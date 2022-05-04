馬斯克計畫3年後再次將Twitter上市，並對商業和政府用戶收取少量費用

外媒指出，馬斯克（Elon Musk）收購Twitter後將進行私有化下市，預計花費3年重新調整營運架構，然後將Twitter重返IPO，奪回投資人目光。

Twitter擬下市，3年後再返IPO

《華爾街日報》報導，Twitter董事會已同意馬斯克，以每股54.2美元價格將公司私有化，而馬斯克正在爭取440億美元資金。自2013年上市以來，Twitter僅在2018年和2019年扭虧為盈，過去2個季度的增長都未能達到預期。雖然私募股權公司通常在重新上市之前，須花費大約5年的時間對公司進行重組，然而馬斯克3年的計畫表明，他相信自己可以迅速改革Twitter並提高其盈利能力。

《富比世》指出， 馬斯克正在尋找更多的合作夥伴來爭取更多的資金。雖然上市可能讓公司有機會籌集資金，但它也產生了向股東和公眾發布財務報表的義務，每季的報告壓力會減少高階主管對其公司的周旋空間。2018年，馬斯克宣布他是考慮將特斯拉私有化，然而不到3週，馬斯克表示，根據股東的反饋，特斯拉將繼續上市。

馬斯克宣布Twitter修訂訂閱服務，增加對商業政府用戶收費

今（4）日稍早，馬斯克在他的Twitter帳號發布貼文，說「Twitter對一般用戶是免費的，但對於商業／政府用戶而言，可能會有一些成本。」

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022

《彭博社》報導，Twitter目前主要收入來自於廣告，在去（2021）年夏天推出「Twitter Blue」服務以前，Twitter的高階主管們已經對訂閱產品討論多年，雖然「Twitter Blue」推出的特定功能，例如發布時間更長的影片，主要吸引的會是商業客戶，但「Twitter Blue」的目標用戶是該社群媒體最忠實的用戶，而不是企業或政府帳戶。

Twitter已經針對商業用戶開發一些產品，例如Twitter對於行銷或品牌分析的客戶提供「Twitter API」服務，利用API分享他們龐大會員的資訊。

自從收購Twitter後，馬斯克表示希望針對Twitter提出改進，以幫助Twitter吸引更多用戶。《BBC》報導，馬斯克表示將推出新功能，並建議對Twitter新推出的高級訂閱服務「Twitter Blue」進行更改，包括降低訂閱價格，增加「收回推文」按鈕、書籤列和更便利的閱讀模式等等。

馬斯克還表示，希望刪除平台上的垃圾郵件機器人，並對所有真實的人進行身分驗證，同時將Twitter對推文的增加或降低曝光的程式公開，讓Twitter的貼文演算法更加透明。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺