《氣味文明史》：麝香被認為是喚醒人類性慾望的香氣，至於麝貓香，一開始其實具有明顯糞便氣味

文：羅勃．穆尚布萊（Robert Muchembled）

龍涎香、麝香和麝貓香

法國第一本調香師的指南是巴博先生在一六九三年出版的。在開頭的〈致讀者〉中，他說自己只是想幫助城裡的澡堂老闆和假髮師，在他們這行業中並沒有所謂的調香專家。在調香師這一行中最常使用的配方莫過於龍涎香、麝香，和麝貓香。一樣都是來自國外的這三種成分就和前面提過的很多成分（像是來自阿拉伯的安息香、蘇合香脂，來自祕魯的祕魯香膏）在香料鋪裡都有販售。由於它們極為重要，因此披上了一層傳奇的色彩，這即是它們在當時的社會中具有無窮神祕力量的證明。

作者表示（但他的說法不符事實），龍涎香是出現在海上的一種水沫。他還說，麝香是源自於國外的一種動物，是趁著牠奔跑時逮住牠，不斷地刺牠，好讓牠流的血裝進小袋子裡，然後再把這血袋以太陽曬乾。他也說，麝貓香是源自於一種類似於石貂的動物，抓到牠後把牠關起來，在牠周圍放上熱爐，使牠流汗。再用象牙製的刀從牠腋下或大腿採集想要的物質。這物質剛開始是白色的，然後會變成金黃色，這時才會有氣味。

他指出，這三種物質都不能拿來服用，也不能用來佩戴在身上，只能小量用在和其他成分混合的配方中。不過，要讓皮膚或手套芬芳滿溢，在香味水和香精之外，這三種物質都是必要的。謹慎的巴博先生拒絕在美容護理上提出建議，因為「沒有脂粉是不會傷害皮膚的」，這一點我們早就已經注意到了。

在今日，專家將香水區分為三種依序出現的香調。在噴上香水的瞬間即是所謂的「前調」，是香水最初給人的感受。其次是「心調」，常常是花香或果香。最後是「底調」，底調的香氣也許沒有前調和心調那麼強烈，但它香味比較持久，讓我們能夠深深記住。底調常是木質香（沒藥、檀香……）或動物香（自然的，或是合成的）。目前，最著名的幾種香水，像是「香奈兒五號香水」，它的心調主要是茉莉和玫瑰……；而如香水商所稱的極為性感、極為濃郁的嬌蘭「一千零一夜香水」，它的底調則是「香脂」，以及零陵香豆香脂。

十六、十七世紀的香氛都是以動物香為底調，是源自於動物腺體的分泌物（一點也不討巴博先生的歡心），它能牽動其他香味。我們很難想像會有比過去這種香氛更強大的誘引肉體的香氛。尚．李耶博勒醫生不就建議說，要生男孩，就在裝飾著色情圖畫的明亮房間裡做愛，而且床上還要「使用麝香、麝貓香、賽普勒斯的小鳥香，以及其他種種香氛」？

大概只有技藝出眾的調香師還能調出類似過去這種醉人的香氣，甚至是真的重現這種香氣。順便一說，要是調香師能調出過去那種香氛，這會還給路易．居榮在十七世紀初所提出的醫學理論一個公道嗎？根據路易．居榮的醫學理論，麝香和麝貓香的「熱氣」滲進腦子裡能治頭痛。我們至少想知道，現今取代過去那些配方的現代合成香水是否一樣有效（在今日的合成配方中含有數十種麝香成分）。龍涎香是來自抹香鯨胃裡的一層具有保護性的油性液體。

很奇怪地，在十六、十七世紀的法國調香師的實驗室裡並不使用海狸香（來自加拿大或俄國的海狸腹部的腺體），儘管當時的帽商會以海狸的毛皮製成帽子，在那時頗為流行。麝貓香是源自於衣索比亞的貓之性腺中的蜜狀分泌物。有如紅色透明膠狀物的麝香則是源自於亞洲的麝（或又稱為香獐）的腺體。雄麝在發情時會在牠腹部的腺體裡分泌三十多公克的麝香。從前要取得寶貴的麝香都必須殺死雄麝，麝香的價錢就算到了今天仍為天價。似乎只要一點點麝香的存在，女人就能夠聞得出來，有人解釋說這是因為麝香類似於睪酮和類固醇。

就和前面提到的另外三種動物性物質一樣，麝香被認為是喚醒人類性慾望的香氣。在從前，許多使用麝香的人都肯定了這種說法。至於麝貓香，它一開始其實是具有明顯糞便氣味的，在經過巧妙的調製之後它才具有愉悅的香味，而成為春藥。到今日，麝貓香早已被人忘記，不過，它還殘留在法國香菸鋪有兩個角的紅色招牌中，有時候連香菸店鋪也叫做「麝貓香」，這等於是對昔日以麝貓香加在菸草裡的那個時代的雙重回憶。為了避免在調製麝貓香的過程中流失了它的效力，巴博先生建議雙手要很輕巧。麝香味情色的底調增強了吸菸樂趣的記憶，我們這個時代的人也許會從這裡看到更多肆無忌憚的淫蕩危險？

在十六、十七世紀時，調香師是依附在別的行業上，不是獨立存在的。自十字軍東征以來，眾人就已經對香氛有所需求，巴黎的手套商已經頗為明確地得到授權，允許他們在手套上添加香味，甚至販售香氛。他們在法律上的地位於一五八二年時得到了更新。然而，縫紉用品商卻成了他們激烈的競爭對手，因為縫紉用品商也經營香氛，並表示他們享有「調香師」稱號的特權。

一五九四年的一則法院判決裁定了縫紉用品商不能用「調香師」的稱號，不過他們卻取得了「可以洗滌、美化他們的商品，並讓他們的商品充滿香味」的權利。二十年後，在一六一四年一月，一則皇家判決讓手套商可以自稱「調香師」，但禁止他們販售不是他們自己製造的東西。在鼠疫的推波助瀾下，大家對香氛的熱愛使得香氛這一行業蓬勃發展了起來。

這一行業裡便出了許多名人：例如荷內．勒．弗洛洪丹——這個有點像是「下毒者」的勒．弗洛洪丹在一五三三年時隨著凱瑟琳．德．梅迪西來到法國；或如馬提亞爾，法王弟弟的侍從官兼調香師，在路易十四年輕的時候曾諮詢過他；瑪麗．德．梅迪西聘請了另一位義大利調香師，安尼拔．巴斯嘉貝——在一六三二年的文獻裡曾經提到他。這個令人稱羨的尊貴職位往往是世代相傳的。在一六八六年，皮耶．勒．利埃弗赫是皇家衣飾間的調香師；在一七四○年，克勞德．勒．利埃弗赫則取得了國王藥劑蒸餾師的繼承權；在一七五○年，則由艾利－路易．勒．利埃弗赫繼承了這個職位。