、陽明、成大、中山醫學大學等），裡面畢業的學弟妹們考上執照之後，就會變成你常見的物理治療師。

圖片來源：陽明大學 筆者母校

不是物理治療系畢業的，可以當物理治療師嘛？

現今法規規定只有擁有物理治療系學歷的人可以去考物理治療師執照，所以不管其他相關的運動保健、運動防護系，都是無法考物理治療師執照的。

有些推拿師可能技術很好，但如果宣稱自己是物理治療師就是違法囉。

那物理治療系也是要念七年嗎？

在筆者唸大學的年代（很久以前）物理治療系只需要念4年就可以畢業，其中包含3年大學學習，1年醫院實習。而現在雖然大部分治療系仍然只要四年，但已經有一些學校開始了六年制的學程（台大，以及我母校陽明），且目標是未來全部都改為6年。

物理治療系內部就要選科了嗎？

在系上的時候是所有物理治療的分科都要學習的（骨科、神經、心肺、小兒）。但工作之後就治療師會依照自己工作地點以及想要走的方向，而自己選擇要往哪方向去鑽研。

舉例來說，筆者雖然學生跟實習的時候都有做中風的物理治療，但自從出社會就沒接觸過了，所以現在如果有人Line我詢問是否可做中風的居家物理治療，我通常都會因為太過生疏拒絕。

物理治療系也要看大體解剖嗎？

是的，其實所有醫學院的學生（醫學系、牙醫系、物理治療系、護理系、醫技系、醫放系）都需要上大體解剖課，才能對人體有明確的了解。

但台灣因為大體捐贈者不是太多的關係，並不是每個系都可以有機會實際去動刀解剖。筆者所在的陽明大學，只有醫學系有機會動刀實際解剖，其他的系別是看已經解剖好的大體。（題外話，我在紐西蘭留學之後就實際剖到了真人的膝蓋）

以上就是關於物理治療系我常被問到的一些問題，對於這篇文章你有問題想發問嗎？歡迎私訊我喔。